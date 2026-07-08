València cierra los Gay Games con 19.000 medallas entregadas

La XII edición de los Gay Games ha finalizado con éxito con un total de 19.000 medallas entregadas y más de un 90% de ocupación media. València despidió el pasado sábado este evento deportivo y cultural en una ceremonia que tuvo lugar en la Fonteta. La cita ha reunido en la ciudad, entre el 27 de junio y el 4 de julio, a más de 10.200 deportistas de 81 nacionalidades, con el apoyo de 800 personas voluntarias.

“València ha demostrado que es una ciudad abierta y perfectamente preparada para acoger grandes acontecimientos internacionales. Durante nueve días hemos sido la capital mundial del deporte y la diversidad, y lo hemos sido con mucho orgullo”, ha destacado Rocío Gil, concejala de Igualdad y Deportes.

Competición deportiva y programación cultural

En el plano deportivo, la competición ha repartido más de 10.200 medallas de participación y cerca de 9.000 medallas competitivas de oro, plata y bronce en las 39 disciplinas disputadas, dos de ellas de exhibición. España ha sido el cuarto país con mayor representación de las 81 nacionalidades presentes y ha alcanzado el récord histórico de participación nacional en este evento.

La programación cultural ha acompañado la competición durante toda la semana. El punto de encuentro o meeting point de los Gay Games, ubicado en el Tramo III del Jardín del Turia, ha llegado a las 18.000 visitas con actividades como el ciclo de “Charlas Orgullosas” y el desfile “Queer Fashion Show”. Además, el festival de cine queer “Pride in Motion” ha reunido a alrededor de 240 personas a lo largo de la semana. La ceremonia de apertura reunió a 13.500 personas y la clausura a otras 7.000 personas.

“Los Gay Games XII en València han superado todas las expectativas y se han consolidado como un evento deportivo, cultural y social que ha convertido a nuestra ciudad en un referente internacional de la diversidad, la inclusión y el respeto”, ha explicado el presidente de la Asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valenciana (AVEGAL) Juan Velasco.

Ocupación hotelera

Los resultados recabados por la Fundación Visit València cifran en un 91,6% la ocupación media durante las nueve noches que ha durado el evento. Este dato supera con creces la primera estimación (76,1%) y ratifica el éxito de los València Gay Games. La ocupación durante la semana del evento se mantuvo por encima del 85%. Destacaron los fines de semana, en los que los datos ascendieron hasta el 95,1% durante el primero; y hasta el 93,2% durante el segundo. Los días laborables los datos también mejoraron las primeras estimaciones, puesto que se alcanzó un promedio del 89,6% durante la semana laboral.

En cuanto a los precios, la tarifa media se situó en torno a los 173 euros. Por lo que respecta a los dos fines de semana, el primero se situó en torno a los 198 euros por noche, mientas que en el segundo fin de semana la tarifa media alcanzó los 185 euros y durante la semana el precio promedio se mantuvo en 159 euros.

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha destacado estos resultados: “Los esfuerzos realizados en la promoción de los Gay Games, que se remontan hasta hace más de un año con campañas y viajes alrededor del mundo, han conseguido superar todas las expectativas. Hoy en día València también pasará a ser conocida por haber acogido una de las ediciones más multitudinarias de los Gay Games”.

En este sentido, el evento ha atraído las miradas del mundo entero, puesto que ha contado con más de 180 periodistas acreditados de medios locales, nacionales e internacionales. También se han colocado más de 80 mupis por la ciudad, así como cartelería en el aeropuerto de Manises y la estación Joaquín Sorolla. Además, la fachada del Ayuntamiento ha lucido iluminada toda la semana con los colores de la bandera arcoíris “en un signo de celebración y bienvenida a la ciudad”, han afirmado desde la organización.

Cultura valenciana

Los juegos han tenido un sello valenciano, con una decena de exhibiciones de cultura local a lo largo de toda la semana. Prueba de ello fue la presencia de fuegos artificiales a cargo de la pirotecnia Vulcano, tanto en la ceremonia de apertura como en la de clausura.

Además, en el la inauguración u opening participaron representantes de grupos de folklore y danza valenciana, que acompañaron la entrada de las delegaciones internacionales. La dolçaina acompañó el minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del terremoto en Venezuela. Por su parte, el Grup de Danses de Guadassuar, junto a Choriza May, actuaron esa noche. A su vez, en el momento conmemorativo o memorial moment, la danza valenciana también estuvo presente con la interpretación del “Velatori de Tavernes” por el Grup de Danses de Moncada.

El programa deportivo incluyó exhibiciones de deportes locales como el colpbol en el Polideportivo de Natzaret y la pilota valenciana en el Trinquet de Pelayo. En los premios, los deportistas recibieron medallas falleras elaboradas por 1700 Indumentaria, con el acompañamiento musical de la Colla de Tabal i Dolçaina de la Junta Central Fallera.

“El legado de los Gay Games consiste en que las personas del colectivo local y la ciudadanía descubran y se enamoren del evento y sus valores, pero también gente de todo el mundo aprenda a jugar a pilota y a colpbol”, ha subrayado Jon Landa, miembro de la organización de GGVLC2026.

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Escasas incidencias

Por último, durante la celebración de los juegos se registraron dos incidentes. El primero, la noche del 27 de junio en el entorno del Estadio Ciutat de València, con la colocación de carteles para el boicot del evento, durante la ceremonia de apertura del 27 de junio. El segundo, en la madrugada del 2 al 3 de julio, cuando algunas de las instalaciones deportivas municipales que albergaban competiciones amanecieron con actos vandálicos, como pintadas y cerraduras bloqueadas. La rápida actuación municipal y del tejido asociativo deportivo permitió realizar la jornada tal y como estaba prevista. Tanto la Fundación Deportiva Municipal como los gestores de las instalaciones han denunciado los hechos y han puesto toda la documentación a disposición de las autoridades pertinentes.