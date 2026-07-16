Calendario polideportivo del fin de semana

EuroBasket U20 Masculino : Del 11 al 19 de julio de 2026 en Liubliana (Eslovenia).

Calendario:

. Bélgica 58-81 España. España se quita los nervios del debut ganando a Bélgica.

. España 84-60 Croacia. España repite victoria y se acerca al liderato del grupo.

. Grecia 67-81 España. España completa el pleno y llega invicta a octavos de final.

Octavos de final: 15/07/26 España - Rumanía (13:00 horas).

Copa del Mundo U17 Femenina : Del 11 al 19 de julio en la República Checa.

. Alemania 40-66 España. España entra en la Copa del Mundo mostrando credenciales.

. España 75- 40 México. México también cae ante una España que busca el liderato del grupo. Las internacionales taronja brillan en el Mundial U17.

. España 36-72 China. Liderato y golpe de efecto en la Copa del Mundo. El tercer encuentro de la primera fase era el más complicado. Su rival, China, venía de derrotar por 25 puntos a Alemania, y amenazaba el liderato del Grupo C. Pero el 0-14 de salida de España acabó con las ilusiones asiáticas y confirma a las de Moses Fernández como seria aspirante a medalla en Brno.

Octavos de final: Costa de Marfil 33-87 España. MVP, Amelia Alonso. Unos octavos plácidos antes de la exigente recta final.

Publicación de Baloncesto FEB en Facebook.

Cuartos de final: 17/07/26 España ante ganador del Colombia vs Nueva Zelanda. Y en caso de victoria, una posible semifinal ante Australia o Japón, posiblemente.

Balonmano

Guerreras : Joaquín Rocamora, seleccionador de las Guerreras, ha dado a conocer una nueva lista dentro del Proyecto 2029, que se concentrarán del 10 al 19 de julio en Burgos. Dentro de esta lista representarán a la #Comunitatdelhandbol: Lisa Oppedal (Club Balonmano Elche), Paola Bernabé (Club Balonmano Elche), Lucía Prades (Bera Bera R.T.), Elena Amores (Bera Bera R.T.), Zaira Benítez (Club Balonmano Elche) y Paula María Agulló (Club Balonmano Elche). Además de jugadoras en equipos de la Comunitat Valenciana: Nicole Morales (Club Balonmano Elche).

Hispanos Júnior : Men’s20 EHF EURO 2026 del 8 al 19 de julio en Rumanía, concretamente en las ciudades de Cluj-Napoca y Turda. El equipo dirigido por Nacho Moyano defenderá la corona de campeón. Entre los jugadores convocados: el portero David Failde Fuentes (Club Balonmano EÓN Alicante), el extremo derecho Hugo Vila López (Club Balonmano Benidorm Foietes) y el extremo izquierdo Daniel Reinante Santonja (Club Fundación Balonmano Agustinos Alicante) y el valenciano Anselmo Collado Carrión (F.C. Barcelona).

Calendario fase grupos:

. Miércoles, 8 de julio de 2026 España 38-25 Letonia. Victoria contundente de los Hispanos Junior ante Letonia en su debut Europeo.

. Jueves, 9 de julio de 2026 – 16:00h. | Islandia 28-33 España. España firma un triunfo de peso ante Islandia.

. Sábado, 11 de julio de 2026 | España 32-28 Austria. Los Hispanos Júnior pasan invictos a la Main Round.

Main Round: 13/07/26 España 25-24 Dinamarca. Los Hispanos Júnior sellan su billete a cuartos de final.

Cuartos de final: 16/07/26 España - Eslovenia (18:30 horas).

Voleibol

Campeonato Europeo Sub-18 Masculino de la CEV : Del 7 al 18 de julio de 2026 en Cisterna (Italia). España está clasificada y jugará en el Pool II, junto a Francia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Rumanía y Países Bajos. El Pool I lo forman Italia, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Turquía, Serbia e Islandia. Consulta los resultados.

La selección española masculina Sub-18 continúa creciendo en el Campeonato de Europa tras sumar su tercera victoria consecutiva. El conjunto dirigido por Fredinson Mosquera superó a Rumanía por 3-2 (25-23/25-19/23-25/18-25/15-7) en un intenso encuentro disputado en Cisterna di Latina (Italia). Con este triunfo, España encadena tres victorias consecutivas y afrontará un nuevo compromiso este martes 14 de julio a las 20:00 horas frente a Bélgica, selección con la que comparte actualmente la clasificación en el Grupo II, en un duelo clave para seguir escalando posiciones en el Campeonato de Europa.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Pilota valenciana : Final del IX Trofeu Ciutat de Torrent, sábado 18 de julio de 2026 en el trinquet José María Veguer.

Polideportivo : La Fundación Deportiva Municipal de València ha iniciado la propuesta de actividades dirigidas gratuitas en la playa, incluidas en la campaña ‘Estiu Esportiu 2026’. Hasta el próximo 30 de septiembre, la zona anexa a la instalación municipal de vóley playa de la Malvarrosa habilita un área para la realización de cinco clases dirigidas diarias de lunes a domingo. Cinco sesiones diarias con actividades como yoga, pilates, fitness latino, GAP, taichí, cross training, acondicionamiento físico general y actividad física para mayores. Tres sesiones matinales de una hora de duración entre las 8:00 y las 11:00 horas, y de dos en horario vespertino, entre las 19:30 y las 21:30 horas, con el objetivo de evitar las franjas horarias de mayor exposición al sol. Este año se ha implantado el sistema de inscripción previa para la participación en las clases con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios de las actividades. Consulta los horarios de cada actividad.

Vela : La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera. Próximas fechas: 11, 18 y 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas —a excepción del 11 de julio, que el espectáculo dará comienzo a las 11:30 horas— y se alargarán hasta las 15:00 horas.

Pilota valenciana : consulta las partidas de este fin de semana.

Atletismo : Campeonato de Europa Sub-18 / Rieti (ITA). Fecha: 16/07/26 - 19/07/26 / Aire Libre / Internacional / Organiza: EA

. Campeonato Autonómico de Pentatlón de Lanzamientos Master al AL / Elche - Alicante. Fecha: 18/07/26 / Jornada: M / Aire Libre / Autonómico / Organiza: C.A.Decatlon Elche

. Campeonato de España Sub20 y de Clubes 4x100 m / Albacete. Fecha: 18/07/26 - 19/07/26 / Jornada: M-T / Aire Libre / Nacional / Organiza: RFEA

. XIV 10K Sense Límits Aldaia, sábado 18 de julio. La prueba absoluta comenzará a las 20:00 horas desde la Plaça de la Constitució, mientras que las carreras infantiles empezarán a las 18:30 horas.

. 29ª Vuelta a Pie de Jérica, sábado 18 de julio. Salidas y distancias: Alevines: 19:00 h – 0,8 km, Infantiles: 19:15 h – 0,8 km, resto de categorías: 19:30 h – 5 km

Publicación de Facebook sobre la carrera en Jérica, Castellón.

. Carrera Nocturna San Joaquín de Bigastro, sábado 18 de julio a las 21:00 horas.

. II Carrera Nocturna Los Lagos, sábado 18 de julio de 2026 en la Urbanización Los Lagos de Alginet (Valencia) a las 21:00 horas.

. XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran, domingo 19 de julio de 2026 desde las 07:30 horas.

. IV Anfibios Trail Navarrés, domingo 19 de julio de 2026 en el paraje de Playamonte, Navarrés (Valencia). La prueba destaca por combinar trail running y tramos acuáticos (incluyendo un cruce a nado de 90 metros en el lago), constando de 13 km y un desnivel de +170 m.

Ciclismo : Trofeo Escuelas de Ciclismo Xeraco (Valencia), sábado 18 de julio de 2026 desde las 17:00 horas.

. 6º Trofeu Ciclisme Escolar Sebastián Mora Vedri , domingo 19 de julio de 2026 desde las 09:00 horas en Vila-real (Castellón).

. XXXIV Trofeu Setmana Esportiva Rocafort, domingo 19 de julio de 2026 desde las 10:00 horas.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Bigastro (Alicante), domingo 19 de julio de 2026.

Natación:

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