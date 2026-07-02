Kejelcha y Tesfay lideran el cartel de élite con grandes objetivos para Maratón Valencia 2026

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich anuncia los primeros nombres de la élite internacional que peleará por ambiciosos objetivos el 6 de diciembre. Al regreso de Yomif Kejelcha a Valencia para correr su segundo maratón tras su excelente debut en Londres (1:59:41) se une el de su compatriota Fotyen Tesfay (2:10:52). Ambos, poseedores actualmente de la segunda mejor marca mundial masculina y femenina, serán los grandes favoritos de una lista que incluye otros grandes protagonistas.

Fotyen Tesfay estará junto a Yomif Kejelcha en la línea de salida del #42KValencia.

Y es que el Maratón Valencia 2026 contará también con los ganadores de la pasada edición, los kenianos John Korir (2:02:24) y Joyciline Jepkosgei (2:14:00) que volverán al rápido circuito valenciano con la intención de repetir victoria y bajar sus mejores registros en los 42.195 metros, conseguidos precisamente en Valencia en 2025. John Korir era el gran favorito al triunfo en València y en un día sin viento y con algún grado más de los deseados, logró imponerse en solitario y cumplir los pronósticos, aunque se quedó lejos del récord de la prueba al parar el crono en 2:02.24, la tercera mejor marca mundial del año. Por su parte, Joyciline Jepkosgei hizo historia al ganar, en 2025, por primera vez el Maratón Valencia Trinidad Alfonso y hacerlo además con la mejor marca mundial del año, al parar el crono en 2:14:00. La etíope Peres Jepchirchir fue segunda (2:14:43), muy por delante de su compatriota Fikrte Wereta, con un tiempo de 2:20:48.

En categoría masculina, Alexander Mutiso (2:03:11), Dawit Wolde (2:03:48), Nibret Melak (2:04:00), Leul Gebreselassie (2:04:02 y ganador de la prueba en 2018) o el noruego Awet Kibrab (2:04:24) son algunos de los nombres de este primer avance a la élite internacional con siete corredores por debajo de 2h04:30, y a los se seguirá añadiendo más candidatos a conseguir grandes registros y récords nacionales.

Lo mismo sucede en categoría femenina, donde otras mujeres correrán rápido para poner en aprieto el favoritismo de Tesfay o Jepkosgei. Es el caso de la estadounidense Emily Sisson (2:18:29) o la finesa Alisa Vainio (2:20:39) –ambas poseedoras de sus récords nacionales–, junto con la keniana Lilian Kasait (2:19:35) o la etíope Aberu Ayana (2:20:20). También hay muchas esperanzas depositadas en Ejgayehu Taye que no tuvo suerte en Valencia (pero posee 1h04:14 en medio maratón), o la debutante Winnie Jepkosgei. Y, como mínimo, otro gran nombre para la lista femenina, de alcance mundial, será anunciado en otoño.

Listado atletas de élite. / MARATÓN VALENCIA

Marc Roig: "La victoria en Valencia es impredecible"

Marc Roig, seleccionador de la élite internacional, valoró este primer anuncio de los atletas internacionales: "Este año repiten el ganador y la ganadora del 2025, aunque con las confirmaciones de Yomif y Fotyen, defender el título será muy difícil. Una vez más, la victoria en Valencia es impredecible. Tal y como nos gusta".