València encara la recta final de los XII Gay Games con una nueva jornada deportiva

La ciudad de València celebra este jueves 2 de julio la quinta jornada de los Gay Games XII, con un agenda deportiva que combina más de 25 disciplinas a la que se suma una oferta cultural que llena calles, pabellones y espacios escénicos de toda la ciudad.

El programa deportivo ha arrancado a primera hora de la mañana con la natación en el Parque del Oeste y se extiende durante todo el día por toda la ciudad: el voleibol se disputa en los pabellones del Cabanyal, la Malvarrosa, Nou Moles y Benicalap; el fútbol reparte sus partidos entre seis sedes, con varios tramos del Jardín del Turia, el campo de Marxalenes y el polideportivo de Nazaret; y el tenis se juega en nueve clubes del área metropolitana, además de la Universitat de València. La jornada incluye también golf en el Parador de El Saler, waterpolo en Nou Moles y Nazaret, rugby en Quatre Carreres, hockey hierba en La Carrasca y Tarongers, bádminton en la Fuensanta, baloncesto en la UPV y las competiciones de vela y dragon boat en la Marina de València, entre otras disciplinas.

En el antiguo cauce se concentran, además del fútbol, el sóftbol y el béisbol, la petanca en el Parc dels Congressos, el ajedrez en la Pechina y la carrera 5K de atletismo, que cerrará la jornada deportiva a las 20:00 horas en un recorrido por el Jardín del Turia. Completan el programa el patinaje artístico en Fun on Ice, la natación artística en la piscina de Nazaret, el baile deportivo en el polideportivo de la Fuente de San Luis, el tenis de mesa en el Velódromo Luis Puig y el vóley-playa en la Malvarrosa.

Además, la jornada de hoy incluye las dos disciplinas deportivas locales. Por un lado, la exhibición de pilota valenciana en el Trinquet de Pelayo y, por otro lado, el taller de colpbol en el polideportivo de Nazaret. Dos citas pensadas para acercar el deporte autóctono valenciano a las personas participantes internacionales.

Programación cultural

La programación cultural tiene como epicentro el Meeting Point de los Jardines del Turia (Tramo III), que acoge a las 18:00 horas la charla “Out Loud: Fútbol Trans es Fútbol”, dentro del ciclo Charlas Orgullosas. A las 19:00 horas, el Centro Cultural Nave 3 Ribes proyecta una nueva sesión del festival de cine queer Pride in Motion y, a las 19:30 horas, la Sala Iturbi del Palau de la Música acoge el Festival de Bandas de los Gay Games XII.