Nados rompe la hegemonía del Ferca y domina el Autonómico Absoluto y Júnior

La Piscina Olímpica de Castelló acogió este fin de semana, 4 y 5 de julio, el Campeonato Autonómico Absoluto y Júnior de Verano, una de las grandes citas del calendario de la natación de la Comunitat Valenciana, que reunió a 430 nadadores pertenecientes a 40 clubes.

La competición dejó un cambio de tendencia en la clasificación por equipos. Tras dos ediciones consecutivas marcadas por el dominio del Ferca, el Nados Castellón recuperó el protagonismo y se proclamó campeón en tres de las cuatro categorías en juego, confirmando el excelente momento de forma de su cantera y de su equipo absoluto.

Clasificación por equipos

En categoría Absoluta masculina, el conjunto castellonense se impuso con autoridad al sumar 680 puntos, por delante del Ferca, con 559, mientras que el Delfín completó el podio con 254 puntos. El dominio local también se trasladó a la clasificación Absoluta femenina, donde el Nados Castellón volvió a ocupar la primera posición con 663,5 puntos, superando nuevamente al Ferca (562,5) y al Delfín (339).

La única categoría que escapó al control del club anfitrión fue la Júnior masculina. En ella, el Ferca prolongó su hegemonía al conquistar un nuevo título con 443 puntos, muy por delante del San Vicente, segundo con 302, los mismos que el Nados Castellón, que finalizó tercero tras el criterio de desempate.

El campeonato se cerró con un nuevo triunfo del Nados Castellón en la categoría Júnior femenina. Las castellonenses alcanzaron los 492,5 puntos para aventajar al Ferca (295,5) y al Delfín (260,5), firmando así su tercer título del fin de semana.

Apartado individual

En el apartado individual también brillaron varios nadadores gracias a sus mejores puntuaciones AQUA. En categoría absoluta masculina destacó Dante Nicola (Nados Castellón), que alcanzó 757 puntos tras imponerse en los 200 metros braza con un registro de 2:17.63, apenas un punto por delante de su compañero Nacho Campos, autor de 24.44 en los 50 mariposa (756 puntos). El tercer mejor rendimiento correspondió a Àlex Acàmer (Nados Castellón), con 739 puntos gracias a su marca de 57.06 en los 100 espalda.

Entre las absolutas, la mejor puntuación fue para Aitana López (Ferca), que obtuvo 719 puntos tras nadar los 50 espalda en 29.98. Muy cerca finalizaron las representantes del Nados Castellón Claudia Fandos, con 717 puntos gracias a un tiempo de 30.01 en esa misma prueba, y Martina Barbeito, tercera con 711 puntos tras completar los 100 braza en 1:11.83.

En categoría júnior masculina, el mejor registro correspondió a Álex Barranquero (Nados Castellón), que logró 703 puntos con un tiempo de 16:18.96 en los 1.500 metros libre. César Payá (Eldense) fue segundo con 694 puntos en los 50 libre (23.61), mientras que Óscar Verdú (San Vicente) ocupó la tercera posición con 692 puntos tras completar los 100 espalda en 58.32.

Por su parte, la clasificación Júnior femenina estuvo encabezada por Júlia Acàmer (Nados Castellón), que alcanzó 692 puntos gracias a su marca de 1:02.37 en los 100 mariposa. Àngels Cardona (Trencaones Alzira) fue segunda con 666 puntos en los 100 libre (59.21) y Lidón Beltrán (Castalia) cerró el podio con 659 puntos tras registrar 30.86 en los 50 espalda.

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Los resultados de esta edición confirman el regreso del Nados Castellón a la primera línea de la natación autonómica, rompiendo la racha de dos temporadas consecutivas de dominio del Ferca en las categorías absolutas y consolidándose como el club más destacado de un campeonato que volvió a reunir a la élite de la natación