La 15K Nocturna Valencia presenta su camiseta oficial

La 15K Nocturna Valencia Gana Energía ha presentado su camiseta oficial para la edición 2026. Calidad, diseño vanguardista y sostenibilidad son los tres pilares que definen a esta camiseta desarrollada por la firma española Musai, nuevo patrocinador técnico de la carrera, especialista en teamwear de alto rendimiento y proveedora de grandes clubes y eventos deportivos.

Composición

La camiseta ha sido diseñada de forma cuidadosa para responder a las máximas exigencias de los corredores. Confeccionada en unos atractivos tonos aguamarina que evocan las tonalidades del mar Mediterráneo, cuenta con un gramaje ultra ligero de solo 100 gsm. Además de su comodidad, incorpora un tratamiento antibacteriano avanzado y está fabricada íntegramente con materiales reciclados, garantizando una experiencia óptima en carrera.

La camiseta ha sido confeccionada en unos atractivos tonos aguamarina que evocan las tonalidades del mar Mediterráneo. / 15K NOCTURNA VALENCIA

Patronaje especial

Para esta edición, se ha prestado especial atención al patronaje de la prenda, logrando una coherencia milimétrica en el tallaje tanto para la versión masculina como femenina. Asimismo, se ha trabajado a fondo la consistencia del color, un factor clave que refuerza la identidad visual de la prueba y aportará una marea humana uniforme, profesional e impactante sobre el asfalto valenciano.

Una alianza por el running sostenible

En su firme apuesta por reducir la huella ecológica, la organización de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía ha confiado la producción a Musai, una marca firmemente alineada con los valores ecológicos, ya que el 95% de sus productos se elaboran a partir de tejidos reciclados sin perder un ápice de rendimiento técnico.

“Nuestro objetivo es ayudar a que eventos de la magnitud de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía transmitan no solo la pasión inigualable por el deporte, sino también un compromiso real, tangible y duradero con el cuidado del medio ambiente”, señalan desde la dirección de Musai.

Menos de 1.000 dorsales disponibles

El próximo 26 de septiembre, Valencia volverá a convertirse en la capital mundial del running bajo las estrellas. La cita se consolida un año más como el gran punto de encuentro para el atletismo popular y los clubes valencianos; el verdadero motor de una prueba que no para de crecer. Con un circuito rápido y homologado, puntos de animación estratégica y un ambiente nocturno inigualable, la carrera ofrece la atmósfera perfecta para superar marcas personales y disfrutar de una experiencia deportiva mágica.

Las inscripciones siguen abiertas hasta agotar las últimas 1.000 plazas disponibles para todos aquellos que quieran unirse al mayor espectáculo nocturno de la ciudad. Pincha aquí para inscribirte.

Recorrido

Homologado por la Real Federación Española de Atletismo, el recorrido de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía está diseñado para volar sobre el asfalto. La prueba, que recorre los sitios más icónicos de València, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la plaza del Ayuntamiento o la calle de la Paz, forma parte del calendario internacional.

Recorrido 15k Noscturno Valencia. / 15K NOCTURNO VALENCIA

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