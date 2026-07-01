Els XII Gay Games celebren les primeres cerimònies de lliurament de premis amb medalles “falleres” i música tradicional valenciana
Vora una trentena de disciplines esportives es disputen este dimecres, 1 de juliol, en instal·lacions municipals i espais de referència repartits per tota la ciutat i l’àrea metropolitana
La ciutat de València celebra este dimecres, 1 de juliol, la quarta jornada de competicions dels XII Gai Games València 2026. Amb 37 esports involucrats i més de 10.200 atletes participants, algunes disciplines esportives han donat pas estos dies a les primeres cerimònies de lliurament de premis.
Un dels elements més destacats en el lliurament de premis és el disseny amb arrelament local de les medalles, en un homenatge a la cultura valenciana. Realitzat per 1700 Indumentària Valenciana, les cintes de les medalles representen dibuixos teixits en un teler de Jacquard, originari del segle XIX. Els tres dissenys que es lliuren al podi tenen dotze colors de trama, amb l'or com a color de fons. En els tres casos es tracta de dissenys exclusius inspirats en espolins originals del segle XVIII i XIX. A este gest a la indumentària tradicional valenciana, se suma la participació de la Colla de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera en les cerimònies de lliurament de premis. A través de la interpretació de peces tradicionals, intèrprets valencians compartiran el patrimoni i la cultura musical amb totes les persones participants.
L'arrelament local d'esta edició dels jocs ha estat molt present des de la cerimònia d'obertura, amb la participació de representants de grups de folklore i dansa valenciana en l'entrada de les delegacions internacionals. La dolçaina va ser l'element central del minut de silenci en homenatge a les víctimes del terratrémol a Veneçuela o l'actuació del Grup de Danses de Guadassuar amb Choriza May.
La Pirotècnia Vulcano, que va coronar la cerimònia d'inauguració dels jocs, tornarà a posar el tancament a la clausura dels XII Gay Games el pròxim 4 de juliol a la Fonteta, amb un espectacle de focs artificials des de la Plaça de l'Afició del València Basket.
Agenda esportiva
Des de primera hora, la competició es desplega per nombrosos escenaris en una trentena de disciplines esportives. La natació se celebra al Parc de l’Oest, el cross training a Vara de Quart, l'hoquei a la Carrasca i Tarongers i el voleibol als poliesportius del Cabanyal, la Malva-rosa, Nou Moles i Benicalap.
La jornada inclou també waterpolo, esquaix, pàdel, bitles, bàsquet a la Universitat Politècnica de València, sofbol al Jardí del Túria, bolei de platja a la Malva-rosa, esgrima a Benimaclet, escacs, arts marcials, tenis de taula, bàdminton i vela i dragon boat a la Marina de València.
A més del tenis, que es repartix en diverses seus dins i fora de la ciutat, entre les novetats del dia destaquen les competicions de cheerleading en l'Alqueria del Bàsket i de ball esportiu al Poliesportiu de la Font de Sant Lluís.
Agenda cultural
En el pla cultural, la jornada arranca amb els Pop-up Concerts de cors als voltants del Mercat Central i la plaça de la Mare de Déu. El Meeting Point del Tram III dels Jardins del Túria acull la sessió “Rethinking Accessibility in Sport” dins del cicle Xarrades Orgulloses, mentre el Centre Cultural Nau 3 Ribes manté la programació del festival de cinema Pride in Motion.
Queer Film Festival
A més, el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (*MuVIM) acollirà a la vesprada l'esdeveniment The Memorial Moment, un acte de record i homenatge a les persones del col·lectiu LGTBIQ+ que ja hi són.
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