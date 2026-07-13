Bárbara Pardo, plata con el equipo español de K4 500 en la Copa del Mundo de Montreal

Montreal cerró cuatro días repletos de competición en la última cita internacional antes del Campeonato del Mundo, que se disputará en Poznan el próximo mes de agosto. El K4 femenino, en el que compite la deportista FER Bárbara Pardo junto a Sara Ouzande, Lucía Val y Daniela García, volvió a subirse a un podio mundial. En la III Copa del Mundo de sprint olímpico, disputada en Monreal (Canadá), el exitoso cuarteto español se colgó la medalla de plata, con una marca de 1:34.98 y cediendo únicamente ante el barco de China (1:34.02), conformado por Yu Shimeng, Yin Mengdie, Wang Nan y Shen Siyu. El podio lo completó la embarcación alemana, con 1:35.44.

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Los otros éxitos españoles

España acabó su participación en la III Copa del Mundo de sprint olímpico con ocho medallas: oro en K1 200 femenino y C2 200 femenino; plata en K4 500 femenino, K1 5000 femenino y en C2 500 masculino; bronce en el C2 500 femenino, K1 5000 masculino y en KL3 200.

Sara Ouzande se coronó campeona en la final de K1 200m tras una llegada de infarto, deteniendo el cronómetro en 39.40 para imponerse por apenas cuatro centésimas a la china Mengdie Yin (39.45) y a la danesa Frederikke Moercke (39.46).

Ángels Moreno y Viktoria Yarchevska subieron al cajón más alto del podio en la prueba del C2 200m con un tiempo de 43.47, batiendo en un vibrante final a las dos embarcaciones de la potente delegación de China. A este oro sumaron un bronce en la distancia olímpica de C2 500m tras detener el cronómetro en 2:03.59, cediendo únicamente ante los barcos de Ucrania y China para cerrar una Copa del Mundo sobresaliente.

Estefanía Fernández logró la medalla de plata en el K1 5000, distancia en la que fue campeona del Mundo en 2022, tras marcar un tiempo de 25:15.57 en una carrera en la que la segunda plaza fue asegurada desde las primeras vueltas.

En la canoa masculina, Manuel Fontán y Diego Domínguez firmaron una buena actuación en la Final del C2 500m al colgarse la medalla de plata. La dupla española, que terminó la regata exhaustos, completó una regata de altísimo nivel y detuvo el cronómetro en 1:37.02, quedándose a tan solo 14 centésimas de conseguir el oro, el cual se adjudicó la embarcación de Hungría (1:36.88).

El Kayak masculino vio su gran alegría con la medalla de bronce conseguida en el K1 5000 por parte de Javier López, quien firmó una actuación estelar manteniendo el ritmo de carrera de dos colosos de esta distancia como son el portugués Fernando Pimenta y el danés Mads Pedersen. Es su primera medalla internacional con el equipo nacional de Sprint a los 36 años de edad, lo que agranda la gesta conseguida por el palista asturiano.

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En la modalidad de Paracanoe, el extremeño Juan Valle logró el bronce en la Final A de KL3 Men 200m con una marca de 40.83, cruzando la meta por detrás de los brasileños Gabriel Porto y Miqueias Rodrigues.