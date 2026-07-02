Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

Partidos clasificatorios para el Mundial masculino de baloncesto , que se disputa en Qtar en 2027. España - Dinamarca, jueves 2 de julio de 2026 a las 19:00 en la Caja Mágica de Madrid. Georgia - España, domingo 5 de julio a las 19:30 horas en Tbilisi.

Eurobasket U20 Femenino : Del 4 al 12 de julio en Lituania. Rubén Burgos coge la columna vertebral de las medallistas mundiales del pasado verano U19 para afrontar un nuevo reto del 4 al 12 de julio en Klaipeda.

Calendario:

4 de julio, 14:30 horas — Israel vs España

5 de julio, 17:00 horas— España vs Lituania

7 de julio, 14:30 horas — Croacia vs España

Balonmano

Guerreras : Joaquín Rocamora, seleccionador de las Guerreras, ha dado a conocer una nueva lista dentro del Proyecto 2029, que se concentrarán del 10 al 19 de julio en Burgos. Dentro de esta lista representarán a la #Comunitatdelhandbol: Lisa Oppedal (Club Balonmano Elche), Paola Bernabé (Club Balonmano Elche), Lucía Prades (Bera Bera R.T.), Elena Amores (Bera Bera R.T.), Zaira Benítez (Club Balonmano Elche) y Paula María Agulló (Club Balonmano Elche). Además de jugadoras en equipos de la Comunitat Valenciana: Nicole Morales (Club Balonmano Elche),

Guerreras Júnior : Del 24 de junio al 5 de julio afrontan el Campeonato del Mundo China 2026 a las órdenes de Joaquín Rocamora, con siete jugadoras valencianas: Udane Bernabé (AtticGo Elche), Teresa Antón (AtticGo Elche), Martina Català (Balonmano Morvedre), Lucía Julve (Balonmano Morvedre), Sara Palanqués (Balonmano Morvedre), Lidia Trinidad Bomaba (AtticGo Elche) y Paula Lluch (Elda Prestigio) y una en equipos de la Comunitat Valenciana, Eva María Pérez ( Atticgo Elche). Dentro del cuerpo técnico también hay representación de la #Comunitatdelhandbol con Joaquín Rocamora como seleccionador, Verónica Cuadrado como entrenadora, David Díez como médico y María Navarro como fisioterapeuta.

Partidos de las Guerreras Júnior: Pasan como primeras de grupo a la Main Round. Las Guerreras Júnior de Joaquín Rocamora comienzaron la Main Round con victoria ante Rumanía (32-25) con una Belén Rodríguez que anotó 10 tantos, para meterse en los cuartos de final. En el segundo duelo de esta Main Round, España cedió por un apretado 29-28 ante Alemania. Pese a esta derrota, nuestras Guerreras Júnior pasan a los cuartos de final como segundas de grupo.

Guerreras Promesas : European Open 2026, que se celebra en Gotemburgo (Suecia) entre el 28 de junio y el 4 de julio. España competirá en el Grupo B del European Open junto a Países Bajos, Serbia, Islas Feroe y Georgia. Dentro de esta lista de convocadas se encuentra la jugadora del Elda Prestigio Cristina Martínez.

Voleibol

Campeonato de Europa Sub-22 Femenino : Del 6 al 12 de julio de 2026 en La Haya (Holanda). España está encuadrada en el Grupo A con Países Bajos, Turquía y Ucrania.

Campeonato de Europa Sub-18 Femenino : Del 1 al 12 de julio en Riga (Letonia). Las jugadoras de José Manuel González “Magú” buscarán realizar un gran torneo en tierras bálticas donde formarán parte del grupo I junto al anfitrión Letonia, Italia, Islandia, Turquía, Chequia, Bélgica y Polonia. Consulta el calendario de la fase de grupos.

Campeonato Europeo Sub-18 Masculino de la CEV : Del 7 al 18 de julio de 2026 en Cisterna (Italia). España está clasificada y jugará en el Pool II, junto a Francia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Rumanía y Países Bajos. El Pool I lo forman Italia, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Turquía, Serbia e Islandia.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Polideportivo : Gay Games Valencia 2026, del 27 de junio al 4 de julio en diversas instalaciones deportivas municipales de la ciudad y otros recintos privados de la capital del turia y pueblos de alrededor. Valencia, preparada para los Gay Games 2026: deportes, sedes y programa.

Atletismo : 10K – GayGames Valencia 2026, lunes 29 de junio a las 07:30 horas. El recorrido discurrió por el emblemático cauce del río Turia, ofreciendo un trazado llano ideal para buscar marcas personales. Salida: Puente 9 de Octubre. Ver los resultados.

. 5K – GayGames Valencia 2026, jueves 2 de julio a las 20:00 horas. El recorrido discurrirá por el emblemático cauce del río Turia. Salida: debajo del puente «Azud del Oro».

. Media y Maratón – GayGames Valencia 2026, sábado 4 de julio de 2026 a las 07:30 horas. Estadi del Turia (Tramo III del Jardín del Turia).

. Campeonato Autonómico Sub-20 al Aire Libre Comunidad Valenciana / Sagunto - Valencia. Fecha: 04/07/26 / Hora: 16:00 / Jornada: T / Aire Libre / Internacional / Organiza: C.A.E.Morvedre

. Allianz-Campeonato de España Sub-18 y de Clubes 4x100 m / Castellón (Gaetá Huguet). Fecha: 04/07/26 - 05/07/26 / Jornada: M-T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. II Gran Premio Internacional Ciudad de Elche / Elche - Alicante. Fecha: 08/07/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: C.A.Elche Decatlón.

. Legua Urbana Nocturna Ciutat de Torrent, viernes 3 de julio de 2026 a las 21:30 horas.

.V Cursa Norcurna Alfarb , sábado 4 de julio de 2926 a las 21:15 horas en Alfarb (Valencia).

Vela : Trofeo SM. La Reina – Regata Homenaje a la Armada – 38º Copa Almirante Sánchez Barcaíztegui 2026. Del 26 al 28 de junio se disputó regata Offshore, y del 3 al 5 de julio se celebrará la Inshore. Organizada por el Real Club Náutico de Valencia. Toda la información del evento. Más de 130 barcos surcarán las aguas de Valencia en el Trofeo SM la Reina.

El Hydra HM Hospitales se adjudicó la victoria de la prueba Offshore ORC A2 del Trofeo SM la Reina 2026.

. La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera con cuatro jornadas de exhibiciones. El sábado 30 de mayo se celebró la primera de ellas, el sábado 13 de junio fue la segunda, el 20 de junio, la tercera y el 27 de junio, la cuarta. Otras fechas: 4, 11, 18 y 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas —a excepción del 27 de junio y del 11 de julio, que el espectáculo dará comienzo a las 11:30 horas— y se alargarán hasta las 15:00 horas.

Ciclismo : II Trofeo Carrera Ciclista Femenina Rocafort, viernes 3 de julio de 2026 a las 11:00 horas. La competición pone el punto y final a la Challenge Femenina de la CV 2026.

. Trofoeu Setmana Esportiva, sábado 4 de julio a las 17:00 horas en La Pobla de Vallbona (Valencia).

. Trofeo Escuelas de Ciclismo de Onda, sábado 4 de julio de 2026 a las 18:00 horas.

. Semana Deportiva - Trofeo Caja Rural Torrent, domingo 5 de julio de 2026 a las 10:30 horas.

. Gran Premi Ajuntament d'Alberic, domingo 5 de julio de 2026 a las 09:30 horas.

Ajedrez : VII Open Internacional València Cuna del Ajedrez, del 4 al 12 de julio de 2026, en la planta baja de la Universidad Politécnica de Valencia: ETSIT Telecomunicación sita (Camí de Vera, s/n, 46022 València. Edificio 4D. Ubicación Google Maps).

Cartel del Open Internacional Valencia Cuna del Ajedrez. / FEDERACIÓN DE AJEDREZ CV

Rugby playa : 10º Costa Blanca Beach Rugby Villajoyosa – Serie Europea, sabado 4 y domingo 5 de julio de 2026 de 11:00 a 19:00 horas, en la Playa Centro de Villajoyosa, con entrada gratuita. El torneo cuenta con la participación de 8 selecciones masculinas y 8 femeninas de primer nivel europeo.

Villajoyosa acoge este fin de semana la Serie Europea Rugby Playa. / COSTA BLANCA CLUB DE RUGBY

Natación: Castelló reúne este fin de semana a los mejores nadadores de la Comunitat con ocasión del Autonómico Absoluto y Júnior de verano. Días 4 y 5 de julio, en la piscina olímpica de Castelló