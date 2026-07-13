John Obi, Carlos Dos Santos y Jekabs Dzenis defenderán la camiseta del Playas de Benidorm

El Servigroup Playas de Benidorm ha cerrado la configuración de su plantilla para la temporada 2026/2027. Las últimas incorporaciones al proyecto han sido las de John Obi, el renovado Carlos Dos Santos y Jekabs Dzenis.

Poder canadiense para liderar el ataque

El opuesto internacional canadiense John Obi aterriza en Benidorm tras firmar una brillante temporada en la liga alemana y se convierte en una de las grandes apuestas del proyecto 2026/2027. Llega procedente del Baden Volleys SSC Karlsruhe de la Bundesliga alemana y está llamado a convertirse en una de las grandes referencias ofensivas del conjunto dirigido por Matías Guidolin.

Con 21 años, 1,96 metros de altura y 95 kilos de peso, el nuevo jugador benidormense destaca por su extraordinaria potencia física, capacidad anotadora y versatilidad en la red, cualidades que le han permitido consolidarse como uno de los jóvenes talentos con mayor proyección del voleibol canadiense.

Antes de dar el salto al voleibol profesional europeo, John Obi desarrolló gran parte de su formación en Trinity Western University, una de las universidades con mayor prestigio deportivo de Canadá, donde completó tres temporadas de crecimiento continuo antes de incorporarse el pasado curso al Karlsruhe alemán.

Su estreno en la Bundesliga no pudo ser más brillante. El opuesto canadiense firmó una temporada sobresaliente, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas de su equipo tras sumar 364 puntos, distribuidos en 317 remates ganadores, 31 bloqueos y 16 saques directos, unos registros que confirman su capacidad para marcar diferencias en todas las facetas del juego.

La llegada de John Obi supone un importante salto de calidad para el Servigroup Playas de Benidorm, que incorpora a un jugador joven pero con experiencia en una de las competiciones más exigentes del voleibol europeo y con un enorme margen de crecimiento.

Con este fichaje, el club continúa dando forma al proyecto diseñado junto al entrenador Matías Guidolin, combinando juventud, talento internacional y ambición para afrontar con garantías la segunda temporada consecutiva del equipo en la Superliga Masculina.

El opuesto canadiense John Obi, un jugador de enorme proyección internacional que llega procedente del Baden Volleys SSC Karlsruhe de la Bundesliga alemana. / PLAYAS DE BENIDORM

Carlos Dos Santos seguirá imponiendo su ley en la red

El experimentado central brasileño Carlos Antonio Dos Santos renueva con el conjunto benidormense para aportar una temporada más liderazgo, contundencia y solidez en la Superliga Masculina. Con 36 años, dos metros de altura y una amplia trayectoria en el voleibol profesional, Dos Santos afrontará una nueva campaña como una de las referencias del equipo dirigido por Matías Guidolin, aportando experiencia, carácter competitivo y una enorme seguridad tanto en ataque como en la primera línea defensiva.

El central brasileño llegó al club en el mercado de invierno de la temporada del ascenso y su impacto fue inmediato. Desde entonces se ha convertido en una pieza indispensable dentro del proyecto deportivo del Servigroup Playas de Benidorm, siendo un jugador fijo en las alineaciones de Adriano Lamb, Iván Navarro y, posteriormente, Matías Guidolin durante la pasada campaña en la máxima categoría del voleibol nacional.

Su profundo conocimiento de la Superliga, adquirido tras su paso por clubes como Textil Santanderina, UBE L'Illa Grau o Club Voleibol Melilla, unido a su capacidad para liderar el juego desde la red, le han permitido consolidarse como uno de los centrales más fiables de la competición.

Durante la temporada 2025/2026 volvió a demostrar su enorme importancia dentro del equipo, siendo uno de los pocos jugadores que participaron en las 22 jornadas del campeonato, una muestra de su regularidad, fiabilidad y peso específico dentro del grupo. Su rendimiento fue decisivo tanto en ataque como en bloqueo, destacando especialmente su extraordinaria actuación frente a Unicaja Costa de Almería, donde firmó seis bloqueos directos, una de las mejores actuaciones defensivas individuales de toda la Superliga.

Más allá de las estadísticas, Dos Santos representa equilibrio, liderazgo y experiencia. Su lectura del juego, su capacidad para ordenar el bloqueo y su constante comunicación con el resto de compañeros convierten al central brasileño en uno de los pilares sobre los que seguirá construyéndose el nuevo proyecto del Servigroup Benidorm.

Con esta renovación, el club mantiene una pieza fundamental en el centro de la red y continúa apostando por la continuidad de un bloque competitivo que seguirá creciendo en su segunda temporada consecutiva en la Superliga Masculina.

Carlos Dos Santos seguirá imponiendo su ley en la red del Servigroup Playas de Benidorm. / Noemie Seco Fotografia

Incorporación del central letón Jekabs Dzenis

El Servigroup Playas Benidorm cerró la configuración de su plantilla para la temporada 2026/2027 con la incorporación del central letón Jekabs Dzenis, un jugador de 26 años que llega procedente del Sprovieri Volley Corigliano italiano y que reforzará el juego en la red del conjunto dirigido por Matías Guidolin.

Nacido el 14 de enero de 2000 en Cēsis (Letonia), Dzenis mide 1,98 metros y ocupa la posición de bloqueador central, destacando por su potencia física, capacidad de salto y solidez tanto en el bloqueo como en el ataque de primer tiempo.

El nuevo jugador benidormense cuenta con experiencia internacional tras competir en las ligas de Italia, Austria y Letonia. Antes de su última etapa en el voleibol italiano defendió durante dos temporadas la camiseta del SK Zadruga Aich/Dob, uno de los clubes más importantes de la liga austriaca, además de militar en el RTU / Robezsardze/Jurmala y el OC Limbaži/MSĢ de su país natal.

Su excelente progresión deportiva le ha llevado además a ser convocado por la selección absoluta de Letonia para disputar el Campeonato de Europa del próximo mes de septiembre, una cita que confirma el gran momento que atraviesa el nuevo central del Servigroup Playas de Benidorm.

Durante la pasada temporada volvió a confirmar su crecimiento deportivo en la Serie C italiana, firmando unos registros muy destacados con 193 puntos, repartidos entre 113 remates ganadores, 47 bloqueos y 33 saques directos, cifras que evidencian su capacidad para aportar en todas las facetas del juego y su importante presencia en la red.

Con su incorporación, el Servigroup Playas de Benidorm completa una de las posiciones más importantes para el esquema de Matias Guidolin. Jekabs Dzenis compartirá la demarcación de central junto a Carlos Dos Santos, Daniel Retuerto y Sergio Soria, dotando al equipo de una mayor profundidad de plantilla y de múltiples alternativas tácticas para afrontar una Superliga Masculina que volverá a exigir el máximo nivel competitivo.

El jugador letón quiso dirigirse por primera vez a la afición benidormense tras hacerse oficial su fichaje. "Estoy muy ilusionado por conocer a la afición y demostrar mis habilidades en la pista para alcanzar el objetivo".

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Con este último movimiento, el Servigroup Benidorm da por cerrada la plantilla con la que competirá en la temporada 2026/2027. Un proyecto diseñado conjuntamente por la dirección deportiva y el cuerpo técnico, que combina experiencia, talento internacional, compromiso y gran capacidad de trabajo, con el objetivo de seguir creciendo y consolidándose en la élite del voleibol nacional.