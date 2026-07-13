El tirador Andrés García, plata en la mejor competición de toda su vida

Andrés García (22 años, nacido en Cuenca, pero residente en Requena y formado deportivamente en Cheste) firmó este pasado fin de semana una de las mejores competiciones de su vida al conquistar medalla de plata en la Copa del Mundo celebrada en Lonato (Italia). “Por lo que supuso y representó, la victoria en el Preolímpico de 2024 siempre será mi éxito favorito. Dicho esto, la reciente Copa del Mundo ha sido, posiblemente, la mejor competición de toda mi vida. Días antes, ya comenté que aspiraba a todo. Por lo menos, a entrar en la final. Había estado entrenando unos días en Italia y las sensaciones eran buenísimas. Nunca había sumado 124 aciertos en un gran torneo internacional. Y en la final, aunque fallé dos platos, seguí compitiendo a un grandísimo nivel. En definitiva, muy feliz por esta medalla de plata. Me da mucha confianza para la segunda parte de la temporada, en la que llegan los eventos más importantes”, comentó Andrés García en declaraciones a Proyecto FER.

Así fue la competición

En Italia, Andrés García rozó la perfección. El viernes, logró un pleno de aciertos tras derribar todos los platos que sobrevolaron su horizonte: 75 de 75. El sábado, sólo cometió un error, abatió 49 de los 50 objetos a los que se enfrentó. Acabó la fase clasificatoria con 124 dianas de las 125 posibles, un registro, el mejor de su carrera en una gran competición internacional, que le permitió encabezar la clasificación y convertirse en uno de los ocho finalistas.

En la final mantuvo su puntería. Sólo falló en dos platos (hizo 28 de 30). Y solo cedió ante el italiano Erminio Frasca, con quien mantuvo el último pulso de la competición.

Su palmarés

En 2022, se proclamó campeón de Europa Júnior, en Chipre. En 2023, obtuvo la plata en el Campeonato del Mundo Júnior, en Corea. En 2024, ganó en Qatar el Preolímpico y fue olímpico en los Juegos de París. En 2025, alcanzó el subcampeonato del mundo Absoluto.

De momento, en 2026, ya luce la medalla de plata conseguida en la reciente Copa del Mundo de Italia. Con este reciente hito, el tirador FER relanza la presente temporada, un curso que aún no había deparado ningún éxito de relumbrón. Durante la actual campaña, Andrés había sido 23º en el Grand Prix de Qatar, 21º en la Copa del Mundo de Tanger y, de nuevo, 21º en la Copa del Mundo de Kazajistán.

Calendario

El deportista FER disputará el próximo fin de semana en Barcelona la Copa del Rey. Después, se tomará dos semanas de descanso antes de su siguiente gran cita, los Juegos Mediterráneos de nuevo en Italia a finales de agosto.

Con posterioridad, le esperan los dos grandes eventos de la temporada: el Campeonato de Europa, que se disputará en octubre, en Atenas y el Campeonato del Mundo, que tendrá lugar en noviembre en Doha y en el que García defenderá la espectacular medalla de plata conseguida en el Mundial de 2025.