València despide los Gay Games XII con una gran ceremonia de clausura en La Fonteta y el relevo a Perth 2030

València ha puesto hoy el broche final a los Gay Games XII con una emotiva ceremonia de clausura celebrada en La Fonteta. De este modo, la ciudad se despide de la mayor cita deportiva y cultural del mundo basada en la diversidad y cede el testigo a Perth, la ciudad australiana que acogerá la próxima edición de los juegos en 2030.

La ceremonia ha arrancado con el tradicional desfile oficial, protagonizado por las delegaciones participantes, las personas beneficiarias del programa de becas (scholarships), el equipo de voluntariado y la delegación de Perth 2030, encargada de cerrar la comitiva como símbolo del relevo entre sedes.

Tras el desfile, han tenido lugar los parlamentos institucionales de la Federación de Gay Games y del Comité Organizador de GGVLC2026. A continuación, el coro de los Gay Games València ha ofrecido su última actuación antes de la proyección de un vídeo retrospectivo que ha repasado algunos de los momentos más destacados vividos durante esta edición.

Durante su intervención, el presidente de AVEGAL, Juan Velasco, ha destacado que "estos Gay Games son fruto del deseo de llevar la diversidad a todos los actos en que hemos sido quienes realmente somos, sin miedos, sin barreras". Por su parte, Jon Landa, miembro del equipo de GGVLC26, ha animado a los participantes a mantener vivo ese espíritu de diversidad y ha emplazado a todos a reencontrarse dentro de cuatro años en Perth.

_Q6A3440.JPG / JM López

Uno de los instantes más simbólicos de la gala ha sido la entrega ceremonial de la bandera de la Federación de Gay Games. La enseña ha entrado en el pabellón portada por una representación local, en un gesto que ha unido la tradición valenciana con los valores de inclusión y diversidad que representan estos juegos. Posteriormente, València ha entregado oficialmente la bandera a la delegación de Perth 2030, que ha presentado ante el público su proyecto como futura ciudad anfitriona.

La música ha tenido también un papel protagonista durante toda la velada, presentada por She-La Fletcher. Sobre el escenario han actuado Nebulossa, Rebeca y Mia Collado, mientras que las sesiones musicales han corrido a cargo de Alicia DC y Suri, que han acompañado los distintos momentos de la ceremonia.

Uno de los momentos más emotivos ha llegado con la interpretación de Imagine por parte de los coros del programa de becas. Después, todo el público ha participado en un canto colectivo de A Quién Le Importa, convertida desde hace años en uno de los grandes himnos de la diversidad y la libertad.

Como colofón al acto institucional, se ha llevado a cabo el apagado ceremonial de la llama que ha presidido los Gay Games desde su inauguración el pasado 27 de junio en el Estadi Ciutat de València, simbolizando así el cierre oficial de esta duodécima edición.

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Una vez finalizada la ceremonia, la celebración ha continuado en La Fonteta con nuevas actuaciones en directo y un espectáculo pirotécnico lanzado desde la Plaza de la Afición, que ha iluminado el cielo de València y ha puesto el broche definitivo a los Gay Games XII València 2026.