Valencia 2027 arrasa con su voluntariado

El programa de voluntariado del Campeonato de Europa de Atletismo Indoor Valencia 2027 cierra su primera fase con un balance que el Comité Organizador califica de éxito: más de 500 personas se han inscrito ya para formar parte del equipo que acompañará la competición en cada una de sus jornadas.

Ante esta respuesta, la organización quiere dar un nuevo impulso a la convocatoria y recuerda que todavía está abierto el proceso de inscripción durante este mes de julio. Tanto quienes quieran sumarse por primera vez como quienes ya estén preinscritos pueden formalizar su participación a través del formulario oficial de inscripción, antes de que finalice el plazo el 31 de julio, un paso imprescindible para que el Comité Organizador pueda avanzar en la planificación de las áreas y las uniformidades de cara a la cita continental.

El Europeo de Atletismo 2027 se disputa en Valencia del 4 al 7 de marzo de 2027. / VALENCIA 2027

Los voluntarios, decisivos para el éxito de la competición

Para el Comité Organizador, la aportación de los voluntarios resulta decisiva para el éxito del campeonato. Así lo remarca Sergio Aguado, coordinador de Voluntariado de Valencia 2027, quien insiste en que, si bien los atletas serán quienes compitan sobre la pista, el verdadero latido del campeonato lo pondrán los voluntarios: la primera cara que verán miles de atletas y aficionados llegados de toda Europa, y la que marca la diferencia entre un buen campeonato y uno inolvidable. Por ello, desde la organización buscan sumar a muchos más antes de que acabe julio y recuerdan que todo el equipo de coordinación está a disposición de los inscritos para resolver cualquier duda a lo largo del proceso, y pone a disposición de los voluntarios la dirección volunteers@valencia27.es.

El Campeonato de Europa de Atletismo Indoor Valencia 2027 se disputará del 4 al 7 de marzo en el Velòdrom Lluís Puig, que acogerá así su tercera gran cita internacional tras el Campeonato de Europa de 1998 y el Campeonato del Mundo de 2008.

Valencia 2027 arrasa con su voluntariado: éxito en la primera fase y ya son más de 500. / VALENCIA 2027

Instituciones implicadas en el evento

La organización trabaja de manera conjunta e integrada con todas las instituciones implicadas en el evento: European Athletics (EA), la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), la Federació d’Atletisme de la Comunitat Valenciana (FACV), la Fundación Deportiva Municipal (FDM Valencia), la Generalitat Valenciana (GVA) y la Fundación Trinidad Alfonso. Todas ellas coordinan sus esfuerzos para que esta edición, que se celebrará en el Velòdrom Lluís Puig, quede marcada como histórica.