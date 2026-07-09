La valenciana Rocío Castro encadena éxitos internacionales con tres medallas en menos de un mes

La karateka valenciana Rocío Castro continúa consolidándose como una de las grandes promesas del kata nacional tras completar un extraordinario mes de competición internacional, sumando tres medallas en dos eventos importantes dentro del calendario internacional.

Tras conquistar recientemente la medalla de plata en kata junior individual femenino y la medalla de oro en kata equipos cadete-junior femenino durante el Campeonato del Mediterráneo celebrado en Alejandría (Egipto), la deportista valenciana volvió a subir al podio internacional en la K1 Youth League disputada del 2 al 5 de julio en Poreč (Croacia), donde consiguió una nueva medalla de bronce en la categoría Kata Junior Femenino.

ROCIO CASTRO CTO MEDITERRANEO ORO Y PLATA / FKCV

Con estos resultados, Rocío Castro regresa de su gira internacional con un balance de tres medallas en apenas unas semanas, confirmando el excelente estado de forma que atraviesa y su progresión dentro del panorama internacional del karate. La K1 Youth League de Poreč reunió a algunos de los mejores karatekas jóvenes del mundo, convirtiéndose una vez más en una de las competiciones de referencia del circuito internacional. En este escenario de máxima exigencia, la representante del Karate Club San Vicente volvió a demostrar su capacidad para competir al máximo nivel y mantenerse entre las mejores especialistas de su categoría.

La actuación valenciana en Croacia dejó además otros dos metales para la expedición autonómica. Jorge Lleó de Smet, del Club de Karate Ni Sente Nashi L'Eliana, logró la medalla de bronce en Kata Cadete Masculino, mientras que Iván Aguilar Pérez, también del Karate Club San Vicente, conquistó el bronce en Kata U14 Masculino.

JORGE LLEO COMPITIENDO EN POREC / FKCV

Además de estos tres podios internacionales, varios deportistas valencianos consiguieron posiciones destacadas entre los mejores competidores de sus respectivas categorías, alcanzando séptimos y novenos puestos en una competición caracterizada por el elevado nivel técnico y la gran participación internacional.

Los resultados obtenidos durante las últimas semanas reflejan el excelente momento que atraviesa el kata valenciano, capaz de aportar deportistas al más alto nivel internacional y de competir con éxito frente a representantes de todo el mundo.

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Desde la Federación de Karate de la Comunidad Valenciana queremos trasladar nuestra enhorabuena a Rocío Castro por esta extraordinaria racha de resultados internacionales, así como felicitar a Jorge Lleó de Smet, Iván Aguilar Pérez, sus clubes, técnicos y familias por el magnífico trabajo realizado y por seguir llevando el nombre de la Comunitat Valenciana a los podios internacionales.