GAY GAMES
Agenda de los Gay Games Valencia 2026 del jueves 2 de julio
València vive una nueva jornada de los Gay Games XII, el mayor acontecimiento deportivo y cultural LGTBI+ del mundo, que del 27 de junio al 4 de julio reúne en la ciudad a más de 10.000 participantes procedentes de más de 81 países
A dos días de la clausura de los Gay Games Valencia 2026, la competición avanza a un ritmo vertiginoso. Las primeras entregas de medallas se produjeron este miércoles 1 de julio. Esta es la agenda de este jueves 2 de julio de 2026.
Eventos deportivos
Natación
📍 Parque del Oeste
🕒 Horario: 7:30 - 14:00 / 18:30 - 21:00 horas
Cross Training
📍 Vara de Quart
🕒 08:00–15:00 horas
Voleibol
📍 Varias Sedes
Polideportivo Cabanyal / Pabellón Malvarrosa / Nou Moles / Benicalap
🕒 Horario: 08:00–20:00 horas
Pádel
📍 SportCity
🕒 08:00 - 15:00 horas
Golf
📍 Parador del Saler
🕒 Horario: 8:30 - 20:00 horas
Waterpolo
📍 Nou Moles
📍 Poliesportiu Nazaret
🕒 Horario: 8:30 - 20:30 horas
Artes marciales
📍 Velódromo Luis Puig
🕒 Horario: 09:00 -18:00 horas (Seminarios gratuitos de artes marciales, dirigidos por cinturones negros y practicantes experimentados.)
Dodgeball
📍 Nazaret
🕒 Horario: 09:00 - 16:40 horas
Vóley-playa
📍 Playa Malvarrosa
🕒 Horario: 9:00 – 15:00 horas
Fútbol
📍 Varias Sedes
* Tramo III - Jardín del Turia🕒Horario: 09:00–17:30 horas
* Campo fútbol Marxalenes 🕒Horario: 09:00–17:00 horas
* Tram VI - Serrans 🕒Horario: 09:00–17:30 horas
* Tramo VI - Pont de Fusta 🕒Horario: 09:00–17:30 horas
* Tramo VIII - (Exposició) 🕒Horario: 09:00–18:30 horas
* Polideportivo Nazaret 🕒Horario: 09:00–16:00 horas
Petanca
📍 Parc dels Congressos
🕒 Horario: 09:00–14:00 horas
Squash
📍 Polideportivo Cabanyal
🕒 Horario: 09:00 - 18:00 horas
Bádminton
📍Fuensanta
🕒 Horario: 09:30 - 20:00 horas
Bolos
📍 Ilusiona Heron City
🕒 Horario: 09:00–17:00 horas
Rugby Union & Touch
📍 Turia Quatre Carreres
🕒 Horario: 09:00 - 18:00 horas
Sófbol
📍 Jardín del Turia
🕒 Horario: 09:00 - 19:00 horas (Rugby tramo V at the Turia Riverbed); 09:00 - 19:00 horas (Softball and Baseball Fields at the Turia Garden)
Atletismo Track & Field
📍 Estadi del Turia
🕒 Horario: 09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 horas
Hockey hierba
📍Campo de hockey de La Carrasca 🕒 Horario: 09:00 - 19:30 horas
📍Campo de hockey de Tarrongers 🕒 Horario: 09:30 - 19:00 horas
Dragon Boat (competición)
📍 Marina Valencia
🕒 Horario: 09:30 - 13:00 horas
Natación artística
📍 Piscina Nazaret
🕒 Horario: 09:30 -11:30 horas
Baile Deportivo (Competición)
📍 Polideportivo Fuente de San Luis
🕒 Horario: 09:30 - 22:00 horas
Baloncesto
📍 UPV
🕒 Horario: 10:00 - 16:00 horas
Tenis
📍 Varias sedes
* Club Santa Apolonia Torrent 🕒 Horario: 12:30–23:30 horas
* Club Tenis Torrent 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Club Deportivo Monte Real Torrent 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Club de Tennis El Collao 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Club Español Tenis Rocafort 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Sporting Club Tenis 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Valencia Tennis Center 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Universitat de València 🕒 Horario: 08:00h -16:00 horas
* Polideportivo de Nazaret 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
Tenis de mesa
📍 Velódromo Luis Puig
🕒 Horario: 11:00 - 14:00 horas
Vela - Sailing
📍 Marina Valencia
🕒 Horario: 11:00–17:00 horas (en función del viento)
Patinaje Artístico (competición)
📍 Fun on Ice
🕒 Horario: 16:00–22:00 horas
Ajedrez
📍 Pechina
🕒 Horario: 17:30 - 20:30 horas
5K Atletismo
📍 Jardín del Turia
🕒 Horario: 20:00 – 21:15 horas
Exhibiciones y talleres
Colpbol
📍 Polideportivo Nazaret
🕒 Horario: 10:00 –12:00 horas
Pilota Valenciana
📍 Trinquet de Pelayo
🕒 Horario: 09:30 –11:30 horas
Eventos culturales
Meeting Point
📍 Jardines del Túria, Tramo III
🕒 Horario: 17:30–23:00
* Charlas Orgullosas - Out Loud: Fútbol Trans es Fútbol, 18:00 horas
Pride in Motion; Queer film Festival (cine)
📍 Centro Cultural Nave 3 Ribes (C/Filipines, s/n, L’Eixample)
🕒 Horario: 19:00 hores
Festival de Bandas Gay Games XII
📍Palau de la Música (Sala Iturbi)
🕒 Horario: 19:30 horas
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