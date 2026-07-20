Kilian Mbappé y Sebastian Vettel, entre las celebrities que forman parte del SailGP que llegará a València este septiembre

València entra este año en el ciruito SailGP, una de las más prestigiosas competiciones de la vela a nvel mundial y que por primera vez llegará a a la Marina este próximo mes de septiembre,. Se trata de una competición mundial que atrae a estrellas de Hollywood, deportistas de primer nivel y grandes inversores. Las celebrities mundiales apuestan por una competión espectacular y en auge que ha potenciado la vela en todo el mundo moviendo grandes cantidades de dinero en inversiones y patrocinios. De hecho, la presencia de famosos ya es comparable a lo que ocurre en la Fórmula 1. Cada vez son más las celebrities que apuestan por una competición espectacular.

Entre las caras conocidas que forman parte del 'circo' de las SailGP destacan deportistas del máximo nivel internacioanal como el jugador del Real Madrid y de la selección francesa Kylian Mbappé, así como el expiloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel.

La Fórmula 1 del mar atrae a numerosos famosos / SailGP

València debuta en el calendario por todo lo alto

València se prepara para convertirse, los próximos 5 y 6 de septiembre, en el epicentro mundial de la vela con la celebración del Spain Sail Grand Prix, la décima prueba del calendario del Rolex SailGP Championship. Será la primera vez que la ciudad acoja esta espectacular competición, que ha elegido la Marina de València como nueva sede española para las próximas tres temporadas, tomando el relevo de Cádiz.

Considerada la "Fórmula 1 del mar", SailGP enfrenta a equipos nacionales a bordo de los innovadores catamaranes F50, embarcaciones idénticas capaces de superar los 100 kilómetros por hora gracias a su tecnología de hidroalas, que les permite "volar" sobre el agua. La igualdad mecánica hace que la diferencia la marquen el talento de las tripulaciones, la estrategia y la capacidad para exprimir al máximo unas embarcaciones diseñadas para ofrecer un espectáculo de alta velocidad a escasos metros de la costa.

Pero SailGP ha dejado de ser únicamente una competición deportiva. En apenas unos años se ha convertido en uno de los campeonatos más atractivos para inversores y grandes figuras del deporte y el entretenimiento. Actores de Hollywood, estrellas del fútbol, campeones de Fórmula 1 y empresarios de éxito han adquirido participaciones en equipos o en la propia competición, dotando al campeonato de una dimensión mediática que trasciende el ámbito de la vela y que también tendrá su reflejo en la cita valenciana.

Kylian Mbappé

Entre los famosos más mediáticos que forman parte del SailGP destaca el delantero francés Kylian Mbappé que es coopropietario del equipo francés, el DS Aujtomoviles SalGP TEam. Su inversión llegó a través de su estructura empresarial dedicada a proyectos deportivos y sociales, reforzando la imagen de SailGP entre las nuevas generaciones. Kylian Mbappé afirmó tras anunciar su entrada en el equipo francés en 2025: “Estamos emocionados de unirnos a esta nueva aventura con el equipo France SailGP, junto a Accor y otros inversores. También estoy orgulloso de que IBKM tenga la oportunidad de involucrar a más jóvenes en todo el mundo a través de esta relación.”

Sebastian Vettel

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 es accionista del equipo alemán, El Germany SailGPTeam By DeutscheBank.

Su implicación no es únicamente financiera; ha explicado en varias ocasiones que ve paralelismos entre la F1 y SailGP en factores como la innovación tecnológica, el análisis de datos y también en lo deportivo ya que es una competición muy igualada al igual que la F1.

SailGP

Ryan Reynolds y Hugh Jackman

Ryan Reynolds y Hugh Jackman son copropietarios del equipo australiano Bonds Flying Roos SailGP Team. Ryan Reynolds, además, estuvo en Bermudas este año participando como ‘6º tripulante. La entrada de estos dos grandes actores supuso uno de los mayores golpes mediáticos de SailGP, siguiendo la estrategia que Reynolds ya había utilizado con el club de fútbol Wrexham.

No son simples embajadores: forman parte del grupo propietario y participan activamente en la promoción internacional del equipo mediante campañas publicitarias y contenido audiovisual.

Hugh Jackman, co-owner of BONDS Flying Roos SailGP Team, alongside Tom Slingsby, driver of BONDS Flying Roos SailGP Team, as the BONDS Flying Roos SailGP Team F50 catamaran is prepared for racing on Race Day 1 of the Mubadala New York Sail Grand Prix in New York, USA. Saturday 30 May 2026. Rolex SailGP Championship Event 6 2026 Season. Photo: Simon Bruty for SailGP. Handout image supplied by SailGP / Simon Bruty for SailGP

Anne Hathaway

La actriz Anne Hathaway es una de las propietarias del equipo Red Bull Italy SailGP Team (primer grupo liderado por mujeres en un campeonato mundial de regatas). El grupo inversor está liderado por Muse Capital y reúne empresarios del lujo, la moda y el entretenimiento.

Otras caras conocidas que están vinculadas al SailGP son la actriz Issa Rae, que forma parte del grupo inversor del equipo de Estados Unidos junto a otros empresarios y deportistas como el jugador de la NFL DeAndre Hopkins que también posee participación en el equipo estadounidense, el boxeador Deontay Wilder y el empresaro Gary Vaynerchuk.

Los Gallos, el equipo español

El equipo español Los Gallos, vigente campeón de SailGP, está liderado por los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel, artífices de la consolidación de España como una de las grandes potencias del campeonato. Junto a una tripulación formada por algunos de los mejores especialistas del circuito, el equipo se ha convertido en uno de los referentes de esta competición, tanto por sus resultados deportivos como por su proyección internacional.

Ese éxito ha despertado también el interés de los grandes inversores. En 2026, Quantum Pacific Group adquirió Los Gallos en la mayor inversión realizada hasta la fecha en un equipo de vela español. El fondo, que también cuenta con participaciones en entidades como el Atlético de Madrid, el F.C. Famalicão o el Movistar Team, reforzó así su apuesta por el deporte de élite y confirmó la creciente revalorización de las franquicias de SailGP como activos deportivos con gran potencial de crecimiento.