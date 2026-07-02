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GAY GAMES

Agenda de los Gay Games Valencia 2026 del jueves 2 de julio

València vive una nueva jornada de los Gay Games XII, el mayor acontecimiento deportivo y cultural LGTBI+ del mundo, que del 27 de junio al 4 de julio reúne en la ciudad a más de 10.000 participantes procedentes de más de 81 países

Gay Games Valencia 2926: imágenes del miércoles 1 de julio

Gay Games Valencia 2926: imágenes del miércoles 1 de julio

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Cheerleading / GAY GAMES VALENCIA 2026

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Lidia Martínez

Lidia Martínez

Valencia

A dos días de la clausura de los Gay Games Valencia 2026, la competición avanza a un ritmo vertiginoso. Las primeras entregas de medallas se produjeron este miércoles 1 de julio. Esta es la agenda de este jueves 2 de julio de 2026.

Eventos deportivos

Natación

📍 Parque del Oeste

🕒 Horario: 7:30 - 14:00 / 18:30 - 21:00 horas

Cross Training

📍 Vara de Quart

🕒 08:00–15:00 horas

Voleibol

📍 Varias Sedes

Polideportivo Cabanyal / Pabellón Malvarrosa / Nou Moles / Benicalap

🕒 Horario: 08:00–20:00 horas

Pádel

📍 SportCity

🕒 08:00 - 15:00 horas

Golf

📍 Parador del Saler

🕒 Horario: 8:30 - 20:00 horas

Waterpolo

📍 Nou Moles

📍 Poliesportiu Nazaret

🕒 Horario: 8:30 - 20:30 horas

Artes marciales

📍 Velódromo Luis Puig

🕒 Horario: 09:00 -18:00 horas (Seminarios gratuitos de artes marciales, dirigidos por cinturones negros y practicantes experimentados.)

Dodgeball

📍 Nazaret

🕒 Horario: 09:00 - 16:40 horas

Vóley-playa

📍 Playa Malvarrosa

🕒 Horario: 9:00 – 15:00 horas

Fútbol

📍 Varias Sedes

* Tramo III - Jardín del Turia🕒Horario: 09:00–17:30 horas

* Campo fútbol Marxalenes 🕒Horario: 09:00–17:00 horas

* Tram VI - Serrans 🕒Horario: 09:00–17:30 horas

* Tramo VI - Pont de Fusta 🕒Horario: 09:00–17:30 horas

* Tramo VIII - (Exposició) 🕒Horario: 09:00–18:30 horas

* Polideportivo Nazaret 🕒Horario: 09:00–16:00 horas

Petanca

📍 Parc dels Congressos

🕒 Horario: 09:00–14:00 horas

Squash

📍 Polideportivo Cabanyal

🕒 Horario: 09:00 - 18:00 horas

Bádminton

📍Fuensanta

🕒 Horario: 09:30 - 20:00 horas

Bolos

📍 Ilusiona Heron City

🕒 Horario: 09:00–17:00 horas

Rugby Union & Touch

📍 Turia Quatre Carreres

🕒 Horario: 09:00 - 18:00 horas

Sófbol

📍 Jardín del Turia

🕒 Horario: 09:00 - 19:00 horas (Rugby tramo V at the Turia Riverbed); 09:00 - 19:00 horas (Softball and Baseball Fields at the Turia Garden)

Atletismo Track & Field

📍 Estadi del Turia

🕒 Horario: 09:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00 horas

Hockey hierba

📍Campo de hockey de La Carrasca 🕒 Horario: 09:00 - 19:30 horas

📍Campo de hockey de Tarrongers 🕒 Horario: 09:30 - 19:00 horas

Dragon Boat (competición)

📍 Marina Valencia

🕒 Horario: 09:30 - 13:00 horas

Natación artística

📍 Piscina Nazaret

🕒 Horario: 09:30 -11:30 horas

Baile Deportivo (Competición)

📍 Polideportivo Fuente de San Luis

🕒 Horario: 09:30 - 22:00 horas

Baloncesto

📍 UPV

🕒 Horario: 10:00 - 16:00 horas

Tenis

📍 Varias sedes

* Club Santa Apolonia Torrent 🕒 Horario: 12:30–23:30 horas

* Club Tenis Torrent 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas

* Club Deportivo Monte Real Torrent 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas

* Club de Tennis El Collao 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas

* Club Español Tenis Rocafort 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas

* Sporting Club Tenis 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas

* Valencia Tennis Center 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas

* Universitat de València 🕒 Horario: 08:00h -16:00 horas

* Polideportivo de Nazaret 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas

Tenis de mesa

📍 Velódromo Luis Puig

🕒 Horario: 11:00 - 14:00 horas

Vela - Sailing

📍 Marina Valencia

🕒 Horario: 11:00–17:00 horas (en función del viento)

Patinaje Artístico (competición)

📍 Fun on Ice

🕒 Horario: 16:00–22:00 horas

Ajedrez

📍 Pechina

🕒 Horario: 17:30 - 20:30 horas

5K Atletismo

📍 Jardín del Turia

🕒 Horario: 20:00 – 21:15 horas

Exhibiciones y talleres

Colpbol

📍 Polideportivo Nazaret

🕒 Horario: 10:00 –12:00 horas

Pilota Valenciana

📍 Trinquet de Pelayo

🕒 Horario: 09:30 –11:30 horas

Eventos culturales

Meeting Point

📍 Jardines del Túria, Tramo III

🕒 Horario: 17:30–23:00

* Charlas Orgullosas - Out Loud: Fútbol Trans es Fútbol, 18:00 horas

Pride in Motion; Queer film Festival (cine)

📍 Centro Cultural Nave 3 Ribes (C/Filipines, s/n, L’Eixample)

🕒 Horario: 19:00 hores

Festival de Bandas Gay Games XII

📍Palau de la Música (Sala Iturbi)

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🕒 Horario: 19:30 horas

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