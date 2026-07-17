¿Quieres ser voluntario en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028?

¿Sueñas con vivir en directo unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos? El Voluntariado puede ser una buena una oportunidad para lograrlo. Coincidiendo con la cuenta atrás de dos años para la cita, el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 ha abierto el plazo de inscripción para formar parte del equipo de hasta 60.000 voluntarios que contribuirán al desarrollo del mayor evento deportivo mundial que se celebrará en la ciudad californiana en el verano de 2028.

Requisitos

Las personas interesadas deberán ser mayores de 18 años y dominar el inglés. Además, podrán mostrar sus preferencias en ocho grandes áreas de trabajo: comunicación, conducción, experiencia del espectador, servicios médicos, ceremonias, operaciones, deporte y tecnología. Algunos puestos requerirán conocimientos específicos, como experiencia sanitaria o dominio de idiomas para tareas de traducción, aspectos que podrán indicarse durante el proceso de inscripción.

T ener 18 años o más en el momento de presentar la solicitud.

en el momento de presentar la solicitud. Contar con un buen dominio del inglés, tanto hablado como escrito .

. Comprometerse a realizar un mínimo de diez turnos no consecutivos , de aproximadamente ocho horas cada uno , durante el periodo de los Juegos Olímpicos (entre marzo y agosto de 2028 ) o de los Juegos Paralímpicos (entre agosto y septiembre de 2028 ).

, de , durante el periodo de los ) o de los ). Estar presentes durante la celebración de los Juegos en alguna de las sedes del programa de voluntariado: el área metropolitana de Los Ángeles, Oklahoma City, Nueva York, Columbus, Nashville, St. Louis, San José o San Diego.

Toda la información sobre el proceso de solicitud, los requisitos de participación, el formulario de inscripción y las distintas oportunidades de voluntariado está disponible en el portal oficial del Programa de Voluntariado de LA28. LA28 recomienda presentar la solicitud lo antes posible, aunque aclara que el orden de recepción de las candidaturas no otorgará ninguna ventaja durante el proceso de selección. Asimismo, el comité organizador anunciará el cierre del periodo de inscripción con al menos siete días de antelación para garantizar que todas las personas interesadas dispongan del tiempo suficiente para completar su candidatura.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028, mientras que los Paralímpicos tendrán lugar del 15 al 27 de agosto. La ciudad estadounidense reunirá a más de 15.000 de los mejores deportistas de todo el mundo, con sedes repartidas por el sur de California, desde el océano Pacífico hasta los estudios de Hollywood y algunas de las instalaciones deportivas más emblemáticas del país, Los Ángeles se convertirá en la tercera ciudad de la historia en organizar tres ediciones de los Juegos Olímpicos, tras las celebradas en 1932 y 1984, y acogerá por primera vez unos Juegos Paralímpicos.

Además, LA28 marcará varios hitos históricos, entre ellos convertirse en los primeros Juegos Olímpicos con un mayor número de plazas de participación para mujeres que para hombres, incorporar nuevas disciplinas olímpicas y paralímpicas y ser los primeros Juegos desde Londres 1948 que no requerirán la construcción de nuevas infraestructuras permanentes.

Deportes que se estrenan o vuelven al programa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

El Comité Olímpico Internacional aceptó en octubre de 2023 la propuesta de la organización de Los Angeles 2028 para sumar a su programa olímpico el béisbol/softbol, críquet (en su versión 'Twenty20'), el flag-football (una modalidad derivada del fútbol americano y sin contacto), el lacrosse (en su modalidad 'Sixes') y el squash.

Así, el béisbol y el softbol volverán a ser deporte olímpico tras estar en Tokio 2020, y también volverán al programa olímpico el críquet, 128 años después, desde París 1900; y el lacrosse, que lo será por tercera vez después de estar en Saint Louis 1904 y Londres 1908. Por su parte, el flag-football y el squash debutarán en unos Juegos.

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El squash se jugará tanto en categoría femenina como masculina, con cuadros de 16 jugadores. La icónica localización de los Universal Studios será la sede donde se celebre la competición, que se llevará a cabo del 15 al 24 de julio de 2028. Las principales bazas del squash español son los catalanes Iker Pajares y Bernat Jaume y la gallega Marta Domínguez, siendo 30, 36 y 43, respectivamente en el ranking PSA. Para adjudicarse una de las 16 plazas en el cuadro de Los Ángeles hay una exigente ruta que arranca el próximo 19 de abril de 2027. En esta fecha se realizará el corte para poder disputar la primera prueba clasificatoria: los European Games.