Histórico: Tamara Icardo gana en Burdeos su primer título Premier Padel

Tamara Icardo y Claudia Jensen han tocado la gloria en Burdeos tras una semana de ensueño. Ambas jugadoras nunca habían disputado una final juntas, un dato que parece no haberles influido a la hora de enfrentarse a las número 1 del circuito, Gemma Triay y Delfi Brea.

Las número 5 del ranking han logrado alzarse con el título de forma sorprendente y meritoria, la jugadora valenciana nunca había logrado alzarse con un título Premier Padel hasta hoy. Un galardón que adquiere mayor importancia al repasar a las grandes rivales que han tenido que vencer durante el camino para lograr la hazaña.

Tamara Icardo y Claudi Jensen durante un partido / FERNANDO BUSTAMANTE

El camino hacia la gloria

La semana en Burdeos comenzaba con buenas sensaciones para Icardo y Jensen, la valenciana y la argentina arrasaban en la ronda de 16 venciendo sólidamente por 6-4/6-1 ante Iglesias y Osoro. La pareja número 5 del ranking se mostraba sólida y con confianza de cara a los cuartos de final, allí les esperaban Sofía Araujo y Claudia Fernández.

Icardo y Jensen lograron vencer en tres sets a la pareja hispana portuguesa, mandando un mensaje claro, no estaban en Burdeos de paso, habían llegado a semifinales con la intención de lograr su primera final como pareja.

En la ronda previa a la final, Bea Gónzalez y Paula Josemaría partían como grandes favoritas, puesto que venían de lograr 2 trofeos consecutivos y con hambre de más. Y llegó la campanada, Tamara y Claudia tenían muy claro su plan de partido y lo aplicaron a la perfección, ni siquiera fue necesario un tercer set, con un brillante 6-4/6-3 Icardo y Jensen 'compraban' un histórico billete para la final.

Tamara Icardo junto a Claudia Jensen / @tamara.icardo

Veni, vidi, vici

Burdeos se vestía de gala para acoger el apasionante duelo final entre las número 1 del Mundo y la pareja que estaba sorprendiendo al circuito entero. Los precedentes eran demoledores para Icardo y Jensen, se habían enfrentado en 9 ocasiones a Gemma Triay y Delfi Brea, saldándose todos los partidos con victoria para las número uno. Pero la historia cambió y a la décima fue la vencida.

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Una victoria muy trabajada para Tamara y Claudia que se vieron en la obligación de remontar el encuentro para alcanzar la gloria, tras perder el primer set 3-6. Con un set abajo, las número 5 del mundo entraron a la pista con ganas de hacer historia y arrasaron. La impecable defensa de Icardo y el gran ataque de Jensen se tradujeron en un doble 6-1 para lograr su primer título como pareja. Una semana inolvidable en el mundo del pádel, con una de esas historias que quedan para la posteridad.