El atletismo valenciano arrasa en el Campeonato de España sub20

El atletismo valenciano logró una resultado imponente en el Campeonato de España sub20 celebrado en Albacete. Los representantes de la Comunitat lograron 21 medallas, con nueve de oro, ocho de plata y cuatro de bronce. Este resultado permitió a la Comunitat Valenciana dominar tanto el medallero como la clasificación por puntos.

Una actuación brillante

Una de las actuaciones más llamativas fue la de Nadia Calonge. La saltadora de triple, entrenada por Claudio Veneziano, logró la victoria con una marca de 13,53 (-1.1), que es un nuevo récord de los campeonato y plusmarca autonómica sub20. Las otras ocho medallas de oro llegaron gracias a Luna Arnás, que se impuso en longitud con 6,39 y viento excesivo (+2.4), que le deja sin mínima para el Mundial sub20 de Oregon; Xavi Cabanilles, el triatleta que siempre que vuelve a la pista es para triunfar, esta vez en el 3.000 (8:38.02); Aitana Alonso, sin rival en la altura (1,84); Yunier Pérez, el mejor en salto de longitud con un registro de 7,67 (0.0); Mateo Lozano, que remontó en el decatlón para hacerse con la victoria (7.022 puntos); Nico Clemente, que brilló en la final de altura con un salto de 2,16 (mejor marca personal), y el doble triunfo del Safor Teika en los dos relevos de 4x100, tanto en hombres, donde ademas lograron el récord autonómico de su categoría con 41.19, como en mujeres, donde entraron primeras con una marca de 41.19, pero que al contar con una atleta de la Comunitat les deja sin la plusmarca regional, que sí se apropió el segundo clasificado, el Diputación Valencia.

Luna Arnás / fac

Xavi Cabanilles / FACV

Siete platas

Las otras siete medallas de plata llegaron de la mano de Enzo Martínez en pértiga (4,88), Yoel Pérez en triple (mejoró su marca personal hasta 15,65), Marco Bautista en los 110 metros vallas (13.79, nueva marca personal), Emma Jiménez en los 100 metros vallas (13.88), Lara Cruz en pentatlón, también con un nuevo tope individual (5.038 puntos), Marina Altur, una debutante en la categoría que estuvo a punto de sorprender a la gran favorita, Claudia Gutiérrez, en los 1.500 (4:27.79) y Martí Torregrossa en los 3.000 metros obstáculos (8:52.55).

Nico Clemente / FACV

Bronces valencianos

Las medallas de bronce las lograron Nico Moreno en lanzamiento de martillo (59,86), Sara Sospedra en los 5.000 metros marcha (24:01.69), Lorena Valero en heptatlón (4.997) y Adam Boulhadi en lo 3.000 metros obstáculos (9:05.53).

La siguiente cita será uno de los momentos culminantes de la temporada con la celebración del Campeonato de España absoluto el próximo fin de semana, del 24 al 27 de julio, en Málaga, donde puede definirse el equipo español que acudirá al Europeo de Birmingham, del 10 al 16 de agosto.

CLASIFICACIÓN POR PUNTOS

1 Comunitat Valenciana, 228,5 puntos

2. Cataluña, 204

3. Madrid, 171

4. Galicia, 140

5. Andalucía, 225,5

Noticias relacionadas

MEDALLERO