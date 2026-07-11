El Servigroup Benidorm ya conoce su camino en la Superliga Masculina 2026-2027

El Servigroup Benidorm ya conoce el calendario de la que será su segunda temporada consecutiva en la Superliga Masculina, máxima categoría del voleibol nacional. El conjunto benidormense iniciará la competición el sábado 17 de octubre visitando al Conectabalear CV Manacor, mientras que su estreno ante la afición llegará una semana después, el 24 de octubre, frente al Unicaja Costa de Almería.

El comienzo de la competición exigirá la máxima concentración al equipo, que después de recibir al conjunto almeriense viajará a Soria para medirse al Grupo Herce en la tercera jornada. El mes de noviembre también se presenta especialmente importante, con encuentros ante Intasa San Sadurniño y Club Voleibol Suac Canarias en Benidorm, y la visita a Cisneros La Laguna.

Matías Guidolin considera que el equipo afrontará una temporada de máxima exigencia por el crecimiento que continúa experimentando el voleibol español.

Servigroup Benidorm / Noemie Seco

«Sabemos que nos vamos a enfrentar a una liga más dura que la anterior. El voleibol español sigue creciendo en su máximo nivel y creo que será una competición muy igualada, en la que los partidos se decidirán por el mejor nivel de cada equipo y por pequeños detalles, especialmente por el margen de error».

Guidolin destaca que el grupo deberá llegar preparado en todos los aspectos para competir con garantías durante toda la temporada.

«Tenemos que prepararnos muy bien y construir un grupo muy sólido en el plano físico, técnico y mental. El rendimiento real de los equipos lo conoceremos cuando comience la competición y estemos sobre la pista».

En su análisis del calendario, el técnico pone especial atención en las primeras jornadas y en un mes de noviembre que puede marcar el desarrollo inicial de la competición.

«Nos toca comenzar y terminar fuera de casa. El inicio será duro, visitando a Manacor y enfrentándonos después a dos equipos de peso como Almería y Soria. Noviembre será importantísimo, con tres partidos ante rivales directos como San Sadurniño, Suac Canarias y Cisneros. El foco estará puesto en ese inicio y, a partir de ahí, iremos planificando la temporada por etapas».

Noticias relacionadas

La primera vuelta finalizará el 19 de diciembre en Benidorm frente al Club Voleibol Guaguas. Tras el parón navideño, la competición regresará el 9 de enero con la visita del Conectabalear CV Manacor. La fase regular concluirá el 20 de marzo de 2027 con el Servigroup Benidorm visitando al Club Voleibol Guaguas.