Los deportistas FER afrontan diferentes Copas del Mundo este fin de semana

Esta segunda semana del mes de julio viene repleta de citas internacionales para los deportistas del Proyecto FER. Las Copas del Mundo de diferentes deportes van tomando protagonismo este fin de semana: piragüismo, tiro olímpico, gimnasia rítmica y triatlón, con las Series Mundial de Hamburgo.

Barbara Pardo, en la Copa del Mundo de piragüismo en Canadá

Bárbara Pardo (Antella, 26 años), componente del K4-500m femenino español, afronta su cuarto gran reto de la temporada. En el mes de mayo, España sumó dos medallas de plata en las Copas del Mundo desarrolladas en Hungría y Alemania, mientras que hace apenas tres semanas, en Portugal, se proclamó campeona de Europa por primera vez en la historia del piragüismo español. A partir de este jueves 9 de julio, en la Copa del Mundo prevista en Canadá, tienen nueva oportunidad para consolidarse en lo más alto del piragüismo internacional. Canadá será además el último ensayo previo al Campeonato del Mundo (del 26 al 30 de agosto, en Polonia).

“Tras las dos platas conseguidas en las Copas del Mundo de Hungría y Alemania, y tras la medalla de oro lograda en el Campeonato de Europa, el objetivo no puede ser otro que repetir podio y volver a convertirnos en la mejor embarcación europea. Además, es el último gran torneo internacional y el último ensayo de calidad antes del Campeonato del Mundo. Por tanto, nos lo tenemos que tomar muy en serio y con la máxima exigencia”, destacó Bárbara Pardo en declaraciones al Proyecto FER.

Bárbara Pardo, con la medalla de oro lograda en el Europeo celebrado en Portugal hace apenas un mes. / PROYECTO FER

Tiro Olímpico: nuevo desafío del máximo nivel para Andrés García y Manuel Murcia

Hasta la llegada del Campeonato de Europa se disputará en octubre, en Atenas, y el Campeonato del Mundo tendrá lugar en noviembre, en Doha, las Copas del Mundo acaparan la atención. Durante este 2026, ya se han disputado las de Marruecos, a finales de marzo y Kazajistán, a principios de mayo. En Marruecos, los dos tiradores FER, Andrés García y Manuel Murcia, acabaron en las plazas 21ª y 22ª de 83 tiradores. En Kazajistán, Andrés ocupó la 21ª plaza y Manuel, la 46ª. Este fin de semana, los tiradores FER tomarán parte en la Copa del Mundo de Italia.

Andrés García. / PROYECTO FER

“Llego fuerte, llego bien y, sobre todo, llego muy ilusionado y motivado. Para mí, Italia es como la catedral del tiro. Competir en Italia siempre es especial. En cuanto a los objetivos, aunque estas Copas del Mundo las afrontamos como ensayos o exámenes previos al Campeonato de Europa y del Mundo, me planteo llegar a la final, sabiendo la tremenda dificultad de ser uno de los seis mejores en la fase clasificatoria”, comentó Andrés García en declaraciones a Proyecto FER.

Manuel Murcia. / PROYECTO FER

Por su parte, Manuel Murcia destacó: “Representar a España en una gran competición internacional siempre comporta una gran motivación, una enorme responsabilidad. Así ocurre también en esta nueva Copa del Mundo. La última Copa, la celebrada hace dos meses en Kazajistán, no se me dio bien. No me tomo esta competición de Italia como una opción de revancha, sino como una nueva oportunidad, una nueva ventana de plasmar todo el trabajo que desarrollamos previamente. Queda mucha temporada por delante y muchos retos por afrontar”.

Ensayo en Milán antes del Mundial de gimnasia rítmica

Dentro de cinco semanas, se celebrará en Alemania el Campeonato del Mundo, torneo clasificatorio para los Juegos de Los Ángeles 2028. Este Mundial dará seis billetes olímpicos, a las tres primeras en la final individual all around, y a los tres primeros conjuntos tras la suma de los dos ejercicios en la gran final. Antes de esta importante cita mundial, el calendario ofrece una nueva Copa del Mundo, la que va a disputarse este fin de semana en Milán.

Cuatro deportistas del Proyecto FER han viajado a Italia: Alba Bautista y Daniela Picó, en la competición individual, y Lucía Muñoz Jaén y Marina Cortelles, componentes del conjunto español.

Alba y Daniela ya estuvieron en el Campeonato de Europa de Bulgaria, finales de mayo, y tienen grandes opciones de ser convocadas para disputar el Campeonato del Mundo. “Estamos muy contentas por haber sido las gimnastas individuales seleccionadas para esta Copa del Mundo de Milán. Tenemos que corresponder a la confianza recibida. Estamos ya en la recta final de la temporada. Ya se nota el esfuerzo y el desgaste de los meses previos, pero merece la pena hacer un último esfuerzo. Esta Copa del Mundo de Milán es el último ensayo de calidad antes del Mundial. Por tanto, vayamos o no al Mundial de Alemania, nos la tomamos con la máxima seriedad”, destacaron a Proyecto FER.

Hasta la ciudad italiana, viajan cuatro deportistas del Proyecto FER. Dos son las individuales Alba Bautista y Daniela Picó. / PROYECTO FER

Mientras, Lucía Muñoz Jaén y Marina Cortelles, junto con el resto de componentes del conjunto nacional, hicieron historia en el Europeo, a finales de mayo, con un impresionante triplete de oros: en la final all around, y en las finales de los ejercicios de cinco pelotas y mixto (combinación de mazas y aros). “Volvemos a competir después del impresionante e histórico Campeonato de Europa. Lo logrado en ese Europeo fue muy emocionante, casi inolvidable, pero ya hemos pasado página. Dentro de un mes, afrontaremos la gran cita del año, el Campeonato del Mundo, donde tenemos la primera oportunidad de asegurarnos el billete parta los Juegos Olímpicos de París. Sabemos que se espera mucho de nosotras. Más que presión y responsabilidad, debemos tomárnoslo como una motivación, privilegio y una oportunidad”, comentaron.

Lucía Muñoz. / PROYECTO FER

Marina Cortelles. / PROYECTO FER

David Cantero y Roberto Sánchez Mantecón, en Hamburgo

Las Series Mundiales llegan este fin de semana a Hamburgo. Es la quinta parada de las nueve pruebas que, en 2026, conforman el Campeonato del Mundo de triatlón. Con anterioridad, se han celebrado las citas de Samarcanda (Uzbekistán), Yokohama (Japón), Alghero (Italia) y Quiberon (Francia). Por delante, todavía, otras cuatro carreras; Londres, China, República Checa y, para concluir, Pontevedra, escenario de la Gran Final durante el fin de semana del 25 al 27 de septiembre. En Hamburgo, la ‘TriArmada’ española masculina estará compuesta por cinco deportistas. Dos de ellos son los embajadores FER David Cantero y Roberto Sánchez Mantecón.

De momento, en 2026, Cantero (Aldaia, 23 años) ha estado presente en tres Series Mundiales. En todas, menos en la de Yokohama. Fue noveno en Samarcanda, se vio obligado a abandonar por una caída con la bicicleta en Alghero y ocupó la cuarta plaza en Quiberon, su segundo mejor resultado de siempre en una prueba del Campeonato del Mundo después de la medalla de plata alcanzada en la Gran Final de 2025, en Australia. Con estos resultados, David ocupa la 12ª plaza en la clasificación general.

David Cantero. / PROYECTO FER

Por su parte, Roberto Sánchez Mantecón (Manises, 30 años) disputa su primera Serie Mundial del curso 2026. Aunque afrontó dos Copas del Mundo en marzo (la de Lanzarote, donde acabó 8º, y la de Haikou, China, en la que fue 11º), su gran cita en esta primera parte de la temporada era el Campeonato de Europa, certamen que se celebró a principios de junio en Tarragona y en el que Roberto se colgó la medalla de bronce. Sólo dos meses antes, el embajador FER había sufrido una lesión de consideración: fractura del sacro de la pierna derecha, por lo que este resultado tiene todavía más valor.

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Roberto Sánchez Mantecón. / PROYECTO FER

Ambos deportistas llegan a Hamburgo para disputar la prueba que se desarrola en la distancia esprint, con un aliciente añadido. A la prueba individual, prevista para el sábado 11 y repleta de nombres ilustres, hay que añadir el plus que siempre aporta el Campeonato del Mundo de relevos mixtos, programado para el día siguiente, el domingo 12. En 2025, los dos componentes masculinos del cuarteto español fueron los deportistas FER David Cantero y Roberto Sánchez, lo que supuso todo un hito histórico para el triatlón de la Comunitat Valenciana.