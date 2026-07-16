Cuatro deportistas FER, al Mundial de gimnasia rítmica de Frankfurt 2026

Las gimnastas del Proyecto FER, Alba Bautista, Daniela Picó, Lucía Muñoz y Marina Cortelles, han entrado en la convocatoria anunciada este jueves por la Real Federación Española de Gimnasia (RFEG) para el Campeonato del Mundo que se celebrará del 10 al 17 de agosto en la localidad alemana de Frankfurt y que estará compuesta por ocho gimnastas.

Así, al Mundial acudirán las mismas deportistas que el pasado Europeo, con Alba Bautista y Daniela Picó participando en la competición individual, e Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Lucía Muñoz, Andrea Fernández y Marina Cortelles para las pruebas de conjunto donde España defiende los dos bronces de 2025 en el concurso completo y en el ejercicio de cinco cintas.

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Ensayo previo

El pasado fin de semana la selección española de gimnasia rítmica disputó la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica de Milán, una de las últimas grandes citas del calendario internacional antes del Campeonato del Mundo de agosto.

En la cita italiana, La gimnasta de Utrillas Alba Bautista, componente del Proyecto FER, rozó el acceso a una final por aparatos al concluir décima en la clasificación de mazas, quedando como segunda reserva en una competición marcada por el altísimo nivel de las mejores especialistas del panorama internacional.

Bautista afrontó en el Unipol Forum de Assago un exigente programa en el que presentó sus cuatro ejercicios, aro, pelota, mazas y cinta, con el objetivo de seguir acumulando confianza y ritmo competitivo de cara al Mundial de Frankfurt, que tendrá un valor añadido al repartir las primeras plazas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El mejor resultado de la gimnasta FER llegó en el ejercicio de mazas, donde se quedó muy cerca de entrar entre las ocho finalistas. Ese décimo puesto supone además su mejor clasificación del fin de semana. En el concurso completo, Alba Bautista finalizó en la vigésimo séptima posición con una puntuación total de 104,450 puntos. Junto a ella también compitió la gimnasta de Alcoy Daniela Picó, que concluyó vigésimo primera con 105,750 puntos.

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Respecto al equipo español, Milán trajo dos nuevas medallas para las pupilas de la alicantina Alejandra Quereda. El conjunto nacional, del que forman parte las deportistas FER Lucía Muñoz Jaén y Marina Cortelles, volvió a demostrar su altísimo nivel y subió a dos podios. Se colgó el bronce, aunque empatado con China, que fue segunda, en el all around o concurso completo, y alcanzó el oro en la final parcial del ejercicio de cinco pelotas. En suma, inmejorables perspectivas para afrontar con plenas garantías el Mundial dentro de sólo un mes.