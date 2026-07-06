Resultados del fin de semana

Baloncesto

Partidos clasificatorios para el Mundial masculino de baloncesto , que se disputa en Qtar en 2027. España 109-81 Dinamarca. Recital de asistencias de Álvaro Cárdenas con España

Georgia 91-89 España. se perdió la imbatibilidad de España en estas Ventanas de clasificación para la Copa del Mundo de Catar. Partidazo de Álvaro Cárdenas en la derrota de España ante Georgia.

España entra en la segunda fase como líder y con su primera derrota.

Eurobasket U20 Femenino : Del 4 al 12 de julio en Lituania. Rubén Burgos coge la columna vertebral de las medallistas mundiales del pasado verano U19 para afrontar un nuevo reto del 4 al 12 de julio en Klaipeda.

Calendario:

Balonmano

Guerreras : Joaquín Rocamora, seleccionador de las Guerreras, ha dado a conocer una nueva lista dentro del Proyecto 2029, que se concentrarán del 10 al 19 de julio en Burgos. Dentro de esta lista representarán a la #Comunitatdelhandbol: Lisa Oppedal (Club Balonmano Elche), Paola Bernabé (Club Balonmano Elche), Lucía Prades (Bera Bera R.T.), Elena Amores (Bera Bera R.T.), Zaira Benítez (Club Balonmano Elche) y Paula María Agulló (Club Balonmano Elche). Además de jugadoras en equipos de la Comunitat Valenciana: Nicole Morales (Club Balonmano Elche).

Guerreras Júnior : Del 24 de junio al 5 de julio afrontaron el Campeonato del Mundo China 2026 a las órdenes de Joaquín Rocamora, con siete jugadoras valencianas: Udane Bernabé (AtticGo Elche), Teresa Antón (AtticGo Elche), Martina Català (Balonmano Morvedre), Lucía Julve (Balonmano Morvedre), Sara Palanqués (Balonmano Morvedre), Lidia Trinidad Bomaba (AtticGo Elche) y Paula Lluch (Elda Prestigio) y una en equipos de la Comunitat Valenciana, Eva María Pérez ( Atticgo Elche). Dentro del cuerpo técnico también hay representación de la #Comunitatdelhandbol con Joaquín Rocamora como seleccionador, Verónica Cuadrado como entrenadora, David Díez como médico y María Navarro como fisioterapeuta.

El equipo dirigido por Joaquín Rocamora culminó el Campeonato del Mundo de la categoría en cuarto lugar. Francia aparta a España de la medalla de bronce.

Publicación de Facebook sobre el equipo de balonmano.

Publicación de Facebook sobre el equipo All-Star del Campeonato del Mundo 2026.

Guerreras Promesas : European Open 2026 se celebró en Gotemburgo (Suecia) entre el 28 de junio y el 4 de julio. España, dirigida por Miguel Etxeberria, se impuso a Francia con claridad y terminó el EHF European OPEN 2026 en quinto lugar.

Publicación de Facebook sobre el equipo de balonmano.

Hispanos Juveniles de la Arena : España, campeona de Europa.

Publicación de la página de Facebook de RFEBalonmano.

Guerreras Juveniles de la Arena : España, subcampeona de Europa.

Publicación de Facebook sobre las subcampeonas.

Balonmano en Silla de ruedas : España. subcampeona.

Publicación de Facebook sobre los subcampeones.

Voleibol

Campeonato de Europa Sub-22 Femenino : Del 6 al 12 de julio de 2026 en La Haya (Holanda). España está encuadrada en el Grupo A con Países Bajos, Turquía y Ucrania.

Campeonato de Europa Sub-18 Femenino : Del 1 al 12 de julio en Riga (Letonia). Las jugadoras de José Manuel González “Magú” buscarán realizar un gran torneo en tierras bálticas donde formarán parte del grupo I junto al anfitrión Letonia, Italia, Islandia, Turquía, Chequia, Bélgica y Polonia. Consulta el calendario de la fase de grupos.

Campeonato Europeo Sub-18 Masculino de la CEV : Del 7 al 18 de julio de 2026 en Cisterna (Italia). España está clasificada y jugará en el Pool II, junto a Francia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Rumanía y Países Bajos. El Pool I lo forman Italia, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Turquía, Serbia e Islandia.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Polideportivo : Gay Games Valencia 2026. València despide los Gay Games XII con una gran ceremonia de clausura en La Fonteta y el relevo a Perth 2030.

Pilota Valenciana / GAY GAMES VALENCIA 2026

Cheerleading / GAY GAMES VALENCIA 2026

Motor : MIR Racing Aspar Cup. El MIR Racing Villena Circuit acogió este fin de semana la quinta parada de la MIR Racing Aspar Cup 2026. En GP12, el líder del campeonato Marc Ramírez llegaba a tierras alicantinas con el objetivo de ampliar su ventaja y así lo hizo en la primera manga, logrando su cuarta victoria de la temporada, seguido de Ares Aragón, que continúa escalando posiciones en la clasificación general, y de Gonzalo Apkarian, que mantiene su duelo particular con Hugo Rivas por la segunda posición provisional. Pero el golpe de teatro llegaría en la segunda carrera, donde Ramírez terminó 12º y vería cómo los perseguidores en la batalla por el título recortaban distancias, siendo el argentino Gonzalo Apkarian quien se hizo con su primera victoria de la temporada. Hugo Rivas y Rocco del Papa completaron las posiciones de privilegio en Villena.

Con el líder de GP10 fuera de carrera en la primera manga, Óscar Mercader supo aprovechar la oportunidad y se hizo con su tercer triunfo en 2026, que le alzó a la primera posición en el campeonato. Por detrás, intensa lucha por el segundo y tercer escalón del podio, yendo a parar a manos de Milas Pauwels y Aleix Jové respectivamente. En la segunda manga, vibrante duelo por la victoria entre Luca Frankenburg y Óscar Mercader, que se decidió por apenas 161 milésimas a favor del australiano. Daniel Hidalgo, tras el desafortunado desenlace de la carrera anterior, vio la bandera a cuadros en tercera posición. Alberto León fue el vencedor de las mangas del grupo B.

Thiago Clua llegó al MIR Racing Villena Circuit predispuesto a mantener su racha de imbatibilidad en Alevín 90 y así fue, con el cuarto doblete consecutivo que le sitúa muy cerca de la corona de campeón, a falta de la última prueba de la temporada a finales del mes de octubre en Campillos. Hugo Urbano tampoco falló a su cita con el segundo escalón del podio, mientras que el último se lo repartieron Max Gálvez en la primera carrera y Marco MacClugage en la segunda.

Julen Hernández volvió a ser el gran protagonista en Minimoto 4,2, cruzando la línea de meta en primera posición en las 2 mangas y consagrándose como líder sólido del campeonato. Aún así, no lo tuvo nada sencillo, sobre todo en la primera batalla del día, donde Alejandro García se quedó a menos de medio segundo del vencedor. Sin embargo, pocas horas más tarde, García no fue capaz de frenar a Hernández y se tuvo que conformar con ser, de nuevo, segundo. Thiago Clua, tercer clasificado del campeonato, completó el podio en ambas carreras.

La próxima cita de la MIR Racing Aspar Cup tendrá lugar el fin de semana del 5 y 6 de septiembre en el Circuito de Albacete, donde estarán convocados los pilotos de las categorías Promo3 y Moto5.

Atletismo : 10K – GayGames Valencia 2026. Ver los resultados.

. 5K – GayGames Valencia 2026. Ver los resultados.

Búscate en la 5K de los Gay Games Valencia 2026 / GAY GAMES VALENCIA 2026

. Media y Maratón – GayGames Valencia 2026. Ver resultados del Medio MaratónVer resultados del Maratón.

. Pruebas de atletismo de los GAY GAMES VALENCIA 2026.

. Legua Urbana Nocturna Ciutat de Torrent. Resultados.

.V Cursa Norcurna Alfarb. Resultados.

CASTELLÓN 04/05-07-26 Campeonato de España Sub-18. El FACSA Playas de Castellón conquista un valioso podio de bronce en un Campeonato de España Sub-18 de récord. El club castellonense sumó un total de 59 puntos en el cómputo global, logrando subir al podio en una de las ediciones más reñidas y de mayor nivel de los últimos años de la categoría, donde se han batido a batir récords de España y del Campeonato. El título estatal fue para la A.D. Marathon con 73,5 puntos, mientras que la plata se la adjudicó el Trops-Cueva de Nerja con 71.

SAGUNTO 04-07-2026 Campeonato Autonómico Sub-20 AL 2026

Vela : Trofeo SM. La Reina – Regata Homenaje a la Armada – 38º Copa Almirante Sánchez Barcaíztegui 2026. Vithas Urbania conquista con autoridad el Trofeo SM La Reina.

. La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera con cuatro jornadas de exhibiciones. El sábado 30 de mayo se celebró la primera de ellas, el sábado 13 de junio fue la segunda, el 20 de junio, la tercera y el 27 de junio, la cuarta. Otras fechas: 4, 11, 18 y 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas —a excepción del 27 de junio y del 11 de julio, que el espectáculo dará comienzo a las 11:30 horas— y se alargarán hasta las 15:00 horas.

Triatlón : MTRI Castellón, un escenario único para el triatlón como cierre del circuito MTRI 2026.

Ciclismo : II Trofeo Carrera Ciclista Femenina Rocafort.

. Trofeu Setmana Esportiva, en La Pobla de Vallbona (Valencia).

. Trofeo Escuelas de Ciclismo de Onda.

. Semana Deportiva - Trofeo Caja Rural Torrent

Publicación de Facebook sobre el Trofeo Fundación Caja Rural Torrent – Carrera de Cadete.

. Gran Premi Ajuntament d'Alberic

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Llanera de Ranes.

Ajedrez : VII Open Internacional València Cuna del Ajedrez, del 4 al 12 de julio de 2026, en la planta baja de la Universidad Politécnica de Valencia: ETSIT Telecomunicación sita (Camí de Vera, s/n, 46022 València. Edificio 4D. Ubicación Google Maps).

Rugby playa : 10º Costa Blanca Beach Rugby Villajoyosa – Serie Europea.

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