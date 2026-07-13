Penyagolosa Trails anuncia su fecha para 2027

FUGA Penyagolosa Trails ya tiene fecha para marcar en rojo en el calendario internacional del trail running. La emblemática prueba de la provincia de Castelló regresará el 24 de abril de 2027, una fecha que esconde un profundo significado histórico para la carrera y sus participantes: se cumplirán exactamente 28 años, celebrándose en el mismo día y mes, desde que se diera la salida a la primera edición de la MiM en 1999.

El anuncio se dio a conocer este domingo mediante la publicación de un vídeo en los canales oficiales de la organización, en el que se repasa el vínculo de la carrera con los caminos que unen Castelló con Sant Joan de Penyagolosa. La pieza audiovisual cuenta con las intervenciones de la Presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina y el director de la carrera, Tico Cervera.

Un video de Facebook que muestra una historia que sigue escribiéndose en los mismos caminos desde hace casi 28 años.

Declaraciones

La Presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina, ha destacado: “Con el anuncio de la fecha de la próxima edición, ponemos en marcha la cuenta atrás de un evento deportivo que es mucho más que una carrera. FUGA Penyagolosa Trails es la máxima expresión del deporte en nuestra provincia y una muestra más de que Castellón es el mejor escenario deportivo. Es una prueba que, no solo une pasiones, sino que une a una provincia, a municipios y vecinos que salen a la calle para acompañar y animar a los corredores”.

Por su parte, Tico Cervera, director de la carrera, ha señalado: " Volver a dar la salida un 24 de abril es un guiño precioso a nuestros orígenes. Habrán pasado 28 años exactos desde aquella primera salida de la MiM en 1999, pero la ilusión con la que preparamos la prueba y el respeto por los caminos que nos llevan hasta Sant Joan de Penyagolosa siguen siendo exactamente los mismos que el primer día" .

La cita de 2027 supondrá la celebración de la 28ª edición de la MiM y la 15ª edición de la CSP, las dos distancias que conforman el evento y que mantienen su presencia habitual en el calendario del trail running.

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En los próximos meses, la organización irá desvelando los plazos oficiales de la apertura de preinscripciones y la fecha del posterior sorteo de dorsales.