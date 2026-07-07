La 15K Nocturna Valencia Gana Energía, a 1.000 dorsales de cerrar la inscripción

La 15K Nocturna Valencia Gana Energía lanza las 1.000 últimas plazas de cara a la 13ª edición del 26 de septiembre. La emblemática cita nocturna del running en Valencia ya enfila su recta final hacia una edición que promete ser histórica y que batirá un nuevo récord de participación. En las primeras 24 horas de apertura de inscripciones, el pasado mes de enero, ya se apuntaron más de 6.000 corredores, práctimanente el 50% del censo total (13.000 corredores que acogió la pasada edición de 2025).

La 15K Nocturna Valencia Gana Energía, cuyo trazado cuenta con la homologación de la Real Federación Española de Atletismo, vuelve a colocarse como una de las fechas clave del calendario del running valenciano y todo apunta a que, este año, romperá la barrera de los 14.000 inscritos.

La emblemática cita nocturna del running en Valencia ya enfila su recta final hacia una edición que promete ser histórica y que batirá un nuevo récord de participación. / 15K Nocturna Valencia Gana Energía

Recorrido

Homologado por la Real Federación Española de Atletismo, el recorrido de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía está diseñado para volar sobre el asfalto. La prueba, que recorre los sitios más icónicos de València, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la plaza del Ayuntamiento o la calle de la Paz, forma parte del calendario internacional.

Correr de noche por los lugares más icónicos de la ciudad supone un atractivo único y el test perfecto para los atletas que tienen la mirada puesta en los grandes desafíos de fondo del otoño en la ciudad, como son el Medio Maratón o el Maratón Valencia.

Recorrido. / 15K Nocturna Valencia

El éxito y el crecimiento constante de la prueba, que abre por todo lo alto la temporada otoñal de carreras, radican en una combinación idónea: un circuito rápido, una fecha estratégica para el running y una atmósfera festiva respaldada por numerosas animaciones en ruta. Una atmósfera idónea donde conviven el rendimiento y la diversión.

Novedad

Como novedad en esta edición, la conocida marca valenciana Cárnicas Serrano, que lleva el atletismo en su ADN, se suma a la aventura para encargarse de los entrenamientos oficiales de la prueba con un objetivo muy claro: acompañar y guiar a todos los corredores en su preparación hacia la meta, independientemente de su nivel o experiencia previa.

Para lograrlo, el reconocido entrenador del Club de Atletismo Cárnicas Serrano, José Garay, se ha puesto al frente de la iniciativa diseñando planes gratuitos, consejos prácticos y herramientas útiles adaptadas a todos los niveles.

Con esta alianza, la 15K Nocturna Valencia Gana Energía y Cárnicas Serrano se unen con un propósito muy claro: cuidar de la preparación del corredor para que cruzar la meta el próximo 26 de septiembre sea una experiencia inolvidable.