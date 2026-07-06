Guille Soler, primer fichaje de cara a la temporada 2026-2027

El Fertiberia Puerto Sagunto y Guille Soler han llegado a un acuerdo para que se convierta en el primer fichaje del primer equipo de cara a la temporada 2026-2027, en la que los rojiblancos volverán a competir en el año de su 75 aniversario en la máxima categoría del balonmano nacional, la Liga Nexus Energía ASOBAL.

Se trata de un pivote valenciano de 29 años que destaca principalmente por su capacidad ofensiva en la posición que ocupa sobre el 40x20.

Trayectoria

Su etapa de formación transcurrió íntegramente en la Comunidad Valenciana. Creció en la cantera del Energy Self CBM Quart, club en el que llegó a competir hasta la categoría de Segunda Nacional.

A los 22 años, en la temporada 2021-2022, dio el salto a otro conjunto valenciano, el Club Balonmano Mislata. En este equipo continuó su progresión y debutó en Primera Nacional.

Tras tres campañas en Mislata, volvió a dar un importante paso adelante en su carrera. En esta ocasión cambió de provincia dentro de la Comunidad Valenciana para incorporarse a la Fundación Agustinos Alicante.

Con los alicantinos tuvo la oportunidad de seguir progresando y debutar en la segunda categoría del balonmano español, la División de Honor Plata. En su primer curso, el 2024-2025, logró la permanencia después de finalizar la liga regular en la undécima posición con un total de 24 puntos.

Temporada 2025-2026

En la recientemente finalizada temporada 2025-2026, las aspiraciones fueron muy diferentes. Terminó en la cuarta posición con 41 puntos, lo que le permitió disputar la fase de ascenso celebrada en el Pabellón Port de Sagunt durante el fin de semana del 23 y 24 de mayo.

Tras imponerse con autoridad al UBU San Pablo Burgos por 23-40 en la segunda semifinal, cayó por la mínima (18-17) en la gran final frente al conjunto cuyos colores defenderá a partir del próximo mes de agosto.

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Posteriormente, en el mes de junio, disfrutó de una segunda oportunidad para lograr el ascenso a través del play-out frente al Viveros Herol Nava. Sin embargo, el resultado fue adverso tras caer por 25-34 en el partido de ida, disputado en La Catedral, y por 41-28 en el encuentro de vuelta, celebrado en el Pabellón Municipal Guerrer@s Naveros. De esta forma, Guille Soler se suma a las continuidades ya anunciadas de los porteros Dani Martínez y Juani Villarreal. En los próximos días, el Fertiberia Puerto Sagunto continuará desvelando, a través de sus redes sociales y su página web, el resto de los integrantes de la plantilla para la temporada 2026-2027.