Triplete de oro para el golf valenciano en los Campeonatos de Europa

La Federación de Golf de la Comunitat Valenciana vuelve a situarse en la cima del golf continental. Tres de sus representantes, Balma Dávalos, Raúl Gómez y Carlota López, se han proclamado campeones de Europa por equipos con la Selección Española, firmando un éxito histórico que confirma el extraordinario momento que atraviesa el golf valenciano.

El primero de los grandes triunfos llegó de la mano de Balma Dávalos, integrante de la Selección Española Absoluta Femenina, que conquistó la medalla de oro en el Campeonato de Europa disputado en el PGA National Slieve Russell (Irlanda). El combinado nacional culminó una brillante actuación imponiéndose a Francia por un contundente 5-2 en la gran final, sumando un nuevo título continental al brillante palmarés del golf español.

La alegría continuó en Montecastillo (Jerez), donde Raúl Gómez fue uno de los grandes protagonistas de la Selección Española Sub-18 Masculina. El equipo nacional completó un campeonato sobresaliente y se proclamó campeón de Europa tras superar a Inglaterra por 5,5-1,5 en una final dominada de principio a fin, confirmando el enorme potencial de la nueva generación del golf español.

El triplete de oro se cerró en el Golf & Country Club Zürich (Suiza) con la victoria de Carlota López, que levantó el título continental con la Selección Española Sub-18 Femenina después de una emocionante final frente a Inglaterra, resuelta por un ajustado 4-3.

Tres campeonatos de Europa, tres medallas de oro y tres jugadores formados en la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana defendiendo con éxito los colores de España. Un balance excepcional que pone de manifiesto la calidad del trabajo que se desarrolla desde la Federación en la formación y promoción de sus deportistas y que consolida al golf valenciano como una de las grandes referencias del panorama nacional.

La presencia de Balma Dávalos, Raúl Gómez y Carlota López en las selecciones españolas ya suponía un reconocimiento a su excelente progresión. Su regreso como campeones de Europa convierte esa confianza en un éxito rotundo y en un motivo de orgullo para todo el golf de la Comunitat Valenciana.