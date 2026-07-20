Resultados del fin de semana

Baloncesto

EuroBasket U20 Masculino : Tercer y cuarto puesto, Francia 54-65 España. Álex Blanco se cuelga el bronce en el Eurobasket U20M.

Copa del Mundo U17 Femenina : Final, Estados Unidos 82-73 España. Cuatro jugadoras del Valencia Basket se proclaman subcampeonas del Mundo U17F.

Balonmano

Hispanos Júnior : Men’s20 EHF EURO 2026 del 8 al 19 de julio en Rumanía, concretamente en las ciudades de Cluj-Napoca y Turda. El equipo dirigido por Nacho Moyano defenderá la corona de campeón. Entre los jugadores convocados: el portero David Failde Fuentes (Club Balonmano EÓN Alicante), el extremo derecho Hugo Vila López (Club Balonmano Benidorm Foietes) y el extremo izquierdo Daniel Reinante Santonja (Club Fundación Balonmano Agustinos Alicante) y el valenciano Anselmo Collado Carrión (F.C. Barcelona).

Cuartos de final: España 23-30 Eslovenia. España se despide de la lucha por las medallas.

Clasificación final: Los Hispanos Júnior logran la séptima plaza. Se impusieron a Suiza por 33-29.

Publicación de Facebook sobre el equipo de balonmano.

Voleibol

Campeonato Europeo Sub-18 Masculino de la CEV : Del 7 al 18 de julio de 2026 en Cisterna (Italia). España está clasificada y jugará en el Pool II, junto a Francia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Alemania, Rumanía y Países Bajos. El Pool I lo forman Italia, Polonia, Eslovenia, Finlandia, Grecia, Turquía, Serbia e Islandia. Consulta los resultados.

La Selección Española Sub-18 masculina cerró el Campeonato de Europa de la mejor manera posible. El conjunto dirigido por Fredison Mosquera derrotó a Bulgaria por 2-3 en un espectacular encuentro y certificó la tercera plaza del Grupo B (con un balance de balance de cinco victorias y dos derrotas), logrando además el billete para el Campeonato del Mundo Sub-19 del próximo año.

Otros eventos

Copas de Baloncesto y Voleibol, Gay Games, Circuito Premier Pádel... 2026 llega cargado de deporte en València .

Este es el calendario del Proyecto FER 2026 .

La Nucía presenta en FITUR una gran agenda deportiva para 2026.

Pilota Valenciana : Puchol II i Hilari guanyen el IX Trofeu Ciutat de Torrent.

. La Pobla CIMA-Alfafar conquista la 21ª Copa Generalitat de raspall 2026.

Polideportivo : La Fundación Deportiva Municipal de València ha iniciado la propuesta de actividades dirigidas gratuitas en la playa, incluidas en la campaña ‘Estiu Esportiu 2026’. Hasta el próximo 30 de septiembre, la zona anexa a la instalación municipal de vóley playa de la Malvarrosa habilita un área para la realización de cinco clases dirigidas diarias de lunes a domingo. Cinco sesiones diarias con actividades como yoga, pilates, fitness latino, GAP, taichí, cross training, acondicionamiento físico general y actividad física para mayores. Tres sesiones matinales de una hora de duración entre las 8:00 y las 11:00 horas, y de dos en horario vespertino, entre las 19:30 y las 21:30 horas, con el objetivo de evitar las franjas horarias de mayor exposición al sol. Este año se ha implantado el sistema de inscripción previa para la participación en las clases con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios de las actividades. Consulta los horarios de cada actividad.

Vela : La vela latina vuelve a surcar las aguas de l’Albufera. Próximas fechas: 25 de julio, el 1 de agosto, el 13 y 19 de septiembre y el 3 de octubre, puedes acercarte al parque natural para ver cómo navegan decenas de embarcaciones tradicionales impulsadas solo por el viento. Las citas arrancan a las 12:00 horas y se alargarán hasta las 15:00 horas.

. Campeonato de Europa Juvenil de ILCA 6. Balance excelente para el equipo español, que sumó un total de tres metales: bronce Absoluto y plata de Sub-17 masculino para Nikko Palou, y bronce de Sub-17 femenino para Francisca Puig, además de un quinto puesto continental para Gabriela Morell en la categoría femenina Absoluta. Los tres regatistas tienen el sello de la factoría del Real Club Náutico de Palma.

Atletismo : Campeonato Autonómico Pentatlón lanzamientos Máster AL 2026 / Elche. Resultados.

. Campeonato de Europa Sub-18 / Rieti (ITA). El aragonés Gabriel González se colgó el oro en los 5000 m marcha, el mismo metal que la catalana Mariona Armero en los 200 m; platas de Francisco de las Heras en los 100 m y de Sergio Redondo en 800; bronces en longitud para la navarra Gift Okunrobo y para Iker Piñeira en el 200.

. Campeonato de España Sub-20 y de Clubes 4x100 m / Albacete. Resultados.

. XIV 10K Sense Límits Aldaia. Resultados.

. 29ª Vuelta a Pie de Jérica.

. Carrera Nocturna San Joaquín de Bigastro.

. II Carrera Nocturna Los Lagos

. XXVI Volta a Peu a la Serra d’en Galceran. Clasificaciones.

. IV Anfibios Trail Navarrés. Clasificaciones.

Ciclismo : Trofeo Escuelas de Ciclismo Xeraco (Valencia). Resultados.

. 6º Trofeu Ciclisme Escolar Sebastián Mora Vedri . Resultados.

. XXXIV Trofeu Setmana Esportiva Rocafort. Resultados.

. Trofeo Escuelas de Ciclismo Bigastro (Alicante). Resultados.

Natación:

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