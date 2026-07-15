Francés i Nacho classifiquen a la final del IX Trofeu Ciutat de Torrent
La parella es va imposar per 60-50 al trio compost per Alejandro, Gimeno i Gullem Palau en les segones semifinals del campionat
El trinquet José María Veguer va celebrar este dimarts la segona eliminatòria del IX Trofeu Ciutat de Torrent, que va enfrontar a Francés i Nacho contra Alejandro, Gimeno i Guillem Palau. La parella, vigent campiona de la Lliga CaixaBank, va tornar a demostrar eixa bona sintonia que van tindre en el torneig més regular de l'any i es van fer per 60-50 amb el bitllet a la gran final.
La calor no va impedir veure una gran partida que no va tindre un clar dominador i que va anar repartint jocs a cada un dels equips de manera consecutiva. Els blaus es posaven per davant en el 25-30 però immediatament responia la parella per a igualar. Ningú s'allunyava en el marcador malgrat el desgast físic. Després d'una hora, l'eliminatòria arribava al 40-40. Per a tancar els següents dos jocs hauria de passar pràcticament mitja hora perquè els rojos aconseguiren el VAL que els permetia posar-se en el següent quinze per davant (55-50).
Els vigents campions de Lliga CaixaBank no van perdonar esta vegada tampoc. Per primera vegada en la partida van aconseguir distanciar-se amb eixos dos jocs que donaven una intensa victòria que els fica en la gran final. La lluita pel títol es disputarà dissabte que ve 18 de juliol en la mateixa instal·lació. Els seus rivals seran Puchol II i Hilari, una altra parella que es va fer amb la primera eliminatòria després de derrotar 60-35 a Jose Salvador, Héctor i Carlos dissabte passat.
Els equips d'Ana i Victoria, a la final del Trofeu Massalfassar
Este dimarts es van disputar les semifinals del Trofeu Massalfassar de raspall femení, on les favorites no van perdonar. La primera de les eliminatòries va enfrontar a Ana, Mireia i Marta, que es van imposar per 25-05 a Clara, Natalia i Anabel. Un resultat un poc enganyós perquè les blaves van començar des del dau i tenint diverses oportunitats per a fer-se amb alguns jocs que van acabar il·luminant el roig de l'electrònic.
La mateixa Mireia Badía així ho reconeixia en finalitzar la semifinal: “La partida ha estat més renyida del que sembla, sempre hem estat a dos, Val, a dos.. en diversos jocs, però al final ha caigut sempre de la nostra part. Marta ha fet una gran faena com a puntera, Ana sempre diré que darrere és un segur de vida, però la veritat que hui Marta davant ha estat espectacular i s'ha notat a l'hora d'acabar els jocs”. Precisament la puntera de Massamagrell va ser la més destacada. Marta Muedra va tornar a demostrar en la seua segona competició professional, després de jugar la final del Trofeu Diputació de Castelló, que està preparada per a competir entre les millores jugadores.
Tampoc van passar grans dificultats l'equip de Victoria, Marina i Mar Alfonso en la segona eliminatòria. El trio roig va dominar per complet a Àngela, Amparo i Mar començant des del dau i trencant a la resta per a posar-se ràpidament amb dos jocs per davant. Les blaves tractaven de complicar-ho, però ningú podia frenar a una Victòria que continua intractable. Marina i Mar Alfonso es van contagiar d'eixa superioritat per a tancar els quinzes amb bastant comoditat i fer-se amb el definitiu 25-00.
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