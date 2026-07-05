La Selección FHCV Sub-21 se cuelga el oro y la plata en el Campeonato de España

Este fin de semana, se disputó el Campeonato de España Sub-21 de Selecciones Autonómicas en el campo de hockey de Mariñamansa (Ourense). El torneo reunió a las selecciones autonómicas de Galicia, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Principado de Asturias, tanto en categoría masculina como femenina.

Un torneo novedoso que propone darle continuidad al desarrollo de los jugadores y jugadoras en una etapa clave antes de su incorporación definitiva al alto rendimiento y a las selecciones nacionales absolutas.

Este formato se desarrolló en formato Final 4, con la celebración de las semifinales en la jornada del sábado y las finales, en la jornada del domingo.

La Selección FHCV femenina, flamante campeona

En la categoría femenina, la Selección FHCV Sub-21 inició su participación en la competición nacional con un abultado triunfo ante Asturias por 13 a 0 para imponerse con autoridad en las semifinales. En la otra semifinal, Madrid derrotó a Galicia por 3 a 0.

Selección femenina / FHCV

Este domingo, la Comunidad Valenciana se midió ante Madrid en un duelo de máxima igualdad. Skype Van Andel adelantó a las valencianas mientras que Candela Cardozo volvía a darle ventaja a la FHCV, tras el empate parcial del conjunto Madrileño que igualó el encuentro en dos ocasiones. Sin embargo, en el último cuarto, Martina Santos resolvió la final con un tanto decisivo para darle triunfo y el título a la Comunidad Valenciana para cerrar el torneo por todo lo alto. El tercer puesto fue para Galicia que ganó 4 a 1 a Asturias.

Plata para la Selección FHCV Sub-21 masculina

En el cuadro masculino, la Selección FHCV se quedaba con las semifinales después de empatar 3 a 3 ante Asturias en un encuentro muy disputado que se resolvió en los shoot outs a favor de los valencianos. En la otra semi, Madrid derrotó a Galicia por 5 a 1.

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En la final, la Comunidad Valenciana cayó 8 a 1 ante Madrid en un duelo que certificó la medalla de plata para el conjunto valenciano que perdió ante una selección madrileña muy efectiva. El bronce fue para Asturias, que ganó 1 a 0 a Galicia.