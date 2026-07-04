Secciones

Es noticia
Guido Rodríguez Valencia CF FichajeOperación salida del Valencia CFPedro Martínez Comunicado Valencia BasketDe Haas Presentación Valencia CFScariolo Valencia Basket Real MadridOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeEnzo Fernández Real Madrid ComunicadoJavi Guerra Valencia CFJoan Martínez Valencia CF
instagram
El Pabellón Fuente de San Luis ha acogido la gala de cierre de la mayor cita deportiva y cultural del mundo de la diversidad, que ha reunido a más de 10.200 participantes de 81 nacionalidades ● La ceremonia ha incluido el desfile de delegaciones, la entrega ceremonial de la bandera de la Federación de Gay Games a la delegación de Perth 2030 y las actuaciones de Nebulossa, Suri, Rebeca y Mia Collado, entre otras artistas ● El acto ha culminado con un castillo de fuegos artificiales, a cargo de la Pirotecnia Vulcano, como broche final a una semana histórica para la ciudad

El Pabellón Fuente de San Luis ha acogido la gala de cierre de la mayor cita deportiva y cultural del mundo de la diversidad, que ha reunido a más de 10.200 participantes de 81 nacionalidades ● La ceremonia ha incluido el desfile de delegaciones, la entrega ceremonial de la bandera de la Federación de Gay Games a la delegación de Perth 2030 y las actuaciones de Nebulossa, Suri, Rebeca y Mia Collado, entre otras artistas ● El acto ha culminado con un castillo de fuegos artificiales, a cargo de la Pirotecnia Vulcano, como broche final a una semana histórica para la ciudad

JM López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Pabellón Fuente de San Luis ha acogido la gala de cierre de la mayor cita deportiva y cultural del mundo de la diversidad, que ha reunido a más de 10.200 participantes de 81 nacionalidades ● La ceremonia ha incluido el desfile de delegaciones, la entrega ceremonial de la bandera de la Federación de Gay Games a la delegación de Perth 2030 y las actuaciones de Nebulossa, Suri, Rebeca y Mia Collado, entre otras artistas ● El acto ha culminado con un castillo de fuegos artificiales, a cargo de la Pirotecnia Vulcano, como broche final a una semana histórica para la ciudad

JM López

RRSS WhatsAppCopiar URL

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents