Los Gay Games XII Valencia 2026 de Vela concluyen tras una decisiva jornada final

La Federació de Vela de la Comunitat Valenciana (FVCV) ha puesto el punto final a los Gay Games XII Valencia 2026 en la modalidad de vela, tras tres días de competición en Marina Port Valencia. La cita internacional ha reunido a 16 tripulaciones procedentes de ocho países: Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, Australia, Dinamarca y Países Bajos. Lost in Translation (Francia), Jolene (Gran Bretaña) y Born this wave (Dinamarca) se proclamaron campeones.

Las sensaciones de los regatistas han sido muy positivas. "Valencia es muy interesante. La ciudadanía y la organización han sido muy acogedoras y estamos muy emocionados por haber podido participar en este increíble evento deportivo", señalan los integrantes del equipo francés. "Valencia es preciosa y su viento nos ha permitido disfrutar de tres fantásticas jornadas de competición", añaden los regatistas australianos.

Publicación de Facebook sobre la competición Gay Games XII Valéncia 2026 de vela.

La vela completa su programa previsto y cierra con éxito la competición

Durante las dos primeras jornadas, los 16 equipos han participado divididos en tres grupos, completando cada uno tres pruebas por día. En el tercer y último día, la flota ha navegado ya dividida en grupo oro, plata y bronce disputando dos pruebas más la categoría oro y una los plata y bronce.

De esta forma, la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana ha conseguido cerrar la regata, cumpliendo con todo el programa previsto "bajo unas condiciones de viento características de Valencia que han oscilado entre 6-7 nudos por la mañana que iban subiendo hasta alcanzar los 11-12 nudos al mediodía", explica Begoña Alday, miembro del comité de regatas.

Podio de los Gay Games XII Valencia 2026 de vela

La tercera y última jornada ha sido decisiva para conocer a los vencedores de estos Gay Games XII Valencia 2026 en la modalidad de vela.

La tripulación británica Jolene, liderada por Julie Fawcet, partía como favorita tras ganar con notable ventaja las seis pruebas iniciales. Por detrás, se situaba el equipo francés Lost in Translation de Alexandre Lloyd a escasos puntos de diferencia. Pero tras un dominio absoluto del equipo francés en las dos pruebas del día, Lost in Translation le arrebataba el oro al Jolene y se proclamaba campeón de los Gay Games XII Valencia 2026 de vela.

"Creo que la clave ha sido mantener la concentración. El viento estaba algo cambiante y teníamos muchos barcos cerca, así que realmente se trataba de no distraerse, seguir mirando hacia delante y continuar avanzando lo más rápido posible", decía Alexandre Lloyd de Lost in Translation. "De principio a fin ha sido una experiencia fantástica", concluyó.

Un momento de la competición de estos Gay Games Valencia 2026 de vela. / ALESSANDRO LOURENCO

De esta forma la tripulación Jolene se colgó la plata como subcampeones de la cita y el equipo danés Born This Wave, de Jon Black Anderse, cerró el podio, llevándose la medalla de bronce. Además, la cita contó con la presencia de la goleta Tirant Primer durante las tres jornadas.

"Desde la Federació estamos muy contentos. Se ha navegado de maravilla, hemos tenido un viento estupendo, natural de aquí de Valencia, y todos los equipos nos han comentado que quieren repetir aquí", comentó Rafel Chirivella, vicepresidente primero de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana. "Lo más importante son los participantes y ver cómo han disfrutado nos hace cerrar esta competición con un balance sensacional" .

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La competición está organizada por el comité organizador de los XII Gay Games 2026, entre los que se encuentra Fundación Deportiva Municipal en la organización deportiva del evento y el desarrollo técnico y deportivo del programa de vela corre a cargo de la Federació de Vela de la Comunitat Valenciana.