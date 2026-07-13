Lucía Muñoz, oro con España en el ejercicio de cinco pelotas de la Copa del Mundo de Milán

La deportista FER Lucía Muñoz, junto a Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández y Salma Solaun, suma otro título a su gran temporada. El equipo español de gimnasia rítmica se colgó la medalla de oro en la final de cinco pelotas de la Copa del Mundo de Milán, tras acabar primeras la competición con 28.650 puntos. Ya en el pasado Campeonato de Europa, España fue oro en esta misma modalidad. Brasil se colgó la medalla de plata con 27.500 y China, la de bronce con 27.250.

Bajo los acordes de la canción ‘313’ interpretada por el rapero puertorriqueño Residente en colaboración con Silvia Pérez Cruz y la actriz Penélope Cruz, el conjunto español firmó un sobresaliente ejercicio que destiló elegancia y sutiliza.

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Bronce, en el concurso completo

Este metal se une al bronce logrado por el equipo español en el concurso completo, con la presencia de otra gimnasta del Proyecto FER, Marina Cortelles. Brasil se impuso con un total de 56,050 puntos, mientras que China, vigente campeona olímpica, se colgó la plata con una nota final de 55,850. La misma nota que logró España, pero que tuvo que conformarse con el tercer escalón del podio, por su peor nota de ejecución con relación al quinteto chino.

Publicación de Facebook sobre Bronce.

Sextas en el ejercicio mixto

Además, las de Alejandra Quereda lograron sexta plaza en la final de tres aros y dos pares de mazas. Una rutina en la que, como ya ocurrió el sábado en la segunda jornada del concurso completo, el equipo español se vio lastrado por numerosos errores que no pasaron desapercibidos para los jueces, que otorgaron 25,200 puntos al quinteto español. Calificación insuficiente para pelear por un podio en el que China subió a lo más alto con una nota de 28,300 (tras una reclamación que le ha sido aceptada), la plata fue para Alemania con 27.300 (va a jugar en casa en el Mundial y es para tenerlo en cuenta) y el bronce para Ucrania con 26.950.

Próxima cita

El Campeonato del Mundo, que se celebrará del 12 al 16 de agosto en Frankfurt (Alemania), será el próximo gran compromiso para la gimnasia española. España no ha bajado el listón pero hay que mantener la tensión competitiva y pulir defectos en este mes que resta para la gran cita del año, con los primeros billetes olímpicos en juego para Los Ángeles 2028.