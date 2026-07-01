València pasa el testigo de los Gay Games a la ciudad de Perth

En el marco de la exitosa celebración de los Gay Games en València, este acto institucional ha escenificado mucho más que el relevo entre dos ciudades, suponiendo la consolidación de un modelo que aúna deporte, convivencia y una sociedad basada en el respeto.

La ceremonia ha contado con la presencia de destacadas autoridades institucionales, entre ellas la embajadora de Australia en España, Rosemary Morris-Castico; la agente general de Australia Occidental en el Reino Unido y Europa, Rebecca Tomkinson; representantes de Team Perth; así como miembros de la Federación de los Gay Games y del comité organizador.

Relevo entre dos ciudades / AYTO. DE VALENCIA

Durante su intervención, Paula Llobet ha destacado el orgullo que supone para la ciudad estar viviendo este hito internacional tras un intenso año de promoción mundial a través de la Fundación Visit València. Un esfuerzo que hoy se traduce en la llegada de más de 10.000 participantes de más de 80 países.

"Estos días València es deporte, convivencia, diversidad e inclusión. Estamos viendo competiciones increíbles en toda la ciudad, pero también algo igual de importante: miles de personas disfrutando de una València abierta, acogedora y donde todo el mundo se siente bienvenido", ha señalado Llobet, subrayando que el deporte "es un espacio en el que todas las personas deben sentirse bienvenidas, respetadas y libres para ser quienes son".

Intervención de la concejala de Turismo, Paula Llobet. / AYTO. DE VALENCIA

Un impacto económico con un legado social incalculable

Los Gay Games están dejando en València cifras muy positivas, con una destacada ocupación hotelera y un importante impacto económico directo. Sin embargo, Llobet ha querido poner en valor el legado inmaterial de la cita: "Su mayor legado es otro: mostrar al mundo quiénes somos. Una ciudad hospitalaria, inclusiva y orgullosa de su diversidad. Y ese es el mejor posicionamiento que puede tener València".

En su discurso de despedida y relevo, Paula Llobet ha deseado el mayor de los éxitos a la ciudad de Perth en la organización de la próxima edición, confiando en que seguirán escribiendo un nuevo capítulo de éxito para la competición y haciendo crecer unos valores que pertenecen a la comunidad internacional.

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Finalmente, la concejala ha trasladado un agradecimiento especial a todas las personas que han hecho posible este hito, desde la propia organización y el personal municipal implicado, hasta los cientos de voluntarios venidos desde diferentes rincones del mundo. "Que este relevo simbolice también el fortalecimiento de los lazos entre nuestras ciudades y entre Australia y España", ha concluido Llobet.