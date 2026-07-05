MTRI Castellón, un escenario único para el triatlón como cierre del circuito MTRI 2026
El Grao de Castellón vuelve a vestirse de triatlón demostrando su espectacular entorno para este deporte al triatleta nacional.
Zahira Alegre del CDT Resistentia T3 y Gonzalo Arangüena del CT Oviedo vencen en la prueba reina, la distancia olímpica.
Saúco Tenllado del CT Albacete RES, y Paula Pallarés del Tripuçol, ganadores de la distancia sprint.
Iker Ibáñez del CT Formigues de Benicàssim y Aroa Sáez se alzan con el primer puesto en distancia supersprint.
MTRI Castellón vuelve a cerrar el circuito de triatlón popular de la Comunitat Valenciana, siendo la última prueba, y decisiva además para establecer los ganadores del ranking MTRI 2026. Las dos jornadas abrían convocatoria de triatletas a primerísima hora y salían puntuales en un fin de semana perfecto, que arrancaba desde la Playa del Pinar junto al Planetario del Grao de Castellón a las 8.00h.
En la primera jornada los triatletas completaban la distancia sprint siendo cerca de 550 los que completaron la distancia que contaba con más de 600 inscritos. El cierre de la jornada lo vivíamos con el duatlón familiar, el de menos participación por el calor intenso de los primeros días de julio, pero no menos emocionante. Nos dejó además la anécdota de volver a ver a Emilio Aguayo compitiendo en familia, acompañando en este duatlón familiar a su hijo mayor que vivía esta prueba no competitiva. Precisamente en esta jornada el formato en parejas nos dejaba podios con rostros conocidos como el de Fernando Santander y su pareja Isabel Solsona, o el mismo Emilio Aguayo que volvía después de dos años a la prueba de Castellón, acompañado de su mujer Natalia Bermúdez de Castro.
Podio Sprint Masculino
- Saúco Tenllado - Club Triatlon Albacete RES
- Rogger André Velásquez Choccare - CLUB TRIATLÓN CASTELLÓN
- Lucas Viñas Brisach - CLUB TRIATLÓ TRITRAIL CASTELLÓ DE LA PLANA
Podio Sprint Femenino
- Paula Pallares Torres - TRIPUÇOL
- Teresa Matamala Tena - TRIPUÇOL
- Laura Villar Palacios - Club Triatlón Albacete RES
El supersprint y la distancia olímpica de la jornada del domingo se vivieron con gran intensidad pues la ola de calor azotaba en el día de hoy la Comunitat Valenciana, pero sin duda la ilusión y las ganas de los casi 600 triatletas que cruzaron hoy la última meta MTRI mereció el madrugón de familiares y amigos.
Podio Superpsrint Masculino
- Iker Ibáñez Gil - CLUB TRIATLÓ FORMIGUES BENICÀSIM
- Danny Hernandez Samper - CLUB TRIATLÓN CASTELLÓN
- Alberto Bachero Mor - TRIVILA
Podio Supersprint Femenino
- Aroa Sáez Cholbi - Independiente
- Marta Asensio Vinader - C.D.T RESISTENTIA T3
- Raquel Ballester Ríos - A7 TRIATLÓ LAW
Podio Olímpico Masculino
- Gonzalo Arangüena Pinilla - Club triatlón Oviedo - 01:58:19
- Mario Somoza Egido - CDE Aguaverde - 01:58:59
- Juanri Catala Maso - CLUB TRIATLÓN CASTELLÓN - 02:00:47
Podio Olímpico Femenino
- Zahira Alegre Navarro - C.D.T RESISTENTIA T3 - 2:15:51
- Ilse Martha Geldhof - BEST OF YOU 3PW ALMAZORA - 02:20:39
- María Belén Granone López - CLUB TRIATLON CASTELLON - 02:21:25
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