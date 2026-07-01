Los XII Gay Games celebran sus primeras ceremonias de entregas de premios con medallas "falleras" y música tradicional valenciana

La ciudad de València celebra este miércoles, 1 de julio, la cuarta jornada de competiciones de los XII Gay Games València 2026. Con 37 deportes involucrados y más de 10.200 atletas participantes, algunas disciplinas deportivas han dado paso estos días a las primeras ceremonias de entrega de premios.

Uno de los elementos más destacados en la entrega de premios es el diseño con arraigo local de las medallas, en un homenaje a la cultura valenciana. Realizado por 1700 Indumentaria Valenciana, las cintas de las medallas representan dibujos tejidos en un telar de Jacquard, originario del siglo XIX. Los tres diseños que se entregan en el pódium tienen doce colores de trama, con el oro como color de fondo. En los tres casos se trata de diseños exclusivos inspirados en espolines originales del siglo XVIII y XIX. A este guiño a la indumentaria tradicional valenciana, se suma la participación de la Colla de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera en las ceremonias de entrega de premios. A través de la interpretación de piezas tradicionales, intérpretes valencianos compartirán el patrimonio y la cultura musical con todas las personas participantes.

El arraigo local de esta edición de los juegos ha estado muy presente desde la ceremonia de apertura, con la participación de representantes de grupos de folklore y danza valenciana en la entrada de las delegaciones internacionales. La dolçaina fue el elemento central del minuto de silencio en homenaje a las víctimas del terremoto en Venezuela o la actuación del Grup de Danses de Guadassuar con Choriza May.

Cerimònia premis Gay Games (1) / SD

La Pirotecnia Vulcano, que coronó la ceremonia de inauguración de los juegos, volverá a poner el broche de oro a la clausura de los XII Gay Games el próximo 4 de julio en La Fonteta, con un espectáculo de fuegos artificiales desde la Plaza de la Afición del València Basket.

Agenda deportiva

Desde primera hora, la competición se despliega por numerosos escenarios en una treintena de disciplinas deportivas. La natación se celebra en el Parc de l’Oest, el cross training en Vara de Quart, el hockey en La Carrasca y Tarongers y el voleibol en los polideportivos de El Cabanyal, La Malva-rosa, Nou Moles y Benicalap.

La jornada incluye también waterpolo, squash, pádel, bolos, baloncesto en la Universitat Politècnica de València, sófbol en el Jardín del Túria, vóley playa en La Malva-rosa, esgrima en Benimaclet, ajedrez, artes marciales, tenis de mesa, bádminton y vela y dragon boat en La Marina de València.

Además del tenis, que se reparte en varias sedes dentro y fuera de la ciudad, entre las novedades del día destacan las competiciones de cheerleading en la Alquería del Basket y de baile deportivo en el Polideportivo de la Font de Sant Lluís.

Cerimònia premis Gay Games (4) / SD

Agenda cultural

En el plano cultural, la jornada arranca con los Pop-up Concerts de coros en el entorno del Mercat Central y la plaza de la Mare de Déu. El Meeting Point del Tramo III de los Jardines del Túria acoge la sesión 'Rethinking Accessibility in Sport' dentro del ciclo Charlas Orgullosas, mientras el Centro Cultural Nave 3 Ribes mantiene la programación del festival de cine Pride in Motion.

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Cerimònia premis Gay Games (3) / SD

Queer Film Festival

Además, el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM) acogerá por la tarde el evento The Memorial Moment, un acto de recuerdo y homenaje a las personas del colectivo LGTBIQ+ que ya no están.