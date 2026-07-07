‘Comparte Maratón Valencia’ renueva el tartán del Estadi del Túria

El Ayuntamiento de Valencia y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich, a través del proyecto 'Comparte Maratón Valencia - Instalaciones', van a renovar las instalaciones del Estadi del Túria, ubicado en el Tramo III del Jardín del Túria en Valencia. El último pavimento data de 2018, pero el sintético está muy estropeado a causa del intenso uso que se hace de la instalación tanto por las escuelas de atletismo, clubes, corredores y competiciones que alberga la instalación municipal.

En concreto, el Maratón Valencia, a través de su programa 'Comparte Maratón Valencia' en su vertiente de instalaciones, va a encargarse de cambiar todo el sintético de la pista de atletismo, lo que supone una inversión de más de 690.000 euros. Esta mejora se une a otras intervenciones previstas por el Ayuntamiento de Valencia para mejorar el conjunto del Estadi del Turia, unas instalaciones por las que pasan anualmente más de 27.400 personas.

Adicionalmente, Maratón Valencia comprará una video finish permanente por valor de unos 30.000 euros para que pueda utilizarse en todas las competiciones oficiales y controles con jueces de todas las categorías que se lleven a cabo en esta instalación deportiva.

Inicio de las obras

Las obras, que han comenzado hoy una vez finalizadas las pruebas deportivas de los Gay Games Valencia 2026, mantendrán cerradas las pistas durante las próximas semanas aprovechando el descenso de actividad por el parón veraniego. Una vez renovado el tartán podrán volverse a utilizar normalmente al inicio de la actividad deportiva en septiembre. Además, durante el tiempo que estén cerradas, los clubes pueden utilizar el estadio de la Universitat Politècnica de València (UPV), recientemente renovado también dentro del proyecto de fomento del atletismo de Maratón Valencia y la Sociedad Deportiva Correcaminos.

"Las pistas del Tramo III son el principal núcleo de entrenamiento y competición de atletas y escuelas de atletismo en el centro de Valencia. De hecho, a principios de siglo acogieron la llegada de varias ediciones del Maratón Valencia. A Correcaminos le hace especial ilusión este proyecto para poner en valor una instalación que, desde 1991, se halla al servicio de todos los valencianos", explica el director general de la SD Correcaminos, Juan Botella.

Por su parte, la concejala de Deportes, Rocío Gil, destaca: "Desde el Ayuntamiento de València apostamos por los eventos deportivos que generan un legado deportivo, social y económico en nuestra ciudad, y Maratón Valencia es un ejemplo perfecto de ello. Con esta intervención, seguimos mejorando nuestras instalaciones deportivas del Tramo III, un espacio clave en la ciudad para seguir creando cantera y seguir construyendo la ciudad del running".

El presupuesto para sufragar la iniciativa parte directamente de los fondos destinados por el Maratón Valencia al proyecto Comparte Maratón Valencia que, para 2026, cuenta con cerca de un millón de euros.

Programa Comparte Maratón

Comparte Maratón Valencia es el programa de compromiso social que el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich lleva a cabo con el impulso de la Sociedad Deportiva Correcaminos (entidad organizadora de la prueba), el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Trinidad Alfonso.

‘Comparte Maratón Valencia’ cuenta con tres líneas principales de actuación y ayudas:

Comparte Maratón Valencia – Clubes

Comparte Maratón Valencia – Instalaciones

Comparte Maratón Valencia – Competiciones

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El objetivo de ‘Comparte Maratón Valencia’ es ofrecer ayudas para fortalecer el atletismo valenciano. El programa ya cuenta con distintos proyectos.