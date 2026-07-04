El maratón pone el broche de oro a los Gay Games

El maratón ha sido el gran protagonista de la última jornada de competición de los Gay Games, convirtiéndose en la prueba estrella con la que el evento deportivo internacional encara su despedida. La cita ha mantenido intacta su esencia hasta el final, combinando deporte, esfuerzo, convivencia e inclusión en un ambiente que ha convertido cada competición en una celebración de la diversidad. A lo largo del día, cientos de deportistas han participado en las diferentes pruebas programadas, poniendo el broche deportivo a una edición que ha destacado tanto por su nivel competitivo como por los valores que representa.

Una jornada repleta de competiciones para despedir los Gay Games

Además del esperado maratón, la programación de este sábado ha reunido competiciones de aguas abiertas, hockey hierba y petanca, disciplinas que también han contado con una importante participación. Decenas de atletas llegados de distintos países han competido en estas pruebas, demostrando que los Gay Games van mucho más allá del resultado deportivo. La camaradería entre participantes, el respeto y el espíritu de superación han vuelto a ser protagonistas en una jornada cargada de emoción, donde el público ha acompañado con entusiasmo cada una de las competiciones.

Maratón Gay Games / Gay Games

Durante toda la semana, los Gay Games han convertido la ciudad en un punto de encuentro para miles de personas unidas por la pasión por el deporte y el compromiso con la igualdad. La competición ha servido como escaparate para reivindicar un deporte abierto a todas las personas, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o procedencia. Ese carácter inclusivo ha sido, una vez más, uno de los principales elementos diferenciadores del evento, que ha logrado combinar el alto nivel deportivo con un ambiente festivo y participativo.

Más de 10.200 participantes y 81 nacionalidades en una edición de éxito

La presente edición de los Gay Games ha reunido a más de 10.200 participantes procedentes de 81 nacionalidades diferentes, consolidándose como uno de los mayores acontecimientos deportivos inclusivos del mundo. Durante el evento se han disputado 40 deportes de carácter competitivo, además de dos disciplinas de exhibición, configurando un amplio programa deportivo que ha permitido la participación de atletas con perfiles y niveles muy diversos.

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Aguas Abiertas Gay Games / Gay Games

La jornada concluirá con la ceremonia oficial de clausura, un acto que pondrá el punto final a varios días de intensa actividad deportiva y convivencia. El cierre servirá para reconocer el esfuerzo de todas las personas participantes, así como el trabajo de la organización y del voluntariado que ha hecho posible el desarrollo del evento. Con esta despedida, los Gay Games cierran una edición que deja un balance muy positivo tanto por la elevada participación internacional como por el impacto social, deportivo y turístico generado, reafirmando su compromiso con un modelo de deporte basado en la igualdad, el respeto y la inclusión.