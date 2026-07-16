Dos apuestas de cantera del Playas de Benidorm en la SF2 Oro

Continúa con firmeza la apuesta del Servigroup Playas de Benidorm por el talento de su cantera y ha confirmado la incorporación definitiva de Sara Garrigós Cortinas (Benidorm, 27 de agosto de 2008) a la plantilla del primer equipo femenino que competirá la próxima temporada en la Superliga 2 Oro, la segunda categoría del voleibol nacional. También incorpora a Silvia Lozano (Alicante, 4 de abril de 2008) a la primera plantilla femenina, poniendo el broche a un proyecto que combina experiencia, juventud y una marcada identidad de club.

Sara Garrigós da el salto definitivo al primer equipo

Con sólo 17 años y formada desde muy pequeña en las categorías inferiores del Club Voleibol Playas de Benidorm, Sara Garrigós representa el ejemplo perfecto del modelo deportivo de la entidad, basado en el crecimiento de sus jugadoras hasta alcanzar el primer equipo.

Con 1,74 metros de altura, la joven receptora ha ido superando cada etapa de formación con una progresión constante, convirtiéndose en una de las jugadoras con mayor proyección de la cantera benidormense gracias a su calidad técnica, seguridad en recepción, capacidad ofensiva y excelente actitud de trabajo.

Sara Garrigós. / CV PLAYAS DE BENIDORM

Su trayectoria en el voleibol base está repleta de éxitos. Ha participado prácticamente en todos los Campeonatos de España disputados por el club en categorías inferiores, alcanzando la pasada temporada el subcampeonato de España Juvenil, uno de los mayores logros de la historia reciente de la cantera del Servigroup Playas de Benidorm.

A nivel autonómico, Sara también ha sido una habitual en las convocatorias de la Selección Valenciana, disputando cuatro Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas (CESA). En categoría Infantil logró dos medallas de bronce nacionales, mientras que en categoría Cadete finalizó quinta de España en su primer año y se proclamó subcampeona de España en el segundo, confirmando su crecimiento dentro del voleibol nacional.

Su progresión ya tuvo un importante reconocimiento durante la pasada temporada, cuando debutó con el primer equipo del Servigroup Benidorm en Superliga 2, disfrutando de sus primeros puntos de juego en la categoría y demostrando personalidad para competir al máximo nivel.

Ahora, ese crecimiento tiene continuidad con su incorporación definitiva a la primera plantilla, donde afrontará el reto de seguir evolucionando junto a un grupo que combina juventud, talento y experiencia para competir en la exigente Superliga 2 Oro.

La entrenadora del equipo, Sonia García, valoraba muy positivamente la continuidad de la joven benidormense: "Sara es una jugadora que conocemos desde que era una niña y hemos visto cómo ha ido creciendo temporada tras temporada. Tiene unas condiciones muy buenas, muchas ganas de aprender y una actitud excepcional. El año pasado ya pudo debutar con el primer equipo y ahora llega el momento de seguir creciendo dentro de la plantilla. Estamos convencidos de que su evolución continuará y de que será una jugadora muy importante para el futuro del club."

Silvia Lozano completa la apuesta de cantera

La joven central alicantina, subcampeona de España Juvenil, se incorpora al primer equipo para competir en la Superliga 2 Oro. Formada en las categorías inferiores del Club Voleibol Playas de Benidorm, Silvia ha protagonizado una evolución constante hasta convertirse en una de las jugadoras con mayor proyección de la cantera benidormense. Su trabajo, compromiso y crecimiento deportivo le han permitido ganarse un puesto en el primer equipo con tan solo 18 años.

La joven central, de 1,69 metros de altura, destaca por su intensidad en la red, velocidad en el ataque y capacidad competitiva, cualidades que le han permitido ser una de las piezas importantes de una brillante generación de jugadoras que ha marcado una época en el voleibol base del club.

Silvia Lozano. / CV. PLAYAS DE BENIDORM

Su palmarés refleja ese crecimiento. Con la Selección Valenciana disputó el Campeonato de España Infantil en 2022 y logró el subcampeonato de España Cadete en el CESA 2024, consolidándose como una de las mejores centrales de su generación.

Con el Club Voleibol Playas de Benidorm ha sido protagonista de algunos de los mayores éxitos recientes de la cantera. Se proclamó campeona autonómica Cadete en 2024, fue subcampeona autonómica Cuvenil en 2025, conquistó el Campeonato Autonómico Juvenil en 2026 y culminó una temporada inolvidable logrando el subcampeonato de España Juvenil, un resultado histórico para la entidad.

La pasada temporada Silvia ya tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo en la Superliga 2, viviendo sus primeros puntos en categoría nacional y demostrando personalidad para competir al máximo nivel. Aquella experiencia supuso un importante paso en su formación y ahora afronta una nueva etapa incorporándose definitivamente a la primera plantilla del Servigroup Benidorm.

La entrenadora del Servigroup Benidorm, Sonia García, destacaba el crecimiento de la joven central: "Silvia representa perfectamente el trabajo que realizamos en nuestra cantera. La temporada pasada ya tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo y ahora llega el momento de seguir creciendo dentro de la plantilla. Tiene muchísimo margen de mejora y estamos convencidos de que esta experiencia le ayudará a seguir evolucionando como jugadora".

El camino del Servigroup Benidorm femenino en la Superliga 2 Oro ya tiene fechas

El Servigroup Playas de Benidorm ya conoce el recorrido que afrontará durante la temporada 2026-2027 en la Superliga 2 Femenina Oro. Un calendario de 22 jornadas que llevará al conjunto benidormense a competir en el segundo peldaño frente a algunos de los proyectos más destacados del voleibol nacional.

La nueva aventura comenzará el 3 de octubre en Tenerife, en la pista del Élite Vóley El Rosario. El estreno ante la afición llegará una semana después, el 10 de octubre, con la visita del UC3M Voleibol Leganés al Palau d’Esports l’Illa de Benidorm.

El inicio de la competición exigirá la máxima concentración. Tras las dos primeras jornadas, el Servigroup Benidorm visitará al UCAM Torrejón, recibirá al DSV Sant Cugat y cerrará octubre frente al FEEL Alcobendas.

El Grupo A contará también con rivales como CV Barça, CDV Guía, CV Torrelavega, Arona Vóley, CV Paterna y Voleibol Sant Just, dentro de una competición que obligará al equipo a mantener la regularidad durante toda la temporada.

La primera vuelta finalizará el 12 de diciembre en Benidorm frente al Voleibol Sant Just. La fase regular concluirá el 20 de marzo de 2027, ante el mismo rival, en esta ocasión a domicilio.

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El calendario presenta un reparto equilibrado de once partidos en el Raúl Mesa y once desplazamientos, en una temporada que supondrá un nuevo desafío para el nuevo proyecto de Sonia García y Loli Cortinas ante un equipo renovado en el que destaca la experiencia, juventud y la cantera.