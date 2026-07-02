Récords y marcas espectaculares, en el XIII Gran Premio Diputación Provincial - XI Memorial José Antonio Cansino

Las pistas de Gaetà Huguet volvieron a vestirse de gala ayer para albergar el XIII Gran Premio Diputación Provincial - XI Memorial José Antonio Cansino. La cita, consolidada como un referente indispensable en el calendario estival, no defraudó. El público castellonense vibró con un espectáculo de nivel mundial donde la delegación del FACSA Playas de Castellón ejerció de anfitriona perfecta, logrando victorias de prestigio y un sinfín de registros personales que miran directamente a las grandes citas internacionales de este verano.

Volando sobre los ocho metros: la longitud enamora a Castelló

La tarde arrancó con la adrenalina por las nubes en los fosos de salto. El concurso masculino de longitud regaló una batalla memorable en la que el top 5 de los competidores superó la barrera psicológica de los 8 metros. La victoria se la adjudicó el cubano Juan Miguel Echevarría, subcampeón olímpico en Tokio 2020, quien en su tercer intento estiró el salto hasta los 8,27 m para firmar su mejor marca de la temporada (MMT). Pisándole los talones terminó la gran baza local, el atleta del FACSA Playas de Castellón Lester Lescay, que voló hasta los 8,22 m (también MMT), superando por un solo centímetro a Héctor Santos (F.C. Barcelona), que cerró el podio con marca personal.

Si el foso masculino fue eléctrico, el femenino resultó estratosférico. Cuatro mujeres rondaron la frontera de los 7 metros en un concurso de un nivel altísimo. Tessy Ebosele se coronó con el récord del campeonato gracias a un salto de 6,86 m, batiendo por la mínima a la pluricampeona de España, la valenciana Fátima Diame (6,85 m, mejor marca personal). La vasca Irati Mitxelena (6,73 m) y Carmen Rosales (6,71 m) destrozaron sus registros de siempre para ser tercera y cuarta, mientras que la saltadora del club anfitrión, Milena Mitkova, amarró una meritoria sexta plaza con su mejor marca de la temporada (6,32 m).

Fuerza en la jaula y el regreso de una leyenda

Los lanzamientos acapararon miradas y aplausos. En el disco, el atleta de la casa Diego Casas demostró que su progresión hacia el Europeo de Birmingham es imparable: hizo volar el artefacto de 2 kilos hasta los 65,95 m, una marca personal que le otorgó un triunfo incontestable. En el cuadro femenino, la cubana Silinda Morales impuso su ley con un latigazo de 64,77 m, mejor marca de la temporada.

Por su parte, el martillo femenino ofreció un doble motivo de celebración. Andrea Sales, la perla de Vall d'Alba que venía de superar los 70 metros en la Liga de División de Honor, dominó con autoridad la prueba mandando el martillo a los 67,35 m. Además, los aficionados locales tuvieron el enorme privilegio de presenciar en acción a la mítica Yipsi Moreno. La triple campeona mundial y oro olímpico en Pekín 2008 volvió a competir a sus 44 años representando a Albania, regalando una lección de longevidad deportiva.

Velocidad, medio fondo y un dominio local abrumador

La pista del Gaetà Huguet dictó sentencia con carreras rapidísimas. El club firmó un doblete de oro y plata en los 100 metros lisos de la mano de Carla Cruz (ganadora con MMT de 11,64 s) y Ariadna Montalbán, que relegaron a la tercera plaza a Jennifer Yankay.

En los 400 metros, la nigeriana Anita Itohan levantó a la grada con una portentosa exhibición para vencer con marca personal (52,71 s) ante Herminia Parra y Carmen Avilés. La propia Itohan demostró una generosidad infinita al ejercer poco después como liebre en los 800 metros, propiciando una carrera vertiginosa en la que venció Lidia Abad (2:04,87) y donde hasta ocho atletas pulverizaron sus mejores registros.

La pértiga femenina vio el triunfo de Mónica Clemente (4,22 m), en una tarde discreta para la campeona iberoamericana Naiara Pérez, que se quedó en 3,97 m.

Un broche de oro con acento castellonense

El tramo final de la reunión guardaba emociones fuertes. El triple salto se tiñó con los colores del FACSA Playas de Castellón: el incombustible Pablo Torrijos se adjudicó la victoria con un mejor intento de 15,80 m en un pañuelo con Eneko Carrascal (15,78 m), mientras que en féminas la local Naida Calonge se llevó el gato al agua con su mejor marca del año (13,30 m).

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La apoteosis final llegó en los 1.500 metros. El medio fondo masculino fue un monólogo de la marea verde con David de la Fuente (3:38,46) y Mohamed Reda (3:39,10) cruzando la meta en primera y segunda posición, destrozando ambos sus marcas personales. El festival provincial se cerró en la categoría femenina con el triunfo incontestable de la vinarocense Carla Masip (marca personal con 4:13,02), escoltada por la atleta de la casa Nara Elipe, que detuvo el crono en 4:18,80 para sellar también el mejor registro de su vida.