Resultados del fin de semana

Baloncesto

Eurobasket U20 Femenino : España 81-59 Bélgica. Bronce para la España de Rubén Burgos en el Eurobasket U20.

EuroBasket U20 Masculino : Del 11 al 19 de julio de 2026 en Liubliana (Eslovenia).

Calendario:

. Bélgica 58-81 España. España se quita los nervios del debut ganando a Bélgica.

. España 84-60 Croacia. España repite victoria y se acerca al liderato del grupo.

. 13/07/26: Grecia vs España.

Copa del Mundo U17 Femenina : Del 11 al 19 de julio en la República checa.

. Alemania 40-66 España. España entra en la Copa del Mundo mostrando credenciales.

. España 75- 40 México. México también cae ante una España que busca el liderato del grupo.

. 14/07/26 España - China (12:00 horas).

Las internacionales taronja brillan en el Mundial U17.

Balonmano

Guerreras : Joaquín Rocamora, seleccionador de las Guerreras, ha dado a conocer una nueva lista dentro del Proyecto 2029, que se concentrarán del 10 al 19 de julio en Burgos. Dentro de esta lista representarán a la #Comunitatdelhandbol: Lisa Oppedal (Club Balonmano Elche), Paola Bernabé (Club Balonmano Elche), Lucía Prades (Bera Bera R.T.), Elena Amores (Bera Bera R.T.), Zaira Benítez (Club Balonmano Elche) y Paula María Agulló (Club Balonmano Elche). Además de jugadoras en equipos de la Comunitat Valenciana: Nicole Morales (Club Balonmano Elche).

Hispanos Júnior : Men’s20 EHF EURO 2026 del 8 al 19 de julio en Rumanía, concretamente en las ciudades de Cluj-Napoca y Turda. El equipo dirigido por Nacho Moyano defenderá la corona de campeón. Entre los jugadores convocados: el portero David Failde Fuentes (Club Balonmano EÓN Alicante), el extremo derecho Hugo Vila López (Club Balonmano Benidorm Foietes) y el extremo izquierdo Daniel Reinante Santonja (Club Fundación Balonmano Agustinos Alicante) y el valenciano Anselmo Collado Carrión (F.C. Barcelona).

Calendario fase grupos:

. Miércoles, 8 de julio de 2026 España 38-25 Letonia. Victoria contundente de los Hispanos Junior ante Letonia en su debut Europeo.

. Jueves, 9 de julio de 2026 – 16:00h. | Islandia 28-33 España. España firma un triunfo de peso ante Islandia.

. Sábado, 11 de julio de 2026 | España 32-28 Austria. Los Hispanos Júnior pasan invictos a la Main Round.

Main Round: 13/07/26 España - Dinamarca (18:30 hors). Sigue el primer partido de la Main Round.

Voleibol

Campeonato de Europa Sub-22 Femenino : Lucha por el bronce, Países Bajos 3-0 (25-21/25-23/25-17) España. La selección española femenina Sub-22 finaliza cuarta en el Campeonato de Europa.

La selección española pone así el broche a un brillante Campeonato de Europa con una cuarta posición continental, después de alcanzar las semifinales y firmar grandes victorias durante la fase de grupos, confirmando el excelente nivel mostrado por el grupo dirigido por Juan Diego García a lo largo del torneo.

Campeonato de Europa Sub-18 Femenino : España 2-3 (25-20/14-25/18-25/25-14/5-15) Chequia. La selección femenina Sub-18 despide el Europeo tras caer en el tie-break ante Chequia.

La selección española concluye u participación en el Campeonato de Europa Sub-18 con un balance de tres victorias y cuatro derrotas, dejando grandes sensaciones y demostrando su capacidad para competir de tú a tú frente a algunas de las mejores selecciones del continente.

Campeonato Europeo Sub-18 Masculino de la CEV : Del 7 al 18 de julio de 2026 en Cisterna (Italia). España está clasificada y jugará en el Pool II, junto a Francia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Rumanía y Países Bajos. El Pool I lo forman Italia, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Turquía, Serbia e Islandia. Consulta los resultados.

La selección española masculina Sub-18 continúa creciendo en el Campeonato de Europa tras sumar su tercera victoria consecutiva. El conjunto dirigido por Fredinson Mosquera superó a Rumanía por 3-2 (25-23/25-19/23-25/18-25/15-7) en un intenso encuentro disputado en Cisterna di Latina (Italia). Con este triunfo, España encadena tres victorias consecutivas y afrontará un nuevo compromiso este martes 14 de julio a las 20:00 horas frente a Bélgica, selección con la que comparte actualmente la clasificación en el Grupo II, en un duelo clave para seguir escalando posiciones en el Campeonato de Europa.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Polideportivo : La Fundación Deportiva Municipal de València ha iniciado la propuesta de actividades dirigidas gratuitas en la playa, incluidas en la campaña ‘Estiu Esportiu 2026’. Hasta el próximo 30 de septiembre, la zona anexa a la instalación municipal de vóley playa de la Malvarrosa habilita un área para la realización de cinco clases dirigidas diarias de lunes a domingo. Cinco sesiones diarias con actividades como yoga, pilates, fitness latino, GAP, taichí, cross training, acondicionamiento físico general y actividad física para mayores. Tres sesiones matinales de una hora de duración entre las 8:00 y las 11:00 horas, y de dos en horario vespertino, entre las 19:30 y las 21:30 horas, con el objetivo de evitar las franjas horarias de mayor exposición al sol. Este año se ha implantado el sistema de inscripción previa para la participación en las clases con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios de las actividades. Consulta los horarios de cada actividad.

Tiro olímpico : Andrés García, exhibición y espectacular medalla de plata en la Copa del Mundo de Italia.

Piragüismo : El K4 500 femenino, formado por Bárbara Pardo, Daniela García, Sara Ouzande y Lucía Val, conquista la plata en la Copa del Mundo de Montreal.

Publicación de Consejo Superior de Deportes en Facebook.

Gimnasia rítmica : El conjunto español de gimnasia rítmica, con las deportistas FER Lucía Muñoz Jaén y Marina Cortelles en sus filas, no pudo seguir el ritmo de Brasil, que deslumbró con sus dos ejercicios, y tuvo que conformarse con la tercera plaza en el concurso completo de la prueba de la Copa del Mundo que se disputa en la ciudad italiana de Milán. Los pequeños errores que cometió durante su ejercicio de tres aros y dos pares de mazas impidieron al conjunto español no sólo seguir el ritmo de Brasil, que se impuso con un total de 56,050 puntos, sino evitar la remontada de China, la vigente campeona olímpica, que se colgó la plata con una nota final de 55,850. La misma nota que logró España, pero que tuvo que conformarse con el tercer escalón del podio, por su peor nota de ejecución con relación al quinteto chino.

Publicación de Facebook sobre el bronce en la clasificación general.

España, oro en el ejercicio de cinco pelotas de la Copa del Mundo de Milán. Tras un enorme ejercicio, Inés Bergua, Andrea Corral, Andrea Fernández, Marina Cortelles, Lucía Muñoz y Salma Solaun suman otro título a su gran temporada, tras acabar primeras la competición con 28.650 puntos.

Publicación de Facebook sobre RFE Gimnasia.

Además, las de Alejandra Quereda no pudieron repetir éxito en el ejercicio mixto, en el que tuvieron que conformarse con la sexta plaza en la final de tres aros y dos pares de mazas. Una rutina en la que, como ya ocurrió el sábado en la segunda jornada del concurso completo, el equipo español se vio lastrado por numerosos errores que no pasaron desapercibidos para los jueces, como dejaron claros los 25,200 puntos que obtuvo el quinteto español. Calificación insuficiente para pelear por un podio en el que China subió a lo más alto con una nota de 28,300.

Publicación de la RFEGimnasia en Facebook sobre la competición individual.

Triatlón : La quinta prueba de las Series Mundiales de Triatlón se disputó en Hamburgo sobre distancia sprint, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie. Roberto Sánchez Mantecón acabó en la plaza 28º con 51:17 y David Cantero, en la 52.

Pilota valenciana : Victoria i Isabel guanyen el II Trofeu l’Illa del Raspall.

. Lanzadera Montserrat recupera el títol de El Corte Inglés de galotxa.

Ajedrez : VII Open Internacional València Cuna del Ajedrez. Resultados.

. III Torneo Desafío a la Ciega. Dexter Docampo y Raúl Blasco Ganadores del III Torneo Desafío a la Ciega. Ver la clasificación.

Publicación de Carmen Illueca, subcampeona de España en Facebook.

Alicia y Milena Ferrer Ganatovska, plata y en el Campeonato de España Sub-8

Atletismo : II Gran Premio Ciudad de Elche 2026 / Elche.

. Campeonato Autonómico Absoluto al Aire Libre Comunidad Valenciana / Alicante.

Noticias relacionadas

. . Campeonato de España Sub-23 y de Clubes 4x100 m / Cáceres. Resultados. El FACSA Playas de Castellón completó una actuación soberbia que lo sitúa en lo más alto del atletismo nacional de la categoría. Lideró con autoridad la clasificación final por clubes al sumar un total de 109 puntos, una ventaja sólida sobre sus perseguidores más inmediatos: el Valencia Club Atletismo (segundo con 70 puntos) y el Trops-Cueva de Nerja (tercero con 63 puntos). Además, fue la escuadra más laureada del fin de semana con un botín de 11 metales en total: 4 oros ( Daniel Monfort, Lerato Pagés, Alejandra Saborit y Víctor Blanco),5 platas (Claudia Ventura, Daniel Sebastián, Eduardo Figueroa, Naiara Pérez y Laura Alegre) y 2 bronces (Gara Gumbau y Carla Jiménez).