Calendario polideportivo del fin de semana

Baloncesto

Eurobasket U20 Femenino : Del 4 al 12 de julio en Lituania. Rubén Burgos coge la columna vertebral de las medallistas mundiales del pasado verano U19 para afrontar un nuevo reto del 4 al 12 de julio en Klaipeda. Después de dos victorias conseguidas en los últimos segundos (ante Israel y Lituania) la primera fase se cerró con una nueva, más cómoda y ante un equipo que demuestra el potencial y la igualdad del Grupo A de este EuroBasket de Klaipeda. Un triunfo ante Croacia que confirma el liderato y el rival de octavos: Suecia, cuarta del Grupo B.

Calendario:

EuroBasket U20 Masculino : Del 11 al 19 de julio de 2026 en Liubliana (Eslovenia).

Calendario:

. 11/07/26: Bélgica vs España

. 12/07/26: España vs Croacia

. 13/07/26: Grecia vs España

Publicación de la Cantera Basket en Facebook.

Balonmano

Guerreras : Joaquín Rocamora, seleccionador de las Guerreras, ha dado a conocer una nueva lista dentro del Proyecto 2029, que se concentrarán del 10 al 19 de julio en Burgos. Dentro de esta lista representarán a la #Comunitatdelhandbol: Lisa Oppedal (Club Balonmano Elche), Paola Bernabé (Club Balonmano Elche), Lucía Prades (Bera Bera R.T.), Elena Amores (Bera Bera R.T.), Zaira Benítez (Club Balonmano Elche) y Paula María Agulló (Club Balonmano Elche). Además de jugadoras en equipos de la Comunitat Valenciana: Nicole Morales (Club Balonmano Elche).

Hispanos Júnior : Men’s20 EHF EURO 2026 del 8 al 19 de julio en Rumanía, concretamente en las ciudades de Cluj-Napoca y Turda. El equipo dirigido por Nacho Moyano defenderá la corona de campeón. Entre los jugadores convocados: el portero David Failde Fuentes (Club Balonmano EÓN Alicante), el extremo derecho Hugo Vila López (Club Balonmano Benidorm Foietes) y el extremo izquierdo Daniel Reinante Santonja (Club Fundación Balonmano Agustinos Alicante).

Calendario:

. Miércoles, 8 de julio de 2026 España 38-25 Letonia. Victoria contundente de los Hispanos Junior ante Letonia en su debut Europeo.

. Jueves, 9 de julio de 2026 – 16:00h. | Islandia vs España

. Sábado, 11 de julio de 2026 – 16:00h. | España vs Austria

Voleibol

Campeonato de Europa Sub-22 Femenino : Del 6 al 12 de julio de 2026 en La Haya (Holanda). España está encuadrada en el Grupo A con Países Bajos, Turquía y Ucrania. Consulta los resultados.

Campeonato de Europa Sub-18 Femenino : Del 1 al 12 de julio en Riga (Letonia). Las jugadoras de José Manuel González “Magú” buscarán realizar un gran torneo en tierras bálticas donde formarán parte del grupo I junto al anfitrión Letonia, Italia, Islandia, Turquía, Chequia, Bélgica y Polonia. Consulta aquí los resultados.

Campeonato Europeo Sub-18 Masculino de la CEV : Del 7 al 18 de julio de 2026 en Cisterna (Italia). España está clasificada y jugará en el Pool II, junto a Francia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Rumanía y Países Bajos. El Pool I lo forman Italia, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Turquía, Serbia e Islandia. Consulta los resultados.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Polideportivo : La Fundación Deportiva Municipal de València ha iniciado la propuesta de actividades dirigidas gratuitas en la playa, incluidas en la campaña ‘Estiu Esportiu 2026’. Hasta el próximo 30 de septiembre, la zona anexa a la instalación municipal de vóley playa de la Malvarrosa habilita un área para la realización de cinco clases dirigidas diarias de lunes a domingo. Cinco sesiones diarias con actividades como yoga, pilates, fitness latino, GAP, taichí, cross training, acondicionamiento físico general y actividad física para mayores. Tres sesiones matinales de una hora de duración entre las 8:00 y las 11:00 horas, y de dos en horario vespertino, entre las 19:30 y las 21:30 horas, con el objetivo de evitar las franjas horarias de mayor exposición al sol. Este año se ha implantado el sistema de inscripción previa para la participación en las clases con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios de las actividades. Consulta los horarios de cada actividad.

Ajedrez : VII Open Internacional València Cuna del Ajedrez, del 4 al 12 de julio de 2026, en la planta baja de la Universidad Politécnica de Valencia: ETSIT Telecomunicación sita (Camí de Vera, s/n, 46022 València. Edificio 4D. Ubicación Google Maps).

. III Torneo Desafío a la Ciega, del 7 al 9 de julio de 2026 en la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de una competición singular, organizada por la Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana, en la que jugadores videntes e invidentes compiten en igualdad de condiciones, utilizando exclusivamente tableros, piezas y relojes adaptados para personas con discapacidad visual. Los jugadores sin discapacidad visual disputan todas sus partidas con un antifaz, guiándose únicamente por el tacto, la memoria espacial y la comunicación verbal de las jugadas, tal y como establecen las Reglas FIDE para ajedrecistas ciegos.

Atletismo : Campeonato Autonómico Absoluto al Aire Libre Comunidad Valenciana / Alicante. Fecha: 11/07/26 / Hora: 17:15 / Jornada: T / Aire Libre / Internacional / Organiza: C.A.Alicante

. Campeonato de España Sub-23 y de Clubes 4x100 m / Cáceres . Fecha: 11/07/26 - 12/07/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato de España Clubes Master Segunda División Aire Libre / A Coruña. Fecha: 11/07/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Campeonato de España Clubes Master Primera División Aire Libre / A Coruña. Fecha: 11/07/26 / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. Volta a Peu Nocturno de Pobla Vallbona, viernes 10 de julio de 2026.

. Volta a Peu Alzira, viernes 10 de julio de 2026. Carreras de menores: 18:30 horas, carrera absoluta: 20:00 horas, 8.000 m. Salida y meta: Plaça Major d'Alzira

. Volta a Peu a Sollana, sábado 11 de julio de 2026. Prueba de 8 kilómetros del calendario de carreras del Circuit Solidari El Corte Inglés Parc Natural de l'Albufera.

. XXXII Volta Popular a Bolbaite, sábado 11 de julio de 2026 a las 20:00 horas.

. VI Trail Nocturno de Cullera, sábado 11 de julio de 2026 a las 21:30 horas. Salida y meta: plaza de la Libertad.

. 44ª Volta a Peu a Quartell, sábado 11 de julio de 2026.

. Volta a Peu Poblets dels Riu, domingo 12 de julio de 2026 a las 09:30 horas desde la Plaça de l'Ajuntament de Benissuera, uniendo los municipios de Benissuera, Guadasséquies y Sempere.

Vela : La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera. Próximas fechas: 11, 18 y 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas —a excepción del 11 de julio, que el espectáculo dará comienzo a las 11:30 horas— y se alargarán hasta las 15:00 horas.

Ciclismo : Campeonato Comunitat Valenciana Pumptrack - Agost, sábado 11 de julio de 2026 a las 20:00 horas.

. Trofeu Festes del Crist - Aldaya, domingo 12 de julio de 2026 desde las 09:00 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Tibi, domingo 12 de julio de 2026 desde las 09:00 horas. TIBi celebra por todo lo alto el VIII Trofeo AM SONIDO RIBER de Escuelas de Ciclismo con nada menos que una cronoescalada CRI puntable para la Challenge de Alicante. Se han diseñado tres recorridos adaptados a todas las categorias. Desde la Plaza La Glorieta la competición comenzará a las nueve.

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Natación: