FORMACIÓN
Dos nombres propios para el impulso del deporte base en la Comunitat Valenciana
Grupo Bimbo renueva su colaboración con los proyectos de deporte base de la Fundación Trinidad Alfonso. Iniciativas como el Dia de l'Esport y +Esport a l'Escola han acercado la actividad física y los hábitos saludables a cerca de 400.000 niños y niñas en la Comunitat Valenciana
La Fundación Trinidad Alfonso, presidida por Juan Roig, y Grupo Bimbo han renovado su colaboración con el objetivo de seguir impulsando la actividad física entre los más jóvenes de la Comunitat Valenciana, la Comunitat de l'Esport.
Esta alianza refuerza el compromiso de ambas entidades con la promoción de hábitos de vida saludables y el desarrollo de las nuevas generaciones a través del deporte. En este marco, iniciativas como el Dia de l'Esport y +Esport a l'Escola han permitido acercar el deporte y los hábitos saludables a cerca de 400.000 niños y niñas en la Comunitat Valenciana en su última edición.
"Queremos que las empresas que nos acompañan en nuestra labor no solo estén orgullosas de hacerlo, sino que lo hagan con sentido y convicción. Y en esto Grupo Bimbo ha sido un ejemplo desde el primer día", aseguró el director de la Fundación, Juan Miguel Gómez.
Por su parte, Olga Martínez, Corporate Affairs & Sustainability Director de Grupo Bimbo EMEA, ha destacado: "Nuestro propósito de alimentar un mundo mejor también implica contribuir al desarrollo de las nuevas generaciones. Renovar por cuarto año consecutivo nuestra colaboración con la Fundación Trinidad Alfonso nos permite seguir impulsando, de la mano de un socio estratégico, iniciativas que fomentan una vida más activa y generan un impacto positivo en las comunidades".
Acerca de la Fundación Trinidad Alfonso
La Fundación Trinidad Alfonso es una entidad sin ánimo de lucro presidida por Juan Roig. Nació en 2012 con el objetivo de impulsar acciones sociales que satisfagan al máximo número de personas, utilizando el deporte como ejemplo y como forma de difundir los valores de la Cultura del Esfuerzo. La Fundación Trinidad Alfonso desarrolla su labor en tres grandes líneas de trabajo: impulsando los mejores eventos e infraestructuras; promoviendo los valores del deporte entre los niños, niñas y jóvenes de la Comunitat Valenciana; apoyando y becando a los deportistas destacados y con más futuro. Todo ello, orientado siempre para hacer cada vez más grande el ecosistema deportivo de la Comunitat Valenciana con el objetivo de que sea reconocida como la Comunitat de l'Esport.
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