Juan Ayuso, la gran esperanza española: el reto de volver al podio del Tour once años después

El Tour de Francia 2026 arranca este 4 de julio con un escenario histórico: Barcelona acoge el Grand Départ y convierte a España en uno de los grandes focos de atención durante los primeros días de competición. La salida desde la capital catalana, junto con un recorrido inicial que atravesará territorio catalán, devuelve protagonismo al ciclismo español en la prueba más prestigiosa del calendario. Sin embargo, más allá del simbolismo de comenzar en España o de la presencia de once corredores nacionales en el pelotón, todas las miradas apuntan hacia un único nombre: Juan Ayuso. El ciclista alicantino afronta la competición más importante de su temporada convertido, por primera vez, en líder absoluto de su equipo y con la responsabilidad de devolver a España a la lucha por la clasificación general, un terreno en el que el ciclismo nacional lleva demasiado tiempo sin encontrar un referente capaz de disputar el podio en París.

Ayuso, el líder que necesitaba el ciclismo español

A sus 23 años, Juan Ayuso llega al Tour de Francia 2026 en el momento más determinante de su todavía joven carrera. Después de cambiar de aires y convertirse en el jefe de filas del Lidl-Trek, el corredor de Jávea afronta su segunda participación en la Grande Boucle con una responsabilidad completamente distinta a la que tuvo en 2024, cuando formaba parte del UAE Team Emirates y trabajaba al servicio de Tadej Pogacar antes de abandonar la carrera por enfermedad.

Juan Ayuso, junto a sus compañeros Soren Kragh Andersen y Mathias Vacek, en la París Niza. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Ahora el escenario ha cambiado por completo. Ayuso será el líder indiscutible de su formación y tendrá libertad para pelear por la clasificación general frente a algunos de los mejores corredores del mundo. Su principal objetivo será subir al podio en París, un logro que España no consigue desde que Alejandro Valverde terminó tercero en la edición de 2015.

Una temporada complicada antes de recuperar su mejor nivel

El camino hasta este Tour no ha sido sencillo para el ciclista español. La primera mitad de la temporada estuvo marcada por varios contratiempos que frenaron su progresión. Una caída cuando lideraba la París-Niza, otro accidente mientras entrenaba y un proceso vírico alteraron su planificación y condicionaron su rendimiento durante varias semanas.

Juan Ayuso tuvo que retirarse de la París-Niza / Eurosport

Sin embargo, Ayuso logró recuperar las mejores sensaciones en la prueba disputada en Auvernia, donde firmó un destacado tercer puesto en la clasificación general. Ese resultado reforzó su confianza justo antes del inicio del Tour y confirmó que llega a la cita francesa en un momento mucho más competitivo del que reflejan sus resultados de los primeros meses del año.

Su evolución también alimenta la ilusión del ciclismo español, que busca recuperar el protagonismo perdido en la carrera más importante del calendario internacional.

España busca romper una larga sequía en el Tour

La responsabilidad que asume Ayuso va más allá de sus aspiraciones personales. El ciclismo español atraviesa una etapa de transición en el Tour de Francia. Desde el podio de Alejandro Valverde en 2015 ningún corredor nacional ha conseguido terminar entre los tres primeros de la clasificación general y, además, España acumula tres ediciones consecutivas sin conquistar una victoria de etapa, desde el triunfo de Pello Bilbao el 11 de julio de 2023.

En este contexto, la figura del alicantino representa la principal esperanza para cambiar esa dinámica. Aunque parte un escalón por detrás de grandes favoritos como Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard, Ayuso aparece entre los candidatos con opciones reales de pelear por las posiciones de honor junto a corredores como Remco Evenepoel o la joven revelación Paul Seixas.

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El respaldo de un Lidl-Trek construido para proteger sus aspiraciones, con el español Carlos Verona entre sus hombres de confianza, supone además un argumento añadido para pensar que puede mantenerse en la pelea durante las tres semanas de competición.

Once españoles en la salida desde Barcelona

España contará con once representantes en el Tour de Francia 2026, una de las delegaciones más numerosas del pelotón, solo por detrás de Francia, Bélgica y Países Bajos.

Además de Juan Ayuso y Carlos Verona en el Lidl-Trek, el Movistar Team alineará a Pablo Castrillo, Raúl García Pierna y Javier Romo, mientras que el Caja Rural-Seguros RGA, presente como equipo invitado, competirá con Abel Balderstone, Joel Nicolau y José Félix Parra como principales bazas para buscar protagonismo en las escapadas. El resto de representantes españoles completarán una participación que combina juventud y experiencia, aunque ninguno despierta tanta expectación como Ayuso.

Oscar Onley, del Ineos Grenadiers; el danés Jonas Vingegaard, del Visma y el alicantino Juan Ayuso, del Lidl Trek. / CHRISTOPHE PETIT TESSON / EFE

Las ausencias de Jaume Guardeño, todavía recuperándose del grave accidente sufrido esta temporada, y del reciente campeón de España Marcel Camprubí, que no ha sido incluido en la selección del Q36.5, reducen ligeramente el potencial español, aunque el foco seguirá estando en el líder del Lidl-Trek.

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Con salida en Barcelona y final en París, el Tour de Francia 2026 puede marcar un punto de inflexión para el ciclismo español. Y gran parte de esa ilusión descansa sobre los hombros de Juan Ayuso, el corredor llamado a liderar el relevo generacional y a devolver a España a la pelea por el podio de la carrera más prestigiosa del mundo.