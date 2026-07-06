El Playas de Castellón se cuelga el bronce en el Campeonato de España Sub-18

Tras dos jornadas de altísima exigencia y emociones a flor de piel, el FACSA Playas de Castellón logró amarrar una trabajada tercera posición en la clasificación final por equipos. El club castellonense sumó un total de 59 puntos en el cómputo global, logrando subir al podio en una de las ediciones más reñidas y de mayor nivel de los últimos años de la categoría, donde se han batido a batir récords de España y del Campeonato. El título estatal fue para la A.D. Marathon con 73,5 puntos, mientras que la plata se la adjudicó el Trops-Cueva de Nerja con 71.

La segunda y definitiva jornada volvió a refrendar el carácter luchador de la cantera de La Plana, que peleó cada punto en juego sobre el tartán y los fosos para asegurar su puesto entre los tres mejores clubes del país. A nivel global, el campeonato dejó momentos imborrables. La matinal del domingo encumbró a Nicolás Ceballos, quien firmó una actuación histórica en los 110 m vallas al proclamarse campeón de España con un extraordinario registro de 13.36. Supone un nuevo récord de España Sub-18, rebajando en dos centésimas la anterior plusmarca de Anthony Yunier Pérez en 2024. También brilló con luz propia Jana Queralt en los 100 m vallas, haciendo valer su condición de líder del año para conquistar el título con 13.38, una marca que la sitúa como la segunda mejor española de todos los tiempos. En los 5.000 m marcha, Gabriel González cumplió con los pronósticos al revalidar el título nacional (20:40.09), igual que Daniela Manzanares en los 400 m (54.93), compartiendo un emotivo podio con su hermana Valeria, que se colgó el bronce.

Foso de saltos

En clave castellonense, el gran momento del domingo llegó en el foso de saltos gracias a un concurso formidable de Vicent Ferreres. El saltador del FACSA Playas de Castellón completó una actuación soberbia en la final de salto de longitud, en la que supo gestionar la presión a la perfección. Ferreres firmó un mejor intento de 7.00 metros exactos, un registro fantástico que le otorgó una merecidísima medalla de plata. Solo fue superado por Gabriel Ruiz (CA Quart de Poblet), quien se llevó el oro con 7.22 metros. La alegría en esta disciplina fue doble para los intereses del club, ya que Víctor Souza cuajó también un concurso muy sólido. Con una marca de 6.78 metros, Souza amarró la sexta posición, sumando tres puntos vitales para el casillero colectivo.

La verticalidad también trajo una alegría inmensa de la mano de Rafa Gimeno López. En una final de salto de altura de un nivel extraordinario —donde en el cuadro femenino Noa Madrid se llevó el oro con 1.71 m en un desenlace de infarto por los nulos—, Gimeno demostró su casta competitiva en la prueba masculina al superar el listón sobre los 2.00 metros, lo que le valió una espectacular medalla de bronce que apuntaló las opciones del club en la clasificación general.

Mediofondo y vallas

El mediofondo y las vallas mantuvieron al club en la zona noble de la competición. Biel Vivacqua firmó una actuación memorable en los 2.000 metros obstáculos, cruzando la meta en cuarta posición con un tiempo de 5:53.79, peleando cara a cara con los mejores especialistas del país. Por su parte, la versatilidad de Rafa Gimeno Grau en el exigente decatlón tuvo su recompensa. Gimeno completó las diez pruebas destrozando su registro personal para irse hasta los 6.381 puntos (MMP), finalizando en una brillantísima sexta posición nacional.

La sesión de tarde puso el broche de oro con una auténtica lluvia de estrellas. Teresinha Nater dominó los 400 m vallas (1:00.36) para consolidarse en el 'top 10' histórico, mientras que Iker Piñeira destrozaba el récord del campeonato en los 200 m masculinos. En la velocidad femenina, Mariona Armero rozó la historia con un espectacular crono de 23.62, quedándose a tan solo una centésima del récord de España sub-18 de Jaël Bestué. Poco después, Aitana Navajo cumplía los pronósticos en los 800 m (2:07.98) y Gift Okunrobo se convertía en la gran bicampeona del fin de semana al sumar el oro en triple salto (13.19 m) al que ya había logrado en longitud.

Ante semejante nivel exhibido por los rivales, la regularidad femenina del FACSA Playas de Castellón fue clave para amarrar el podio por equipos. En el salto de altura, Lucía Torrent demostró una tremenda solidez al igualar su mejor marca personal de la temporada con un salto de 1.65 metros, lo que le sirvió para finalizar sexta. En los lanzamientos, Inés García Llorens aportó un punto muy valioso al entrar en el 'top 8' de la final de martillo con un mejor envío de 50.31 metros. La lista de finalistas la completaron Nuria Gual en el triple salto, rascando la octava posición con una marca de 11.84 metros, y la mediofondista Estela Alberola, quien cruzó la meta octava en la exigente final de los 1.500 metros (4:46.65).

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Este tercer puesto en el Campeonato de España Sub-18 ratifica la excelente salud de la que goza nuestra base. A los éxitos individuales cosechados durante la primera jornada —donde destacaron los oros de Sergi Roca en pértiga y Guillem Cuartero en los 3.000 metros, además de la plata de Alia Ezraigainatte en jabalina— se une ahora este podio por clubes.