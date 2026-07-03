GAY GAMES VALENCIA 2026
Agenda del viernes 3 de julio de los Gay Games Valencia 2026
Las competiciones van llegando a su fin. Este sábado, La Fonteta será el escenario de la ceremonia de clausura
Penúltima jornada de los Gay Games Valencia 2026. Poco a poco se van conociendo a los campeones de las diferentes modalidades deportivas de unos Juegos cuya ceremonia de clausura será este sábado 4 de julio de 2026 a las 18:30 horas en el Pabellón de la Fuente de San Luis (La Fonteta). El acto comenzará con el desfile de medallistas y participantes, seguido de unos breves discursos y el relevo de la bandera de la FGG. Perth 2030 está esperando con ilusión este momento, así que lo viviremos con una sorpresa muy especial antes de dar paso a la fiesta.
La gran She-La Fletcher será la maestra de ceremonias de una velada que celebra el deporte, la cultura y la diversidad. También participarán los coros de Gay Games València y Pride Cheerleading, que animarán la velada de principio a fin. Además, se podrá disfrutar de las actuaciones especiales de Rebeca, Nebulossa y Mia Collado. Para poner el broche musical, Alicia DJ inaugurará la fiesta y Suri DJ se encargará del cierre.
Eventos deportivos
València acoge la penúltima jornada de los XII Gay Games que combina este viernes más de veinte competiciones deportivas con una completa programación cultural distribuida por toda la ciudad. La actividad deportiva arranca a primera hora de la mañana con la natación en el Parque del Oeste y se extiende por instalaciones de toda la ciudad: el atletismo en el Estadi del Turia, el hockey hierba en los campos de La Carrasca y Tarongers, el golf en el Parador de El Saler, la petanca en el Parc dels Congressos, el pádel en SportCity, el vóley-playa en la playa de la Malvarrosa, el tenis de mesa en el Velódromo Luis Puig y el bádminton en el polideportivo de la Fuensanta.
Asimismo, el voleibol se disputa en los polideportivos del Cabanyal, la Malvarrosa, Benicalap y Nou Moles, mientras que el waterpolo se juega en Nou Moles y en el polideportivo de Nazaret, y el sóftol, el béisbol y el rugby ocupan diferentes tramos del Jardín del Turia. La jornada tiene, además, un marcado carácter decisivo, ya que se celebran la final de baloncesto en L'Alqueria del Bàsquet y las finales de fútbol en los campos del tramo VI del viejo cauce, junto a Serrans y el Pont de Fusta.
El programa deportivo se completa con el tenis, que se juega en ocho sedes de València y su área metropolitana, entre ellas el Sporting Club de Tenis, el Valencia Tennis Center, el polideportivo de Nazaret y los clubes de Torrent y Rocafort; el baile deportivo en el polideportivo de la Fuente de San Luis; el patinaje artístico en Fun on Ice; el rugby union y touch en el polideportivo de Quatre Carreres; y los e-sports, dentro del OWN Festival de Feria València. Como cierre de las exhibiciones de deportes autóctonos, el polideportivo de Nazaret acoge un taller de colpbol, en castellano y valenciano.
Natación
📍 Parque del Oeste
🕒 Horario: 7:30 - 14:00 horas
Hockey hierba
📍Campo de hockey de La Carrasca 🕒 Horario: 09:30 - 19:00 horas
📍Campo de hockey de Tarrongers 🕒 Horario: 09:30 - 19:30 horas
Golf
📍 Parador del Saler
🕒 Horario: 8:30–20:00 horas
Final Baloncesto
📍 Alquería del Basket
🕒 Horario: 10:00–16:00 horas
Petanca
📍 Parc dels Congressos
🕒 Horario: 09:00–14:00 horas
Voleibol
📍 Varias Sedes
Polideportivo Cabanyal / Pabellón Malvarrosa / Nou Moles
🕒 Horario: 08:00–20:00 horas
Waterpolo
📍 Nou Moles
📍 Poliesportiu Nazaret
🕒 Horario: 8:30–14:30 horas
Baile Deportivo
📍 Polideportivo Fuente de San Luis
🕒 Horario Competición: 9:30-16:45 horas
🕒 Horario Gala: 19:00–22:00 horas
Sófbol
📍 Jardín del Turia
🕒 Horario: 09:30–17:30 horas (Rugby tramo V at the Turia Riverbed); 09:30–17:30 horas (Softball and Baseball Fields at the Turia Garden)
Pádel
📍 SportCity
🕒 08:00–15:00 horas
Atletismo Track & Field
📍 Estadi del Turia
🕒 Horario: 09:00–14:00 horas
Vóley-playa
📍 Playa Malvarrosa
🕒 Horario: 9:00–15:00 horas
Fútbol
📍 Varias Sedes
* Tram VI - Serrans 🕒Horario: 09:00–17:30 horas
* Tramo VI - Pont de Fusta 🕒Horario: 09:00–17:30 horas
Tenis de mesa
📍 Velódromo Luis Puig
🕒 Horario: 10-14 horas
Tenis
📍 Varias sedes
* Club Santa Apolonia Torrent 🕒 Horario: 12:30–23:30 horas
* Club Tenis Torrent 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Club Deportivo Monte Real Torrent 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Club de Tennis El Collao 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Club Español Tenis Rocafort 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Sporting Club Tenis 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Valencia Tennis Center 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
* Polideportivo de Nazaret 🕒 Horario: 10:00–20:00 horas
Bádminton
📍Polideportivo Fuensanta
🕒 Horario: 09:30 –16:00 horas
Patinaje Artístico
📍 Fun on Ice
🕒 Horario: 16:00–22:00 horas
Rugby Union & Touch
📍 Polideportivo Quatre Carreres
🕒 Horario: 17:00 - 21:00 horas
E-Sports (OWN Festival)
📍 Feria de Valencia
🕒 Horario: 11:00 - 13:00 horas
Exhibiciones y talleres
Colpbol
📍 Polideportivo Nazaret
🕒 Horario: 10:00 –12:00 horas
Eventos culturales
En el plano cultural, la plaza de la Reina se llena de música con los 'Pop-up Concerts' de coros internacionales. Por la tarde, el Meeting Point del tramo III del Jardín del Turia vuelve a acoger el ciclo 'Charlas Orgullosas' con la sesión 'Out Loud: Intersex Voices in Sport'. La programación se completa con el festival de cine queer 'Pride in Motion' en el centro cultural Nave 3 Ribes de L'Eixample, y con 'Pink Flamingo', la exhibición acuática que se celebra en la piscina del Parque del Oeste.
Pop-up Concerts (Coros)
📍 Plaza de la Reina
🕒 Horario: 12:00–14:00 horas
Meeting Point
📍 Jardines del Túria, Tramo III
🕒 Horario: 17:30–23:00 horas
* Charlas Orgullosas - Out Loud: Intersex Voices in Sport, 18:00 horas
Pride in Motion; Queer film Festival (cine)
📍 Centro Cultural Nave 3 Ribes (C/Filipines, s/n, L’Eixample)
🕒 Horario: 19 horas
Pink Flamingo
📍 Piscina Parque del Oeste
🕒 Horario: 18:30–20:00 horas
Sábado 4 de julio
Las competiciones deportivas concluirán este sábado con la celebración de la maratón y la media maratón a primera hora, con un recorrido que transcurrirá íntegramente por el Jardín del Turia. Además, también cerrarán las últimas competiciones de petanca, hockey y natación en aguas abiertas.
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