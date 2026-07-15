SailGP 2030: la liga pone rumbo a la expansión mundial con más equipos y pruebas con el foco en el Spain Sail Grand Prix

SailGP, la competición de carreras náuticas más emocionante del mundo, ha dado a conocer hoy los detalles de su estrategia de negocio 2030, una hoja de ruta que marcará la próxima etapa de crecimiento del campeonato y el camino hacia convertirse en una de las 25 competiciones deportivas más importantes del mundo.

Con 13 equipos y un calendario de 13 eventos a día de hoy, SailGP prevé un crecimiento anual de equipos y de eventos en sedes consolidadas de aquí a 2030, con un claro objetivo: aumentar su audiencia y seguir expandiendo su comunidad global de aficionados.

España, una pieza clave en el crecimiento internacional de SailGP

Los detalles de esta estrategia coinciden con un momento especialmente relevante para el mercado español. Los próximos 5 y 6 de septiembre, Valencia acogerá por primera vez el Spain Sail Grand Prix | Valencia, tomando el relevo de Cádiz tras cuatro exitosas ediciones y consolidando la apuesta de SailGP por España como una de las sedes estratégicas del campeonato.

La llegada de la competición a Valencia refuerza el posicionamiento de la ciudad dentro del calendario internacional de SailGP y responde al objetivo de la liga de seguir creciendo en mercados clave, acercando las carreras náuticas más emocionantes del mundo a nuevos públicos y consolidando su presencia en Europa.

Sir Russell Coutts, CEO y cofundador de SailGP, afirmó: “Cuando Larry Ellison y yo fundamos SailGP en 2018, nuestro objetivo era redefinir la forma en la que se ve, se percibe y se vive el deporte de la vela: inspirando a la próxima generación a través de un campeonato sin precedentes para los mejores deportistas profesionales de este deporte, que compitieran en igualdad de condiciones en los destinos más emblemáticos del mundo.”

"Nuestros primeros cinco años han estado centrados en construir unos cimientos sólidos, crear un producto excepcional, un producto deportivo centrado en los aficionados, en el que se prueba lo que funciona y se aprende”. Coutts continuó. “Ahora entramos en una etapa diferente: una que está marcada por el crecimiento de la audiencia, la consistencia y la expansión. Tenemos un producto capaz de estar a la altura de las principales competiciones deportivas del mundo en cuanto a su atractivo como evento deportivo y de entretenimiento, y los próximos cinco años se centrarán en asegurarnos de que los aficionados al deporte, las ciudades y las marcas de todo el mundo lo conozcan”.

Fundado por Coutts y el fundador y director de Tecnología de Oracle Larry Ellison, SailGP tiene como misión global redefinir la vela a través de una plataforma centrada en los aficionados, anual, comercialmente viable, algo nunca antes visto en este deporte.

Ahora, en su sexta temporada, SailGP está alcanzando nuevas generaciones de aficionados más jóvenes en todo el mundo. En 2025, las pruebas del campeonato alcanzaron una audiencia acumulada de 215 millones de espectadores dedicados. La liga ha presentado sus planes para alcanzar más de 30 millones de espectadores fieles por evento a finales de la década, gracias a una mayor difusión en los principales mercados, así como entrar en nuevos mercados como China, Japón, India, México y Corea.

El director general de SailGP, Andrew Thompson, señaló: "SailGP 2030 se basa en los principios que han definido SailGP desde sus inicios: carreras cerca de la costa en algunos de los destinos más emblemáticos del mundo, tecnología de vanguardia y el compromiso de seguir ampliando los límites del deporte y el entretenimiento".

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Thompson continuó: "Nada de nuestro crecimiento hasta la fecha habría sido posible sin la confianza y el compromiso de todos nuestros equipos y socios, ciudades anfitrionas y los atletas. Esta estrategia es tan suya como nuestra y juntos, impulsaremos el próximo capítulo de la liga y del deporte hasta 2030 y más allá”.