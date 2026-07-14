Dani Monfort, campeón de España con la mejor marca española del año

El pasado fin de semana se celebró el 41º Campeonato de España Sub-23 en Cáceres con grandes resultados para los atletas de los equipos de la Comunitat Valenciana. Títlos de campeones de España para Ana Prieto (Diputación Valencia C.A.) en 400 metros, Lerato Pagès (Facsa - Playas de Castellón) en 100m vallas, Jimena Blanco (Diputación Valencia C.A.) en 3000 m obstáculos, Celia Rifaterra (Diputación Valencia C.A.) en altura, Alejandra Saborit (Facsa Playas de Castellón) en pértiga, Daniela Fernández (Diputación Valencia C.A. ) en disco, Ala Souadi (CA Fent Cami Mislata) en 800 metros, Aleix Vives (CA Fent Cami Mislata) en 5000 metros, Víctor Blanco (Facsa - Playas de Castellón) en 400 metros vallas y Daniel Monfort (Facsa Playas de Castellón) en 10000 metros marcha.

En la clasificación por equipos el FACSA Playas de Castellón completó una actuación soberbia que lo sitúa en lo más alto del atletismo nacional de la categoría. Lideró con autoridad la clasificación final por clubes al sumar un total de 109 puntos, una ventaja sólida sobre sus perseguidores más inmediatos: el Valencia Club Atletismo (segundo con 70 puntos) y el Trops-Cueva de Nerja (tercero con 63 puntos).

El balance final del campeonato deja tres récords del campeonato —400 m mujeres, 800 m mujeres y 4x100 m hombres— y hasta seis atletas que revalidaron el título conquistado el pasado año: Ana Prieto en 400 m, Lerato Pagès en 100 m vallas, Blanca Pereira en martillo y Griselda Serret en 10.000 m marcha, en categoría femenina, y Víctor Blanco en 400 m vallas y Javier Cruz en peso, en categoría masculina. Entre los grandes protagonistas también destacó Ronaldo Olivo, que, aunque no revalidó el título, logró una gesta igualmente histórica al pasar de campeón de 800 m en la pasada edición a campeón de 1.500 m en esta.

Actuación de los Atletas de equipos de la Comunitat Valenciana

El atleta del Proyecto FER Dani Monfort dictó su propia ley sobre la pista cacereña para coronarse campeón de España con un registro espectacular de 40:36.48, lo que supone la mejor marca española del año (LE) en la categoría. El medallista internacional dominó la prueba de principio a fin, rompiendo la carrera cuando quiso para proclamarse campeón en su estreno en la categoría Sub-23 con 40:36.48, registro que además le sitúa como líder español absoluto del año. Muy por detrás finalizaron su compañero y también marchador valenciano Joan Querol, campeón de Europa Sub-20 el pasado año en Tampere —campeonato en el que Monfort fue tercero—, con 41:15.53, y Pablo Postigo, tercero con 41:27.65.

En los 3.000 m obstáculos, Jimena Blanco confirmó su superioridad con una victoria incontestable y una nueva marca personal de 10:12.33. También mejoraron sus registros las atletas que la acompañaron en el podio: Ámbar Tomás, segunda con 10:19.75, y Greta Guerrero, tercera con 10:20.04, ambas con marca personal.

En los 100 metros vallas femeninos, Lerato Pagés Meboka cumplió con los pronósticos y defendió con éxito su corona nacional, cruzando la meta en unos estratosféricos 13:30 segundos para colgarse el oro.

En los 5.000 m masculinos, el valenciano Aleix Vives resolvió la carrera con un largo sprint en la recta final para imponerse en 15:13.92, el peor registro de un campeón en la historia de este campeonato, por delante de Óscar Gaitán (15:14.56) y Marcos Crespo (15:15.72).

En la altura femenina, Celia Rifaterra conquistó por fin su primer título nacional Sub-23 en su último año en la categoría, gracias a un mejor salto de 1.83 m, que refuerza aún más su condición de líder española del año. Tras asegurarse el oro intentó superar 1.88 m, aunque sin éxito. La vigente campeona Laura Alegre fue segunda con 1.79 m, mientras que Iradi Blasco completó el podio con 1.76 metros.

Igualmente sobresaliente fue la exhibición de la gaditana Ana Prieto (Diputación Valencia C.A.) en la final femenina de 400 metros. Tomó rápidamente la delantera al salir de la primera curva y completó una vuelta extraordinaria para cruzar la meta con 51.72, pulverizando su marca personal y el récord del campeonato, que ella misma poseía desde el pasado año con 52.25, cuando conquistó el título que ahora revalida. Este registro la sitúa como 4ª Sub-23 española de todos los tiempos, 11ª absoluta de siempre y 8ª Sub-23 europea en el contexto de 2026. También brilló la subcampeona Ana Gálvez, con 53.42 (marca personal), mientras que Elisa Lorenzo fue tercera con 53.88.

En los 400 m vallas, con el viento como principal enemigo, impidiendo la consecución de mejores registros, Víctor Blanco, que este año ya había bajado de los 50 segundos (49.97), volvió a demostrar su superioridad para revalidar el título con 50.99 , demostrando que sigue siendo el rey de la distancia.

La final masculina de 800 m, ampliada a diez atletas tras la recalificación de dos corredores en las semifinales, dejó una actuación memorable de Ala Souadi. Encerrado a falta de 300 metros en la contrarrecta, encontró el hueco con una poderosa aceleración que le permitió encarar la recta final en cabeza para proclamarse campeón con 1:53.36. Completaron el podio los dos atletas del FC Barcelona, Ryan Barcala (1:53.46) y Roberto Gómez (1:53.59).

En la pértiga femenina llegó una de las sorpresas del campeonato, con la victoria de Alejandra Saborit, única atleta capaz de franquear los 4.00 m. La gran favorita, Naiara Pérez, que acudía con una mejor marca de 4.35 m, tuvo que conformarse con la plata al superar 3.90 m, la misma altura que Alaine Hernández, tercera.

Daniela Fernández dominó el disco femenino desde el comienzo del concurso para llevarse el título con 48.92 m.

Lista completa de campeones por prueba

Competición femenina

100 m. Ericka Badeau Maseras (Avinent Manresa) 11.42

200 m. Estrella Santoyo (UCAM Atletica Alcantarilla) 24.01

400 m. Ana Prieto (Diputación Valencia C.A.) 51.72 RC

800 m. Marta Mitjans (Nike Running Club) 2:01.48 RC

1500 m. María Viciosa (Nike Running Club) 4:24.49

5000 m. Ainara Sáinz de Rozas (Club Corredores) 16:24.98

100 m vallas. Lerato Pagès (Facsa - Playas de Castellón) 13.30

400 m vallas. Martina Zunino (L’Hospitalet At.) 59.49

3000 m obstáculos. Jimena Blanco (Diputación Valencia C.A.) 10:12.23

Altura. Celia Rifaterra (Diputación Valencia C.A.) 1.83

Pértiga. Alejandra Saborit (Facsa Playas de Castellón) 4.00

Longitud. Andrea Arilla (Grupompleo Pamplona At.) 6.53

Triple. Elda Romeva (Nike Running Club) 13.27

Peso. Tilena Martínez (Univ León Sprint Atletismo) 15.83

Disco. Daniela Fernández (Diputación Valencia C.A. ) 48.92

Martillo. Blanca Pereira (Sanysec - Club Ourense Atletismo) 60.99

Jabalina. Paula Redondo (Bidezabal Durango AT) 50.03

Heptatlón. Irene Bravo (A.D.Marathon) 5348

10000 m marcha. Griselda Serret (Avinent Manresa) 46:27.02

4x100 m. Trops Cueva de Nerja 46.31

Competición masculina

100 m. Jorge Hernández (At Badajoz – Extremadura) 10.37

200 m. Oriol Sánchez (L’Hospitalet Aat.) 20.73

400 m. David García (At.Badajoz-Extremadura) 46.01

800 m. Ala Souadi (CA Fent Cami Mislata) 1:53.36

1500 m. Ronaldo Olivo (Nike Running Club) 4:02.58

5000 m. Aleix Vives (CA Fent Cami Mislata) 15:13.92

110 m vallas. David Vicente (Atletismo Albacete) 14.19

400 m vallas. Víctor Blanco (Facsa - Playas de Castellón) 50.99

3000 m obstáculos. Manex Cívico (Tolosa C.F.) 8:59.03

Altura. Rubén Naya (Universidad Oviedo) 2.11

Pértiga. Asier Añorga (Real Sociedad) 5.45

Longitud. Raúl Martín (At. Intec-Zoiti) 8.00v

Triple. Jesús López (Unicaja Jaen Paraiso Interior) 15.83

Peso. Javier Cruz (At. Intec Zoiti) 18.24

Disco. Miguel Capdepont (Trop-Cueva de Nerja) 53.35

Martillo. Francisco Javier Guerra (DELSUR Coop La Palma) 62.75&

Jabalina. Alejandro Esteban (Super Amara BAT) 74.25

Decatlón. Tayb David Loum (C.A.Sprint Moncada) 7155

10000 m marcha. Daniel Monfort (Facsa Playas de Castellón) 40:36.48

4x100 m. Trops Cueva de Nerja 40.48 RC

Clasificación por clubes y Comunidades

Noticias relacionadas

El medallero por clubes lo ha liderado el Facsa-Playas de Castellón (4 oros, 5 platas y 2 bronces) por delante del Nike Running y Diputación Valencia C.A. de 53 clubes que han logrado medalla; en la clasificación conjunta por clubes en el apartado de finalistas, también el equipo del Facsa-Playas de Castellón lidera con 109 puntos, por delante de Diputación Valencia C.A. (70) Trops-Cueva de Nerja (63) de un total de 104 clubes que han puntuado y en la clasificación por FFAA, dominio de Cataluña con 277,75 puntos, por delante de Madrid ( 234,25P) y Comunidad Valenciana (187).