Superdeportes 03/07/26 | FibraValencia, el operador de telecomunicaciones de la nostra terreta, con el deporte valenciano / David García

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Superdeportes 03/07/26 | FibraValencia, el operador de telecomunicaciones de la nostra terreta, con el deporte valenciano

Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 42, y último, de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos a los campeones de España de Frontenis, Víctor Molina, Lucía Ibáñez y Arkait López. Los tres llegan con el presidente de la Federación de Frontenis y Pelota de la Comunitat Valenciana (FFPCV), Miguel Montalbán. Mientras, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, reservamos un espacio para el piragüísmo y para la campeona de Europa, Bárbara Pardo Mas. Después de ganar el oro en Portugal, la joven de Antella prepara la Copa del Mundo de Canadá y el Mundial de Polonia. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol charlamos con una leyenda del karate autonómico, nacional e internacional: Pepe Carbonell. El campeón del Mundo en 2014, 10 veces campeón de Europa y campeón de España en todas las categorías afronta una nueva etapa como seleccionador nacional de Kata Cadete, Junior y Sub21. Mientras, en la sección multideporte de FibraValencia hablamos de voleibol y del nuevo proyecto del Léleman Conqueridor Valencia. El equipo valenciano de la Superliga Masculina ha anunciado las primeras renovaciones. Sobre todo, la del capitán Javi Monfort. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, abrimos las puertas de Levante TV al presidente de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, tras su reelección. El máximo representante de FPV llega al plató de Levante TV, acompañado de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López.