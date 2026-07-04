El Vithas Urbania firma un pleno de victorias y consolida su liderato en el Trofeo SM La Reina

El Vithas Urbania mantiene un dominio incontestable en el 27º Trofeo SM La Reina - 38ª Copa Almirante Sánchez-Barcaíztegui tras cerrar este sábado una jornada perfecta en aguas de València. El TP52 patroneado por Tomás Gasset se adjudicó las dos mangas disputadas, sumando así cuatro victorias en otras tantas pruebas y consolidando su liderato en la clase ORC 0.

Después de imponerse en las dos regatas del viernes, el Vithas Urbania volvió a ser el mejor barco de la flota durante la tercera y cuarta pruebas del campeonato. En la primera manga del día se impuso por delante del Aproperties Blue Carbon y del Hispania, mientras que en la segunda volvió a repetir triunfo, esta vez con el Hispania como segundo clasificado y el Aproperties Blue Carbon en tercera posición.

La regularidad y el excelente rendimiento del equipo permiten al Vithas Urbania llegar a la jornada decisiva con una posición privilegiada. La embarcación del Real Club Náutico de Barcelona lidera la clasificación general con 4 puntos, fruto de cuatro primeros puestos consecutivos, y aventaja en ocho puntos tanto al Hispania como al Aproperties Blue Carbon, empatados en la segunda plaza con 12 puntos. El Aifos 500 ocupa la cuarta posición con 17.

El equipo ha demostrado una gran solidez en todos los escenarios de viento que ha ofrecido la bahía de València durante las dos primeras jornadas de competición, confirmándose como el referente de la clase reina desde el inicio del campeonato.

El Vithas Urbania, durante la segunda jornada del Trofeo SM La Reina. / María Muiña

Valoración de Gasset

Tomás Gasset ha explicado que, a pesar de las victorias, ha sido una jornada complicada porque el viento estaba muy rolón y ha costado poder completar los dos recorridos previstos. "En el primero, hemos salido muy bien y hemos mantenido el ritmo hasta el final, superando a nuestros rivales" ha explicado.

El segundo ha resultado diferente: "Nos hemos tenido que penalizar en la salida tras una maniobra con el Aifos y eso nos ha obligado a remontar. En el último tramo de popa hemos ido muy rápido para sumar un nuevo triunfo", ha apuntado el patrón del Vithas Urbania.

Última jornada

Con este pleno de victorias, el Vithas Urbania afrontará este domingo la última jornada dependiendo de sí mismo para conquistar uno de los títulos más prestigiosos del calendario nacional de vela de crucero.

Noticias relacionadas

De cara a la jornada definitiva, Tomás Gasset ha alabado el rendimiento del barco y su tripulación y ha señalado que la intención del equipo es "mantener la concentración y el buen rendimiento pero sin arriesgar en exceso para evitar las roturas".