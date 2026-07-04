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El Pabellón Fuente de San Luis ha acogido la gala de cierre de la mayor cita deportiva y cultural del mundo de la diversidad, que ha reunido a más de 10.200 participantes de 81 nacionalidades ● La ceremonia ha incluido el desfile de delegaciones, la entrega ceremonial de la bandera de la Federación de Gay Games a la delegación de Perth 2030 y las actuaciones de Nebulossa, Suri, Rebeca y Mia Collado, entre otras artistas ● El acto ha culminado con un castillo de fuegos artificiales, a cargo de la Pirotecnia Vulcano, como broche final a una semana histórica para la ciudad