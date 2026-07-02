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Kejelcha y Tesfay lideran el cartel de élite con grandes objetivos para Maratón Valencia 2026

Además de los atletas con la segunda mejor marca del mundo ahora mismo, repetirán en Valencia Korir y Jepkosgei, ganadores de la pasada edición

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich va confirmando atletas élite

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich va confirmando atletas élite

LEVANTE TV

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Lidia Martínez

E. V.

Valencia

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich anuncia los primeros nombres de la élite internacional que peleará por ambiciosos objetivos el 6 de diciembre. Al regreso de Yomif Kejelcha a Valencia para correr su segundo maratón tras su excelente debut en Londres (1:59:41) se une el de su compatriota Fotyen Tesfay (2:10:52). Ambos, poseedores actualmente de la segunda mejor marca mundial masculina y femenina, serán los grandes favoritos de una lista que incluye otros grandes protagonistas.

Fotyen Tesfay estará junto a Yomif Kejelcha en la línea de salida del #42KValencia.

Y es que el Maratón Valencia 2026 contará también con los ganadores de la pasada edición, los kenianos John Korir (2:02:24) y Joyciline Jepkosgei (2:14:00) que volverán al rápido circuito valenciano con la intención de repetir victoria y bajar sus mejores registros en los 42.195 metros, conseguidos precisamente en Valencia en 2025. John Korir era el gran favorito al triunfo en València y en un día sin viento y con algún grado más de los deseados, logró imponerse en solitario y cumplir los pronósticos, aunque se quedó lejos del récord de la prueba al parar el crono en 2:02.24, la tercera mejor marca mundial del año. Por su parte, Joyciline Jepkosgei hizo historia al ganar, en 2025, por primera vez el Maratón Valencia Trinidad Alfonso y hacerlo además con la mejor marca mundial del año, al parar el crono en 2:14:00. La etíope Peres Jepchirchir fue segunda (2:14:43), muy por delante de su compatriota Fikrte Wereta, con un tiempo de 2:20:48.

En categoría masculina, Alexander Mutiso (2:03:11), Dawit Wolde (2:03:48), Nibret Melak (2:04:00), Leul Gebreselassie (2:04:02 y ganador de la prueba en 2018) o el noruego Awet Kibrab (2:04:24) son algunos de los nombres de este primer avance a la élite internacional con siete corredores por debajo de 2h04:30, y a los se seguirá añadiendo más candidatos a conseguir grandes registros y récords nacionales.

Lo mismo sucede en categoría femenina, donde otras mujeres correrán rápido para poner en aprieto el favoritismo de Tesfay o Jepkosgei. Es el caso de la estadounidense Emily Sisson (2:18:29) o la finesa Alisa Vainio (2:20:39) –ambas poseedoras de sus récords nacionales–, junto con la keniana Lilian Kasait (2:19:35) o la etíope Aberu Ayana (2:20:20). También hay muchas esperanzas depositadas en Ejgayehu Taye que no tuvo suerte en Valencia (pero posee 1h04:14 en medio maratón), o la debutante Winnie Jepkosgei. Y, como mínimo, otro gran nombre para la lista femenina, de alcance mundial, será anunciado en otoño.

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